Cầu thủ có thu nhập cao nhất tại World Cup 2026: Ronaldo bỏ xa Messi

Ronaldo có thu nhập cao gấp đôi Messi

Ronaldo hiện là cầu thủ có thu nhập cao nhất góp mặt tại World Cup 2026. Thu nhập ước tính của CR7 khoảng 295 triệu USD trong 12 tháng qua (trước thuế và phí môi giới).

Nguồn thu nhập khổng lồ này phần lớn đến từ bản hợp đồng của anh với Al-Nassr, đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League). Trong đó, Ronaldo đã bỏ túi khoảng 230 triệu USD trong mùa giải vừa qua, sau khi tái ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB của Tây Á. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng kiếm được khoảng 65 triệu USD mỗi năm từ một loạt nhà tài trợ lớn.

Ronaldo có tổng thu nhập cao hơn nhiều so với Messi. Tuy nhiên, ngôi sao Argentina là "ông hoàng quảng cáo" của làng túc cầu ẢNH: SPORTICO

Đây là vị thế quen thuộc của Ronaldo. Theo thống kê của trang Sportico, CR7 đã đứng đầu danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới hàng năm trong 3 năm qua. Chân sút sinh năm 1985 được cho là đã tích lũy được 2,1 tỉ USD trong suốt sự nghiệp - con số cao nhất lịch sử đối với một cầu thủ bóng đá. Ronaldo nằm trong số ít các VĐV đạt đến tư cách tỉ phú, khi Bloomberg định giá khối tài sản ròng của anh là 1,4 tỉ USD.

Lionel Messi gần đây cũng đã gia nhập danh sách "VĐV tỉ phú" này, khi tài sản của anh vượt mốc 1 tỉ USD, theo số liệu của Bloomberg. Cầu thủ người Argentina đứng thứ hai trong số những cầu thủ có thu nhập cao nhất góp mặt tại World Cup. Ngôi sao của Inter Miami đã bỏ túi 140 triệu USD trong năm qua. Nhưng bất chấp khoảng cách lớn với Ronaldo về tổng thu nhập, Messi vẫn là "ông hoàng quảng cáo" của làng túc cầu. Anh kiếm được khoảng 70 triệu USD thu nhập ngoài sân cỏ mỗi năm.

Ronaldo có lần thứ sáu trong sự nghiệp dự World Cup ẢNH: REUTERS

Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp, người từng vô địch World Cup 2018 và đoạt vị trí á quân năm 2022, đứng thứ ba với tổng thu nhập 100 triệu USD. Sau Ronaldo và Messi, Mbappe là cầu thủ còn lại đặt chân đến Bắc Mỹ mùa hè này có mức thu nhập 9 chữ số.

Erling Haaland của Na Uy (vị trí thứ 4, 80 triệu USD) và Vinicius của Brazil (vị trí thứ 5, 60 triệu USD) là những cái tên còn lại trong tốp 5.

LaLiga là giải đấu có nhiều đại diện nhất trong danh sách 11 cầu thủ có thu nhập cao nhất đang góp mặt tại World Cup 2026 gồm: Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham (44 triệu USD) đang khoác áo Real Madrid, cùng thần đồng Tây Ban Nha Lamine Yamal (43 triệu USD) hiện thi đấu cho Barcelona. Giải Saudi Pro League có 3 cầu thủ: Ronaldo và Sadio Mane của Senegal (54 triệu USD) từ Al-Nassr, cùng Riyad Mahrez của Algeria (53 triệu USD) tại Al-Ahli.

Giải Ngoại hạng Anh có 2 đại diện: Haaland của Manchester City và ngôi sao người Ai Cập của Liverpool - Mohamed Salah (55 triệu USD). Messi là đại diện duy nhất của giải MLS (giải nhà nghề Mỹ), hiện đang chơi cho Inter Miami. Tiền đạo Harry Kane của đội tuyển Anh đang khoác áo Bayern Munich đứng vị trí thứ 11 với 42 triệu USD, là cầu thủ duy nhất đến từ giải Bundesliga của Đức.