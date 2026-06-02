Đội tuyển Pháp và lần cuối cho HLV Deschamps

Nghi Thạo
02/06/2026 15:53 GMT+7

Đội tuyển Pháp được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. Giải đấu này cũng đánh dấu cột mốc cuối cùng, khép lại thời kỳ đỉnh cao của HLV Didier Deschamp cùng đội bóng xứ lục lăng.

Kỷ nguyên rực rỡ của Deschamps

World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với bóng đá Pháp và cả HLV Deschamps khi đây được xác định là chương cuối trong kỷ nguyên rực rỡ của vị thuyền trưởng 58 tuổi này. Nhìn lại hành trình 14 năm nắm quyền đầy thăng trầm từ 2012 đến nay, HLV Deschamps đã biến đội bóng xứ lục lăng thành một thế lực của bóng đá thế giới. Bỏ qua chức vô địch World Cup 1998 trên sân nhà, giải đấu mà Deschamps với tấm băng đội trưởng đã đi vào ký ức của bao thế hệ người hâm mộ khi nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, di sản trên băng ghế huấn luyện của ông thậm chí còn đồ sộ hơn. Trong thế kỷ 21, không đội bóng nào trên thế giới thành công hơn Pháp tại đấu trường World Cup, với 2 lần về nhì (2006, 2022) và vô địch năm 2018. Trong đó, HLV Deschamps đã chèo lái con thuyền Les Bleus hơn một nửa thời gian, biến họ thành một biểu tượng của sự ổn định và sức mạnh đáng gờm.

HLV Deschamps đưa Pháp vào chung kết 2 kỳ World Cup gần nhất, trong đó có chức vô địch năm 2018

Giờ đây, trước khi khép lại triều đại huy hoàng của mình, HLV Deschamps đang hướng tới mục tiêu tối thượng là lần thứ ba liên tiếp đưa "gà trống Gaulois" lọt vào chung kết World Cup. Nếu giúp Pháp đăng quang, ông sẽ bước vào "ngôi đền huyền thoại" với tư cách là HLV thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới giành được 2 chức vô địch World Cup, sánh ngang HLV Vittorio Pozzo của đội tuyển Ý (vô địch World Cup năm 1934 và 1938).

Bài toán với hàng công toàn sao

Để hiện thực hóa tham vọng vĩ đại trong chiến dịch cuối cùng cùng đội tuyển Pháp, bệ đỡ vững chắc nhất của HLV Deschamps chính là sức mạnh của hàng tấn công. Kylian Mbappe đang ở độ chín của sự nghiệp. Bất chấp phong độ trồi sụt của Real Madrid khiến họ lỡ hẹn các danh hiệu tập thể, Mbappe vẫn duy trì hiệu suất săn bàn đáng nể. Tiền đạo 28 tuổi giành danh hiệu vua phá lưới La Liga mùa này với 25 bàn và trước đó là ở mùa 2024 - 2025 với 31 bàn. Tại Champions League, Mbappe đứng đầu giải đấu với 15 lần sút tung lưới đối phương. Kể từ khi ra mắt World Cup vào năm 2018 khi 20 tuổi, Mbappe luôn là ngôi sao sáng nhất, trong đó có cú hat-trick kinh điển vào lưới Argentina ở trận chung kết năm 2022.

Sự chú ý của khán giả cũng đổ dồn vào "bộ đôi hạt nhân" của PSG là Ousmane Dembele và tài năng trẻ Desire Doue. Doue in dấu giày vào 22 bàn thắng sau 36 trận cho PSG tại Ligue 1 và Champions League. Đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele có 27 lần in dấu giày vào các bàn thắng, bao gồm 18 pha lập công tại 2 đấu trường quan trọng nhất. Sự đáng sợ của hàng công Pháp còn được tiếp lửa với sự xuất hiện của Michael Olise, hiện tượng bùng nổ trong màu áo Bayern Munich mùa này. Olise cùng Harry Kane (đội tuyển Anh) tạo nên "song tấu" oanh tạc ở đấu trường quốc nội lẫn châu Âu. Với 15 bàn tại Bundesliga, Olise chỉ xếp sau tiền đạo cắm người Anh, đồng thời độc chiếm danh hiệu "vua kiến tạo" với 19 lần dọn cỗ cho đồng đội. Tại Champions League, anh là nhân tố chủ chốt giúp "hùm xám Bavaria" vào đến bán kết.

Tuy nhiên, thống kê thành tích của cầu thủ chỉ là những con số nếu không có sa bàn của HLV trưởng. Lúc này, người ta đang chờ đợi ông Deschamps kết hợp các ngôi sao thượng thặng thành một khối vận hành trơn tru, giúp đội tuyển Pháp đạt trạng thái tốt nhất. Việc phải tìm ra một lối chơi để "rừng" sao Les Bleus không giẫm chân nhau và phát huy tối đa khả năng là bài toán mà vị HLV này cần tìm ra lời giải.

