Thể thao World Cup 2026

Messi tập riêng trong ngày đầu hội quân cùng đội tuyển Argentina

Giang Lao
02/06/2026 12:15 GMT+7

Ngày 2.6, Messi và đội tuyển Argentina chính thức có buổi tập đầu tiên tại Kansas City (Mỹ), nơi đóng quân của đội, bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup trong sự kỳ vọng của hàng triệu CĐV từ quê nhà.

Messi đã làm gì trong ngày đầu?

Các hình ảnh từ báo chí Argentina ngày 2.6 cho thấy, ngay sau khi Messi và người bạn thân De Paul đến tập trung đội tuyển Argentina ở Kansas City, danh thủ 38 tuổi ngay lập tức bắt tay vào tập luyện hồi phục thể lực và ảnh hưởng chấn thương gân kheo chân trái gặp phải gần đây. Anh cùng thủ môn số 1 Emiliano Martinez, người đang bị chấn thương ngón tay khá nghiêm trọng trong trận chung kết Europa League, chỉ tập riêng bên ngoài sân. Trong khi, toàn đội Argentina cũng đã có buổi tập chính thức đầu tiên kể từ khi đặt chân đến nước Mỹ.

Messi tận hưởng những ngày cuối tập trung đội tuyển Argentina tại khu phức hợp huấn luyện Ezeiza hồi tháng 3. Sau World Cup 2026, anh nhiều khả năng sẽ chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế

Một động thái rất tích cực liên quan đến Messi, đó là anh đã bắt đầu đăng tải trở lại các hình ảnh cùng đội tuyển Argentina cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch World Cup trên trang cá nhân, bằng những hình ảnh hết sức vui vẻ và đầy nỗ lực khi tập luyện dù chỉ trong phòng gym.

Theo Diario Ole: "Trong buổi tập đầu tiên ở Kansas, Messi đã có hành động khác biệt so với những người còn lại (anh chỉ tập hồi phục bên ngoài sân), và đúng như dự đoán: mục tiêu của anh là đạt phong độ cao nhất cho trận mở màn ở World Cup. Đó là điều đã và đang là một phần trong kế hoạch, và nó cũng sẽ lặp lại cả trong những ngày tới: Messi đang phải đối mặt với tình trạng viêm ở gân kheo bên chân trái, có liên quan đến tình trạng mệt mỏi do gắng sức".

"Việc Messi thi đấu trong trận giao hữu chạy đà cho World Cup gặp Honduras (lúc 7 giờ ngày 7.6) trên thực tế đã bị loại trừ, anh chỉ có thể ngồi trên băng ghế dự bị ủng hộ đồng đội. Tùy thuộc vào sự hồi phục, Messi dự kiến sẽ thi đấu vài mươi phút ở trận tiếp theo gặp Iceland (7 giờ 30, ngày 10.6)", Diario Ole nhấn mạnh thêm.

Trong khi đó, đội tuyển Argentina đang lo nhất cho trường hợp của thủ môn Emiliano Martinez, vì nếu không có World Cup diễn ra, cầu thủ này đã thực hiện ca phẫu thuật chấn thương ngón tay của mình. 

Martinez đã hoãn kế hoạch phẫu thuật, hy vọng vào điều trị bằng trị liệu để giúp anh có thể trở lại thi đấu và bắt đầu từ trận đầu tiên ở vòng bảng gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6. Nếu Martinez không kịp hồi phục, đội tuyển Argentina đành phải trông đợi vào hai thủ môn Juan Musso của CLB Atletico Madrid và Rulli của Marseille, theo Diario Ole.

Argentina đặt kế hoạch cho Messi: Sẵn sàng khi World Cup bắt đầu

Đây là kế hoạch của HLV Scaloni đã đặt ra cho Messi, qua cuộc phỏng vấn với báo chí Argentina trước ngày công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức dự World Cup 2026 và kể từ khi đặt chân đến nước Mỹ. 

Messi sẽ sẵn sàng với 100% phong độ và thể lực khi World Cup 2026 bắt đầu khai diễn

Nhà cầm quân này và ban huấn luyện của mình đã rút nhiều kinh nghiệm từ Copa America 2024, sau khi liên tục đưa Messi thi đấu các trận tập huấn trước giải, dù với thời gian vừa phải, nhưng đã khiến danh thủ này không đạt thể trạng và thể chất 100% như mong muốn, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Tại Copa America 2024, Messi vẫn thể hiện phẩm chất hàng đầu của mình, nhưng sự quá tải đã khiến anh gặp chấn thương ở trận chung kết. Những giọt nước mắt khi Messi bật khóc vì rời sân sớm, đã khiến hàng triệu người hâm mộ Argentina và trên khắp thế giới phải thổn thức. Scaloni và ban huấn luyện của mình, không muốn điều này lặp lại. Họ muốn và đảm bảo một Messi đạt 100% phong độ từ trận mở màn của Argentina, MARCA nhấn mạnh.

Vì vậy, giai đoạn hiện nay, Messi chỉ ưu tiên tập luyện hồi phục. Thời gian từ đây đến trận ra quân của đội tuyển Argentina còn khoảng hơn 2 tuần nữa. Hoàn toàn đủ để danh thủ này hồi phục 100%. Tương tự là thủ môn Martinez, vẫn còn đủ thời gian.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina nằm ở bảng J, sau trận ra quân với Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6. Họ sẽ gặp đội tuyển Áo lúc 0 giờ ngày 23.6 và gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6 (đều giờ Việt Nam).

