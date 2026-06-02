M.U hưởng lợi ‘khủng’ từ ngân sách khổng lồ của FIFA nhờ các ngôi sao dự World Cup

355 triệu USD của FIFA để thanh toán cho các CLB

Theo trang Manchester Evening News, M.U sẽ được hưởng lợi từ nguồn ngân sách 355 triệu USD của FIFA dành cho các CLB có cầu thủ tham dự World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè 2026. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh ngày 11.6, và đội chủ sân Old Trafford đóng góp lực lượng hùng hậu với nhiều cầu thủ được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử cùng đội tuyển quốc gia của họ.

Từ 2 năm trước, FIFA đã tăng ngân sách cho chương trình bảo vệ quyền lợi CLB. Việc chi trả này bao gồm cả các trận đấu tại vòng loại, các trận play-off tại cả VCK World Cup sắp khai màn tại Bắc Mỹ. Theo chương trình bảo vệ quyền lợi CLB của FIFA, các CLB sẽ được chi trả theo ngày cho mỗi cầu thủ tham gia giải đấu. Cầu thủ không nhất thiết phải ra sân. Thời gian bắt đầu chi trả sẽ tính từ ngày cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia (tức khi CLB nhả quân) cho đến trận đấu cuối cùng của họ tại giải đấu.

Bruno Fernandes là ngôi sao sáng nhất của M.U, khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng cho biết: "Phiên bản nâng cấp của chương trình bảo vệ quyền lợi CLB của FIFA tại World Cup là một bước tiến xa hơn trong việc ghi nhận về mặt tài chính, đối với những đóng góp to lớn mà rất nhiều CLB và cầu thủ của họ trên khắp thế giới mang lại cho việc tổ chức vòng loại lẫn vòng chung kết. Khoản tiền kỷ lục 355 triệu USD sẽ được phân phối thông qua chương trình này cho các CLB để nhả quân cho đội tuyển quốc gia. Điều này củng cố mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với Hiệp hội các CLB châu Âu, cũng như các CLB trên toàn thế giới, khi tất cả chúng ta đều hướng tới một kỳ World Cup mang tính đột phá và lan tỏa toàn cầu".

CLB được chi trả bao nhiêu cho 1 cầu thủ dự World Cup?

FIFA vẫn chưa công bố mức chi trả theo ngày cho kỳ World Cup 2026. Nhưng tại kỳ World Cup gần nhất ở Qatar vào năm 2022, các CLB đã nhận được 10.950 USD mỗi ngày cho 1 cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Con số này có thể được sử dụng để tính toán sơ bộ số tiền mà M.U sẽ bỏ túi trong mùa hè này.

Giả sử trong trường hợp: FIFA trả 10.950 USD/ngày/cầu thủ (mức tối thiểu), trong khi đội tuyển Bồ Đào Nha hội quân từ ngày 1.6 và đồng thời vô địch World Cup 2026 (chung kết diễn ra ngày 19.7). FIFA sẽ thanh toán cho M.U tối thiểu 536.550 USD (10.950 USD x 49 ngày) cho 1 trường hợp của Bruno Fernandes. M.U cũng nhận được số tiền tương tự cho trường hợp của Diogo Dalot. Đó là chưa kể các cầu thủ khác cũng khoác áo nhiều đội tuyển và có thành tích khác nhau tại World Cup 2026.