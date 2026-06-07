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Thể thao World Cup 2026

HLV Tuchel nổi đóa với các ngôi sao đội tuyển Anh

Thu Bồn
Thu Bồn
07/06/2026 10:38 GMT+7

HLV Thomas Tuchel tỏ ra không hài lòng, khi các cầu thủ của đội tuyển Anh đã không tuân thủ đấu pháp ở trận 'thử lửa' trước thềm World Cup 2026.

Harry Kane ghi bàn duy nhất

Ở trận giao hữu kết thúc vào sáng 7.6, đội tuyển Anh đã đánh bại đội tuyển New Zealand với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu này được ghi bởi tiền đạo chủ lực Harry Kane. "Tam sư" dù giành chiến thắng, nhưng HLV trưởng Thomas Tuchel cho biết ông vẫn chưa ưng ý với màn trình diễn của các học trò.

"Kết quả này là tạm ổn, nhưng tôi không thể vui mừng về nó. Tôi thích cách chơi của các cầu thủ trong hiệp 2 hơn hiệp 1. Tôi nghĩ đội đã chơi quyết liệt hơn trong hiệp 2, chủ động áp sát cả khi có bóng lẫn không có bóng, và tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Có một vài cơ hội nguy hiểm và một số tình huống xâm nhập vòng cấm tốt", ông Tuchel nhận định.

HLV Tuchel nổi đóa với các ngôi sao đội tuyển Anh- Ảnh 1.

Kane ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Anh ở trận thắng New Zealand 1-0 trước thềm World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

"Tạt và sút xa rất nhiều - đó không phải cách chơi thường thấy"

Vị HLV người Đức thẳng thắn phê bình các cầu thủ: "Trong hiệp một, các cầu thủ đã đứng sai vị trí và thi đấu có phần quá tự phát. Điều đó làm chậm nhịp độ trận đấu của chúng tôi và khiến việc phản phản công trở nên khó khăn, bởi vì các cầu thủ đã không đứng ở các vị trí mong muốn khi đội bắt đầu tổ chức tấn công".

Ông Tuchel cũng không hài lòng khi các cầu thủ đội tuyển Anh đã cố gắng thực hiện nhiều quả tạt và sút xa. "Chúng tôi đã tung ra hàng loạt quả tạt, sút xa rất nhiều. Điều này vốn dĩ không phải phong cách thi đấu thường thấy của chúng tôi. Ở trận này, đội tuyển Anh đã sử dụng rất nhiều bóng dài, rất nhiều đường chuyền dài. Đó không phải là những gì mà các cầu thủ được tập luyện trong những ngày qua. Nó giống như một sự pha trộn lộn xộn của mọi thứ. Đó là lý do tại sao hiệp 1 lại diễn ra tẻ nhạt như vậy", HLV Tuchel phân tích.

HLV Tuchel nổi đóa với các ngôi sao đội tuyển Anh- Ảnh 2.

HLV Tuchel không hài lòng với cách chơi của các cầu thủ đội tuyển Anh

ẢNH: REUTERS

HLV đội tuyển Anh cũng đưa ra lời giải thích cho cách vận hành chưa thực sự trơn tru của "tam sư" trong trận giao hữu với New Zealand: "Kể từ tháng 11 năm ngoái, nhiều cầu thủ của chúng tôi đã không thi đấu cùng nhau. Nghĩa là đã nửa năm trôi qua rồi. Chúng tôi chỉ có 4 buổi tập cùng nhau, trong khi đội hình đã bị xáo trộn hoàn toàn. Đội tuyển Anh chưa từng ra sân với những sự kết hợp này trước đây. Một phần là vì tôi muốn trao cơ hội đá 45 phút cho tất cả mọi người. Ngoài ra còn có các yếu tố về điều kiện thời tiết, mặt sân, nên trận đấu mới có diện mạo như thế".

Đội tuyển Anh sẽ có trận giao hữu với Costa Rica vào rạng sáng 11.6 (theo giờ Việt Nam) tại Orlando. Sau đó, các cầu thủ "tam sư" sẽ di chuyển tới trại tập huấn của họ ở Kansas City. Đoàn quân của HLV Tuchel bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 vào ngày 18.6, đối đầu với đội tuyển Croatia.

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