Góc khuất: Thượng tầng Real Madrid không muốn Vinicius tỏa sáng cùng Brazil tại World Cup

"Cán cân" vị thế trên bàn đàm phán

Theo truyền thông xứ sở bò tót, giới thượng tầng Real Madrid đang trải qua một trạng thái tâm lý đầy mâu thuẫn khi được cho là "thầm hy vọng" Vinicius sẽ không có một kỳ World Cup quá bùng nổ cùng đội tuyển Brazil. Bản chất của nghịch lý này xuất phát từ bài toán quản trị kinh tế và cấu trúc lương tại sân Bernabeu.

Hiện tại, hợp đồng của tiền đạo sinh năm 2000 với đội bóng hoàng gia chỉ còn thời hạn đến tháng 6.2027 và quá trình thương thảo giữa hai bên đã rơi vào trạng thái đóng băng suốt nhiều tháng qua. Sự xuất hiện của Kylian Mbappe với mức đãi ngộ vượt trội đã khiến Vinicius và người đại diện yêu cầu một mức lương tương đương để khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của chân sút Brazil tại Real Madrid.

Vinicius được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Brazil thi đấu thành công tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Giới chuyên môn nhận định, VCK World Cup 2026 chính là điểm then chốt định đoạt "cán cân" vị thế giữa 2 bên. Nếu Vinicius rực sáng và cùng đội bóng xứ samba thành công, vị thế của anh sẽ tăng lên đáng kể. Khi giải đấu khép lại, hợp đồng chỉ còn 1 năm và Vinicius sẽ nắm đằng chuôi trên bàn đàm phán, tự tin đòi hỏi mức thu nhập cao, hoặc sẽ ra đi trước sự săn đón từ hàng loạt ông lớn châu Âu, đặc biệt là các đại gia Ngoại hạng Anh vốn sẵn sàng kích nổ những thương vụ "bom tấn".

Ngược lại, nếu chân sút này trải qua một kỳ World Cup thất vọng hoặc Brazil bị loại sớm, Real Madrid sẽ nắm thế thượng phong. Từ đó, đội chủ sân Bernabeu dễ dàng ép mức lương gia hạn xuống quỹ đạo kiểm soát mà không sợ áp lực từ dư luận hay các đối thủ cạnh tranh. Điều này cũng khiến quỹ lương của Real Madrid không phình to trong thời gian tới.

Giải đấu bản lề trong sự nghiệp Vinicius

Bên cạnh câu chuyện tiền bạc, báo chí Tây Ban Nha cũng đào sâu vào một vấn đề đã tồn tại từ lâu, đó là Vinicius luôn bùng nổ trong màu áo Real Madrid, nhưng lại thường xuyên "lạc nhịp" khi trở về cống hiến cho đội tuyển Brazil. Áp lực tâm lý từ sự kỳ vọng lớn lao của những CĐV quê nhà, đang trở thành rào cản vô hình đè nặng lên đôi chân của tiền đạo này.

Dẫu vậy, có thể nói World Cup 2026 chính là giải đấu mang tính bản lề trong sự nghiệp của Vinicius. Ở tuổi 26, anh đang bước vào độ chín nhất của sự nghiệp quần đùi áo số với đỉnh cao phong độ và thể lực sung mãn.

Tại kỳ World Cup trên đất Bắc Mỹ, đội tuyển Brazil sở hữu một dàn sao đồng đều, trải dài trên khắp các tuyến. Đáng chú ý, dưới bàn tay dẫn dắt của vị HLV lão luyện Carlo Ancelotti - người đã quá thấu hiểu và nâng tầm chính Vinicius tại Madrid, đội bóng samba được kỳ vọng sẽ tạo nên những tiếng vang.