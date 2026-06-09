Son Heung-min: Bàn chân bé nhỏ mang sứ mệnh lớn

Nhìn vóc dáng vạm vỡ với chiều cao 1,83 m cùng những bước chạy xé gió của Son Heung-min trên các sân cỏ đỉnh cao, ít ai hình dung được bệ đỡ cho cơ thể ấy lại là đôi bàn chân khiêm tốn về kích cỡ. Tiền đạo 34 tuổi có bàn chân nhỏ hơn mức trung bình của một người đàn ông Hàn Quốc trưởng thành. Anh mang giày cỡ dao động từ 255 - 265 mm, tùy thuộc vào tình trạng thực tế của đôi chân trước mỗi trận đấu. Đằng sau đôi giày đấu được đo đạc tỉ mỉ là một thực tế mà Son rất ngại để lộ ra trước công chúng: móng chân liên tục bong tróc, những ngón chân sưng tấy và bầm tím... Đó là cái giá cho hàng ngàn giờ tập luyện và thi đấu cật lực ngay từ thời thơ ấu tại Chuncheon - Hàn Quốc, nơi anh phải thực hiện đều đặn 500 cú sút mỗi ngày dưới sự giám sát nghiêm khắc của người cha.

Chính đôi bàn chân bé nhỏ, thô ráp và đầy tổn thương đó đã đưa Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á xuất sắc nhất lịch sử từng thi đấu tại châu Âu. Đặt lên bàn cân với tiền bối Park Ji-sung, người thành công nhất về mặt danh hiệu tập thể với bộ sưu tập chức vô địch Ngoại hạng Anh và UEFA Champions League cùng M.U, Son Heung-min lại vươn lên một đỉnh cao khác. Giải VĐQG khắc nghiệt nhất hành tinh - Ngoại hạng Anh, nơi đòi hỏi khắt khe về tốc độ, thể lực lẫn tư duy chiến thuật đã trở thành sàn diễn để Son khẳng định vị thế của một ngôi sao có vai trò gánh vác đội bóng. Những pha nước rút kinh điển, những cú "nã đại bác" bằng cả hai chân và đỉnh cao là danh hiệu Chiếc giày vàng nước Anh mùa giải 2021-2022, trước khi cán mốc 100 pha lập công tại xứ sở sương mù (cầu thủ châu Á đầu tiên làm được điều này) là minh chứng cho đẳng cấp của tiền đạo người Hàn Quốc. Son không chỉ là một mắt xích trong một tập thể chiến thắng, anh còn là người có thể định đoạt số phận trận đấu, là "đầu tàu" đưa Tottenham lọt vào trận chung kết Champions League lịch sử mùa giải 2018-2019.

Ở tuổi 34, Son Heung-min vẫn là chân sút số 1 của đội tuyển Hàn Quốc ẢNH: AFP

Khi bóng đá thế giới cùng hướng về ngày hội lớn, sự nổi bật của Son Heung-min càng trở nên đặc biệt khi đặt cạnh đại diện láng giềng Nhật Bản. Đội tuyển xứ sở hoa anh đào có thể là đội bóng châu Á đáng xem nhất thời điểm hiện tại nhờ lối chơi tập thể gắn kết, sự kỷ luật tuyệt đối và tinh thần quả cảm của những "chiến binh samurai". Tuy nhiên, Nhật Bản mang sắc màu của một khối pha lê đồng đều, nơi không có một cá nhân nào hoàn toàn tách biệt. Còn Son Heung-min và đội tuyển Hàn Quốc thì ngược lại. Ngôi sao 34 tuổi là một tượng đài cá nhân, một chân sút xuất sắc nhất châu Á từng khuynh đảo bóng đá lục địa già.

Bước vào World Cup 2026, Son Heung-min đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và không còn chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Dù vậy, tiền đạo đang khoác áo CLB Los Angeles (Mỹ) vẫn là ngôi sao sáng nhất, là linh hồn trong sơ đồ chiến thuật của HLV Hong Myung-bo. Người hâm mộ xứ sở kim chi vẫn luôn gửi gắm vào người đội trưởng một kỳ vọng lớn. Đôi bàn chân bé nhỏ của Son vẫn mang theo một sứ mệnh to lớn, đó là giúp đội tuyển Hàn Quốc tái hiện hoặc tiếp nối những kỳ tích lịch sử mà họ từng làm được trên sân nhà vào những năm đầu thế kỷ 21. Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người ta lại chờ đợi được thấy những bước chạy thanh thoát của Son Heung-min, để chứng minh rằng những giới hạn về thể chất chưa bao giờ là thước đo cho sự vĩ đại của một cầu thủ, và một đôi chân đầy vết sẹo vẫn có thể mang theo khát vọng của cả một nền bóng đá.