Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM khởi động The Face University 2025 với giải thưởng hơn 2 tỉ đồng

The Face University 2025 là sân chơi về nhan sắc và tài năng dành cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam muốn khẳng định giá trị bản thân, xây dựng nhân hiệu và tự tin hội nhập do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đăng cai với tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỉ đồng.

Cuộc thi có format truyền hình thực tế, tích hợp mô hình Idol Affiliate. Thí sinh sẽ trải qua chuỗi thử thách hấp dẫn như: làm việc nhóm, phỏng vấn, xây dựng nội dung quảng bá, mở rộng mạng lưới kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và hợp tác chất lượng…

Đồng hành tại đêm khởi động cuộc thi là những gương mặt nổi tiếng trong giới thời trang, sắc đẹp, đảm nhận vai trò ban giám khảo, huấn luyện viên như: nhà thiết kế Tăng Thành Công, đạo diễn thời trang Lê Anh Minh, Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2024 – Lê Phan Hạnh Nguyên, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023 – Trịnh Thị Hồng Đăng, Á hậu 2 Miss Grand Việt Nam 2022 – Trần Tuyết Như, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 – Lý Kim Thảo và các gương mặt xuất sắc ở The Face University 2024 nhằm tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay.

Đến thời điểm hiện tại, cuộc thi đã thu hút 400 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 70 trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM và các tỉnh thành như: Cần Thơ, Kiên Giang, Lâm Đồng…