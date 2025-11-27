Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chủ nhân học bổng chính phủ New Zealand trích học bổng ủng hộ đồng bào vùng lũ
Video Giáo dục

Chủ nhân học bổng chính phủ New Zealand trích học bổng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Nguyên Ân - Anh Trang
27/11/2025 06:00 GMT+7

Một chủ nhân học bổng chính phủ New Zealand bậc đại học (NZUA) đã quyết định trích một phần học bổng của mình để ủng hộ đồng bào miền Trung chống chọi với bão lũ

Đỗ Trần Phương Uyên, học sinh trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, là một trong 8 học sinh Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng chính phủ New Zealand bậc Đại học. Đặc biệt hơn, Uyên đã lựa chọn tự nguyện trích một phần học bổng của mình để ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp bão lũ.

- Ảnh 1.

Sau khi nhận học bổng, Đỗ Trần Phương Uyên đã trích tiền để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

ẢNH: NGUYÊN ÂN

Sáng 24.11, Đỗ Trần Phương Uyên đã tới tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM để quyên góp 20 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ. Báo Thanh Niên sẽ sớm chuyển tận tay số tiền này đến những đồng bào ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng... đang cần đến

Tin liên quan

Sau lũ lụt lịch sử, trường học ở Lâm Đồng bị hư hỏng nặng, học sinh chưa thể đến trường

Sau lũ lụt lịch sử, trường học ở Lâm Đồng bị hư hỏng nặng, học sinh chưa thể đến trường

Sau đợt lũ lụt lịch sử kéo dài từ đêm 19 đến ngày 21.11, Trường THCS Lạc Nghiệp (xã D'Ran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) chìm trong bùn đất và đổ nát. Tầng 1 bị ngập sâu gần 2 m, hàng rào sập hoàn toàn, nhiều phòng học hư hỏng nặng.

Nhiều trường học tan hoang trong 'rốn lũ'

Khám phá thêm chủ đề

học bổng chính phủ New Zealand Đỗ Trần Phương Uyên ủng hộ đồng bào vùng lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận