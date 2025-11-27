Chủ nhân học bổng chính phủ New Zealand trích học bổng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Đỗ Trần Phương Uyên, học sinh trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, là một trong 8 học sinh Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng chính phủ New Zealand bậc Đại học. Đặc biệt hơn, Uyên đã lựa chọn tự nguyện trích một phần học bổng của mình để ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp bão lũ.

Sau khi nhận học bổng, Đỗ Trần Phương Uyên đã trích tiền để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ ẢNH: NGUYÊN ÂN

Sáng 24.11, Đỗ Trần Phương Uyên đã tới tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM để quyên góp 20 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ. Báo Thanh Niên sẽ sớm chuyển tận tay số tiền này đến những đồng bào ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng... đang cần đến