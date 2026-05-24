Sau 37 vòng, Tottenham đứng thứ 17 với 38 điểm, hơn West Ham 2 điểm. Đội bóng thành London sẽ trụ hạng nếu hòa Everton ở vòng cuối nhờ hiệu số vượt trội. Tuy nhiên, nếu thất bại và West Ham đánh bại Leeds, Spurs sẽ rớt hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977.

Điều khiến người hâm mộ Tottenham lo lắng là sự thiếu ổn định kéo dài suốt mùa giải. Spurs đã thua tới 10 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh và chưa thắng trên sân Tottenham Hotspur Stadium kể từ đầu tháng 12.

Theo The Guardian, HLV Roberto De Zerbi đang cố gắng giúp các học trò vượt qua áp lực trước trận đấu mang tính quyết định với Everton. Nhà cầm quân người Ý yêu cầu toàn đội tập trung sinh hoạt cùng nhau để giữ sự ổn định tâm lý.

Kịch bản khiến Tottenham xuống hạng vòng cuối Ngoại hạng Anh

“Tôi muốn các cầu thủ giữ cái đầu lạnh. Muốn vượt qua áp lực thì phải đủ mạnh để đối diện với nó”, HLV De Zerbi chia sẻ với The Guardian.

Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng cầu thủ Tottenham thiếu quyết tâm chiến đấu.

“Họ không thờ ơ. Vấn đề là các cầu thủ đã chịu quá nhiều áp lực”, HLV người Ý nói.

Trong khi Tottenham còn nắm quyền tự quyết, West Ham buộc phải thắng Leeds và chờ Spurs sảy chân. Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp nhưng vẫn còn hy vọng nhờ lợi thế sân nhà.

Nếu Tottenham xuống hạng, đó sẽ là cú sốc lớn với bóng đá Anh. Không chỉ là thất bại chuyên môn, Spurs còn đối mặt nguy cơ khủng hoảng tài chính, mất nhiều trụ cột và đổ vỡ kế hoạch tái thiết dưới thời HLV De Zerbi.