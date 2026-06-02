FIFA 'rò rỉ' số áo đội tuyển Anh: Ai sẽ đá chính cho 'tam sư'?

FIFA hé lộ số áo đội tuyển Anh

Ngày 2.6, danh sách số áo của tất cả 48 đội bóng tham dự World Cup 2026 đã bất ngờ được công bố trên trang chủ của FIFA. Điều này thu hút sự quan tâm lớn từ xứ sở sương mù, vô tình tiết lộ đội hình chính tuyển Anh tại World Cup 2026.

Trên hàng công, Marcus Rashford sau khi cùng Barca vô địch LaLiga được trao chiếc áo số 11 thay cho đối thủ Anthony Gordon được ấn định mang áo số 18. Cả hai đang cạnh tranh vị trí đá chính ở cánh trái đội tuyển Anh mùa hè này.

Đây được xem là một trong những tâm điểm chú ý của Tam sư tại World Cup 2026, với dấu hỏi: sau khi đánh sập giấc mơ trở về M.U của Marcus Rashford thì liệu Anthony Gordon có làm được điều tương tự để giành suất đá chính ở đội tuyển Anh.

Đúng như dự đoán, Jordan Pickford khoác áo số 1, thủ quân Harry Kane vẫn giữ số áo quen thuộc là số 9 và ngôi sao Real Madrid Jude Bellingham mặc áo số 10. Ở biên phải, suất đá chính khả năng lớn sẽ thuộc về Bukayo Saka mặc số 7.

Elliot Anderson nhiều khả năng sẽ đá cặp với Declan Rice ở tuyến giữa và cả hai được trao số áo 8 và 4. Trang Talksport cho biết số áo của các cầu thủ đội tuyển Anh sẽ được Liên đoàn Bóng đá Anh chính thức xác nhận vào đêm nay.

Hầu hết các thành viên đội tuyển Anh đã đến Mỹ để chuẩn bị cho World Cup 2026. Thầy trò HLV Tuchel sẽ có 2 trận giao hữu lần lượt gặp New Zealand (ngày 6.6) và sau đó là Costa Rica (ngày 10.6) - đều diễn ra tại Miami.

Sau đó Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze, Bukayo Saka và Dean Henderson sẽ gia nhập đội hình của Tuchel. Lý do là những ngôi sao này cần nghỉ ngơi, "sạc năng lượng" sau khi tham gia các trận chung kết châu Âu với 2 CLB Arsenal và Crystal Palace.

Những Alex Scott, Jason Steele, Rio Ngumoha, Josh King và Ethan Nwaneri sẽ tham đợt tập huấn trước giải đấu ở Florida. Tuchel khuyên các học trò nên đi nghỉ ở múi giờ của Mỹ để thích nghi với World Cup.

Được biết, một số thành viên của đội tuyển Anh đã lắng nghe lời khuyên của ông thầy và chọn đi nghỉ mát ở Mỹ và vùng biển Caribe sau khi kết thúc mùa giải cấp CLB.

Danh sách số áo đội tuyển Anh: Jordan Pickford (1), Ezri Konsa (2), Nico O'Reilly (3), Declan Rice (4), John Stones (5), Marc Guehi (6), Bukayo Saka (7), Elliot Anderson (8), Harry Kane (9), Jude Bellingham (10), Marcus Rashford (11), Tino Livramento (12), Dean Henderson (13), Jordan Henderson (14), Dan Burn (15), Kobbie Mainoo (16), Morgan Rogers (17), Anthony Gordon (18), Ollie Watkins (19), Noni Madueke (20), Eberechi Eze (21), Ivan Toney (22), James Trafford (23), Reece James (24), Djed Spence (25), Jarell Quansah (26)

Đội tuyển Anh sẽ thi đấu với đội nào tại World Cup?

Đội tuyển Anh sẽ thi đấu cả 3 trận vòng bảng ở World Cup 2026 trên đất Mỹ. Thầy trò HLV Tuchel sẽ khởi đầu bảng L ở World Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Croatia vào 3 giờ VN ngày 18.6 tại Dallas (Mỹ).

Sau đó, đội bóng có biệt danh Tam sư sẽ đến Boston để đối đầu với Ghana (3 giờ VN ngày 24.6), trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Panama tại sân vận động New York/New Jersey (4 giờ VN 28.6).

Đến lúc này, HLV Tuchel vẫn chưa thua trận đấu chính thức nào kể từ khi nắm quyền ở đội tuyển Anh vào đầu năm 2025. Đội bóng của ông đã thắng cả 8 trận vòng loại World Cup mà không để thủng lưới bàn nào.