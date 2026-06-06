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Thể thao World Cup 2026

HLV Ancelotti tiết lộ tình trạng của Neymar ở đội tuyển Brazil

Thu Bồn
Thu Bồn
06/06/2026 20:51 GMT+7

HLV Carlo Ancelotti vẫn lạc quan về tình trạng của ngôi sao Neymar. Ông tin rằng chân sút sinh năm 1992 sẽ kịp bình phục chấn thương bắp chân để kịp chinh chiến cùng đội tuyển Brazil tại World Cup 2026.

"Neymar hoàn thành xuất sắc các bài tập cá nhân"

Trước trận đấu giao hữu quốc tế cuối cùng của đội tuyển Brazil, HLV Ancelotti đã đưa ra những cập nhật quan trọng về tình trạng lực lượng. Trong đó, thông tin nhận được sự quan tâm lớn nhất từ người hâm mộ chắc chắn là sức khỏe của ngôi sao Neymar. Theo vị thuyền trưởng người Ý, cựu chân sút Barcelona đang tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ y tế và cần phải vượt qua buổi kiểm tra thể lực, trước khi được phép trở lại tham gia tập đối kháng cùng toàn đội.

HLV Ancelotti cho biết: "Tôi nghĩ quá trình hồi phục của Neymar đang diễn ra thuận lợi. Cậu ấy hoàn thành xuất sắc các bài tập cá nhân. Cuối tuần này, Neymar sẽ tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI). Và nếu mọi việc suôn sẻ, cậu ấy có thể trở lại tập luyện chung với toàn đội vào tuần tới (sớm nhất là ngày 8.6 - PV)".

HLV Ancelotti tiết lộ tình trạng của Neymar ở đội tuyển Brazil- Ảnh 1.

Quá trình hồi phục của Neymar được đánh giá là thuận lợi trước ngày World Cup khởi tranh

ẢNH: REUTERS

"Bài kiểm tra" cuối cùng của đội tuyển Brazil

Trong khi quá trình hồi phục của Neymar mang lại những tín hiệu tích cực, thì trung vệ Gabriel Magalhaes sẽ phải bỏ lỡ trận giao hữu với Ai Cập (vào sáng 7.6) do bị quá tải sau chuỗi trận cày ải trong màu áo Arsenal. Thuyền trưởng của Selecao cũng xác nhận Douglas Santos sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ cánh trái, và thủ thành Weverton được lên kế hoạch vào sân trong hiệp 2 nhằm giúp ban huấn luyện tính toán và phân phối nhân sự hàng phòng ngự một cách cẩn trọng.

Theo đó, ban huấn luyện đội tuyển Brazil sẽ tận dụng trận đấu giao hữu với Ai Cập để thử nghiệm những biến thể chiến thuật khác nhau, thay vì trung thành với hàng công gồm 4 tiền đạo truyền thống. HLV Ancelotti phân tích: "Tôi có trận đấu cuối cùng gặp Ai Cập để đưa ra các thử nghiệm chiến thuật. Paqueta đóng vai trò quan trọng với chúng tôi vì cậu ấy có những phẩm chất khác biệt so với các tiền vệ còn lại. Tôi muốn thử nghiệm cả Paqueta và Igor Thiago để tìm kiếm thêm phương án nhân sự dự phòng. Sơ đồ với 4 cầu thủ chơi trên hàng công đã vận hành rất ổn định rồi, nhưng tôi muốn thử nghiệm một lựa chọn khác trong bài kiểm tra cuối cùng này".

HLV Ancelotti tiết lộ tình trạng của Neymar ở đội tuyển Brazil- Ảnh 2.

HLV Ancelotti (phải) đang thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển Brazil

ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil nằm ở bảng C. Đội bóng xứ sở samba thi đấu trận ra quân gặp Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6. Sau đó, họ gặp Haiti lúc 7 giờ 30 ngày 20.6, và trận cuối vòng bảng gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6.

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