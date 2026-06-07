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Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Hàn Quốc bật chế độ World Cup: Gặp bất lợi trước CH Czech

Thu Bồn
Thu Bồn
07/06/2026 14:03 GMT+7

Đội tuyển Hàn Quốc đã đặt chân đến Mexico và bước vào giai đoạn tập luyện nước rút để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Đội tuyển Hàn Quốc đã có buổi tập đầu tiên tại Mexico vào ngày 6.6, nơi họ sẽ thi đấu cả 3 trận ở bảng A – World Cup 2026. Trước đó, đội bóng xứ sở kim chi đã trải qua quá trình tập luyện trong khoảng 3 tuần tập huấn ở điều kiện độ cao lớn tại bang Utah, Mỹ và thi đấu hai trận giao hữu tại đây: thắng Trinidad và Tobago 5-0, tiếp đó là trận đánh bại El Salvador với tỷ số 1-0.

Giai đoạn tập luyện chuyên sâu

Đại diện của châu Á sẽ đá trận mở màn World Cup 2026 gặp đội tuyển CH Czech vào sáng 12.6 (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Estadio Guadalajara. Và kể từ thời điểm đặt chân đến Mexico, đoàn quân của HLV Hong Myung-bo sẽ chính thức bước vào giai đoạn tập luyện nước rút, chuyên sâu để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển Hàn Quốc bật chế độ World Cup: Gặp bất lợi trước CH Czech- Ảnh 1.

Son Heung-min (phải) và các đồng đội giành chiến thắng 2 trận giao hữu trong thời gian qua

ẢNH: REUTERS

"Sau khi đá hai trận giao hữu, chúng tôi đã phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Mục tiêu quan trọng nhất hiện tại là mài giũa chiến thuật trong những ngày còn lại. Và vì điều kiện thời tiết ở đây khác so với Utah, chúng tôi cũng phải có những điều chỉnh phù hợp về khía cạnh đó. Không có đủ thời gian để làm quá nhiều thứ, vì vậy chúng tôi phải tập trung vào một vài điểm mấu chốt", HLV Hong Myung-bo nhấn mạnh.

Trước đó, trong 2 trận giao hữu mà đều giành chiến thắng, đội tuyển Hàn Quốc đã sử dụng hai đội hình xuất phát gần như khác biệt hoàn toàn. Khi được hỏi về điều này, HLV trưởng của đội bóng xứ sở kim chi cho biết: "Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều đã thấu hiểu sơ đồ chiến thuật và lối chơi cốt lõi của đội. Chúng tôi sẽ chốt đội hình với những nhân sự tối ưu, đồng thời bước vào tập luyện chuyên sâu với cường độ cao trong những ngày tới, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày khởi tranh World Cup 2026".

Đội tuyển Hàn Quốc bật chế độ World Cup: Gặp bất lợi trước CH Czech- Ảnh 2.

HLV Hong Myung-bo đang nỗ lực hoàn thiện đội hình và chiến thuật cho đội tuyển Hàn Quốc

ẢNH: REUTERS

"Phải khỏa lấp bất lợi về chiều cao"

Trên lý thuyết, Hàn Quốc (đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất) được đánh giá cao hơn đối thủ xếp thứ 41 là CH Czech. Tuy nhiên, ông HLV Hong khẳng định đại diện châu Âu không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt.

"Họ có những đặc trưng rất riêng biệt và sẽ không dễ đối phó. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là chống lại các tình huống cố định và các quả tạt bóng của họ. Đội tuyển Hàn Quốc cần phải khỏa lấp những bất lợi về mặt chiều cao khi chạm trán với các cầu thủ CH Czech", thuyền trưởng của đội bóng xứ sở kim chi nhận định.

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