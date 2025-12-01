Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ấn tượng lễ tốt nghiệp quốc tế UEF: 98% sinh viên có việc làm
Video Giáo dục

Ấn tượng lễ tốt nghiệp quốc tế UEF: 98% sinh viên có việc làm

Sầm Ánh - Công Khởi
01/12/2025 17:00 GMT+7

Ngày 29.11.2025, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2021 thuộc các chương trình cử nhân quốc tế liên kết với Anh và Mỹ. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình quốc tế hóa giáo dục, khẳng định nỗ lực của UEF trong đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn toàn cầu.

Ngày 29.11.2025, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2021 thuộc ba chương trình cử nhân quốc tế liên kết với ĐH Gloucestershire (Vương quốc Anh), ĐH Leeds Trinity (Vương quốc Anh) và ĐH Keuka (Hoa Kỳ).

Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong hành trình triển khai các chương trình cử nhân quốc tế tại UEF, khẳng định định hướng quốc tế hóa giáo dục và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn toàn cầu.

Ấn tượng lễ tốt nghiệp quốc tế UEF: 98% sinh viên có việc làm - Ảnh 1.

Thành tích của sinh viên khóa 2021 cũng được ghi nhận bằng sự xuất hiện của 4 thủ khoa.

Kết quả của khóa 2021 ghi nhận nhiều con số ấn tượng: 8,77% sinh viên đạt loại Xuất sắc (First Class Honours), 45,61% đạt loại Giỏi (Upper Second Class) và 24,56% đạt loại Khá (Lower Second Class). Đặc biệt, 98% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, cho thấy tính hiệu quả của chương trình đào tạo quốc tế và khả năng đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp. Những kết quả này phản ánh sự kết hợp chặt chẽ giữa chuẩn đào tạo quốc tế, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và sự đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình học tập của sinh viên.

Lễ tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng trong hành trình triển khai các chương trình cử nhân quốc tế tại UEF

Lễ tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng trong hành trình triển khai các chương trình cử nhân quốc tế tại UEF

Thành tích của sinh viên khóa 2021 cũng được ghi nhận bằng sự xuất hiện của 4 thủ khoa, đại diện cho sự nỗ lực bền bỉ và khả năng thích nghi trong môi trường học thuật hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Buổi lễ còn là khoảnh khắc xúc động với các phụ huynh. Trong niềm vui và tự hào, nhiều phụ huynh chia sẻ rằng mô hình đào tạo quốc tế tại Việt Nam giúp gia đình tiết kiệm chi phí so với du học nước ngoài, nhưng chất lượng vẫn tương đương.

Khám phá thêm chủ đề

