12 cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ bị kiểm tra doping trước World Cup

Nhiều cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ vì bị kiểm tra

Theo tờ, sáng 2.6, không khí tại Trung tâm huấn luyện Las Rozas của đội tuyển Tây Ban Nha trở nên khác thường khi các nhân viên của CELAD xuất hiện để tiến hành đợt kiểm tra doping đột xuất đối với các cầu thủ. Tổng cộng 12 thành viên ngẫu nhiên của đội tuyển Tây Ban Nha đã được lựa chọn để thực hiện các xét nghiệm ngoài thi đấu. Đây là quy trình thường xuyên nhằm bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong thể thao đỉnh cao, đặc biệt trước các giải đấu lớn như World Cup.

Marca mô tả: "Điểm đáng chú ý là các cuộc kiểm tra này được tiến hành hoàn toàn bất ngờ. Các cầu thủ không được thông báo trước về thời gian hay danh sách kiểm tra. Chính vì vậy, sự xuất hiện của đoàn kiểm tra tại Las Rozas đã tạo nên bất ngờ lớn đối với toàn đội trong giai đoạn chuẩn bị nước rút trước ngày lên đường sang Bắc Mỹ".

12 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha phải thử dopping trong buổi tập sáng 2.6 ẢNH: REUTERS

Theo thông tin từ đội tuyển Tây Ban Nha, cuộc kiểm tra được thực hiện ngay tại trại huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) ở Madrid. Đây là một phần trong chương trình giám sát chống doping được áp dụng đối với các VĐV chuẩn bị tham dự những giải đấu quốc tế lớn.

Trong khi đó, tờ AS cập nhật, đợt kiểm tra lần này diễn ra trong bối cảnh FIFA và các cơ quan chống doping quốc gia tăng cường giám sát trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc các cầu thủ Tây Ban Nha phải thực hiện xét nghiệm không xuất phát từ bất kỳ nghi ngờ nào, mà là một phần của quy trình kiểm tra định kỳ được áp dụng với nhiều đội tuyển quốc gia.

Nhà đương kim vô địch châu Âu hiện vẫn đang tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Luis de la Fuente, trước khi bước vào lịch trình di chuyển dày đặc. Ngày 4.6, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đến TP.A Coruña để thi đấu 2 trận giao hữu gặp đội tuyển Iraq (5.6) và đội tuyển Peru (9.6). Sau những trận đấu này, toàn đội sẽ lên đường sang Mỹ để hoàn tất quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

Đội tuyển Tây Ban Nha là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, sau thành công tại EURO 2024. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente dự kiến ra quân vào ngày 15.6 bằng cuộc đối đầu với Cape Verde tại Atlanta. Tiếp đó, “La Roja” sẽ lần lượt gặp các đội tuyển Ả Rập Xê Út (21.6) và đội tuyển Uruguay (27.6).

Về mặt lực lượng, đội tuyển Tây Ban Nha hiện vẫn chưa có được đội hình tối ưu. Bên cạnh việc chờ đợi sự hồi phục hoàn toàn của Lamine Yamal, HLV Luis de la Fuente cũng đang theo dõi sát sao tình trạng của Mikel Merino và Nico Williams. Nhà cầm quân 64 tuổi muốn đảm bảo tất cả những trụ cột quan trọng đều đạt thể trạng tốt nhất trước khi bước vào hành trình chinh phục FIFA World Cup 2026.