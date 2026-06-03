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Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Thụy Sĩ nhận tin sốc: Tiền đạo trụ cột bị cấm bay đến Mỹ

Thu Bồn
Thu Bồn
03/06/2026 18:00 GMT+7

Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển Thụy Sĩ đang gặp trục trặc, khi tiền đạo chủ lực Breel Embolo bất ngờ không đáp ứng điều kiện đến Mỹ. Chân sút này không thể cùng toàn đội đáp chuyến bay đến nơi đóng quân tại San Diego.

Rắc rối về thị thực khiến Embolo lỡ chuyến bay

Theo đó, mã xác nhận ESTA (hệ thống tự động dành cho khách quốc tế nhập cảnh vào Mỹ) của Breel Embolo đã bị chuyển sang trạng thái xem xét hành chính. Thông tin này khiến cho đội tuyển Thụy Sĩ lẫn người hâm mộ bóng đá nước này phải lo lắng, bởi chân sút 29 tuổi này được coi là mắt xích vô cùng quan trọng trên hàng công của HLV Murat Yakin tại World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ đã đưa ra một tuyên bố chi tiết giải thích về mốc thời gian diễn ra sự cố: "Thật không may, Breel Embolo hiện chưa thể cùng toàn đội di chuyển đến Mỹ. Trước đó, mã xác nhận ESTA của cậu ấy vốn đã được phê duyệt. Tuy nhiên, trước giờ bay, chúng tôi nhận được thông báo rằng hồ sơ ESTA của cậu ấy đã bị đưa vào diện xem xét kỹ lưỡng hơn".

Đội tuyển Thụy Sĩ nhận cú sốc khi tiền đạo số 1 không thể đến Mỹ - Ảnh 1.

Embolo là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Thụy Sĩ trong hành trình chinh phục World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Xuất phát từ một vụ ẩu đả năm 2018

Việc đột ngột xem xét lại điều kiện nhập cảnh vào Mỹ của Embolo được cho là xuất phát từ một vụ rắc rối pháp lý cách đây vài năm. Tiền đạo của Rennes từng vướng vào một vụ ẩu đả tại Basel vào năm 2018. Vụ việc sau đó đã bị tòa án Thụy Sĩ phán quyết vào năm 2023. Embolo bị kết tội đe dọa nhiều lần và sau đó phải nhận án phạt tiền treo sau vụ việc trên.

Trước đó, Embolo đã nhập cảnh vào Mỹ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào trong loạt trận giao hữu với đội tuyển Mexico và đội tuyển Mỹ vào tháng 6.2025. Dù vậy, quyết định không tiếp tục kháng cáo phán quyết gần đây đã khiến bản án chính thức có hiệu lực thi hành. Tình trạng pháp lý này dường như đã kích hoạt hệ thống cảnh báo đỏ trong hệ thống quản lý xuất nhập cảnh của Mỹ, dẫn đến tình thế bế tắc hiện tại của Embolo.

Trước sự việc trên, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ vẫn lạc quan Embolo sẽ kịp hội quân trước trận đấu mở màn của đội tuyển tại World Cup 2026. Các quan chức được cho là đang liên tục đàm phán với các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ để tháo gỡ rào cản hành chính này, nhằm đảm bảo chân sút 29 tuổi có thể tham dự kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Thụy Sĩ sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng World Cup 2026 vào ngày 14.6 gặp Qatar. Sau đó, họ gặp Bosnia & Herzegovina vào ngày 19.6 và hạ màn vòng bảng với màn đối đầu Canada vào ngày 25.6.

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