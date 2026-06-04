Son Heung-min và đồng đội chạy đà hoàn hảo trước World Cup, Hàn Quốc tăng thưởng nóng

Đội tuyển Hàn Quốc đặt mục tiêu vào tứ kết

Các "Taegeuk Warriors" (biệt danh của đội tuyển Hàn Quốc) đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026 được xem là hoàn hảo, khi họ toàn thắng cả hai trận tập huấn, ghi 6 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Cụ thể thắng Trinidad & Tobago với tỷ số 5-0 và El Salvador tỷ số 1-0. Trong hai trận này, ngôi sao Son Heung-min ghi 2 bàn. Tương tự là Cho Gue-sung cũng ghi 2 bàn, cùng các bàn của Hwang Hee-chan và Lee Dong-gyeong (ghi duy nhất ở trận thắng El Salvador).

Son Heung-min và các đồng đội ở đội tuyển Hàn Quốc đã sẵn sàng chinh phục World Cup 2026 Ảnh: Reuters

HLV Hong Myung-bo đã sử dụng các đội hình khác nhau ở hai trận đấu này. Trận thắng Trinidad & Tobago với Son Heung-min đá chính, còn Kim Min-jae, Hwang Hee-chan vào sân từ ghế dự bị. Còn trận gặp El Salvador đảo ngược lại, và còn có sự góp mặt của Lee Kang-In sau trận chung kết Champions League.

Mặc dù vậy, giới chuyên môn bóng đá Hàn Quốc lại chỉ trích lối chơi của đội nhà chưa thật sự thuyết phục, đặc biệt việc HLV Hong Myung-bo áp dụng hệ thống ba hậu vệ chưa cho thấy hiệu quả, gồm Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk và Lee Han-beom.

Thế nhưng, theo trang Korea Football News, trọng tâm của đội tuyển Hàn Quốc trong giai đoạn chạy đà này là thích nghi với độ cao khi sẽ thi đấu cả 3 trận vòng bảng đều tại Mexico. Vì vậy, kết quả và lối chơi chưa phản ảnh hết tất cả những sự chuẩn bị của ông Hong Myung-bo.

Điểm sáng trong giai đoạn này là Son Heung-min cùng với Lee Kang-In, bên cạnh Oh Hyeon-gyu hay Hwang Hee-chan và tiền đạo Cho Gue-sung đã dần bắt nhịp với lối chơi cùng nhau. Họ sẽ là những mũi tấn công rất đáng chú ý của đội tuyển Hàn Quốc khi World Cup 2026 bắt đầu khởi tranh, Korea Football News đánh giá.

Hàn Quốc tăng tiền thưởng khủng nếu vào tứ kết World Cup, vai trò của HLV Park Hang-seo ở World Cup

Theo báo chí Hàn Quốc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (KFA), ông Chung Mong-gyu, người sẽ từ chức sau World Cup 2026, vừa gây bất ngờ khi công bố sẽ thưởng thêm gần 4 triệu USD (hơn 105 tỉ đồng) cho đội tuyển nếu giành vé vào tứ kết. Số tiền này được ông Chung Mong-gyu cho biết là tiền quyên góp từ cá nhân của mình.

Đội tuyển Hàn Quốc đặt mục tiêu vào tứ kết World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Theo đó, nếu đội tuyển Hàn Quốc vào vòng 32 đội, sẽ nhận thưởng thêm từ ông Chung Mong-gyu khoảng 660.000 USD. Vào vòng 16 đội, nhận thêm khoảng 1,32 triệu USD và tứ kết nhận thêm khoảng 1,98 triệu USD.

Trước đó, KFA đã xác nhận kế hoạch thưởng lớn nhất từ trước đến nay tại World Cup cho đội tuyển, với việc các cầu thủ sẽ nhận được khoản thanh toán lũy tiến cho mỗi vòng đấu và tiền thưởng thêm khi thắng trận, nhưng mức thưởng từ liên đoàn này chưa được tiết lộ.

Mặc dù vậy, báo chí Hàn Quốc cũng thắc mắc với ý định của Chủ tịch KFA khi công bố bên cạnh mức thưởng của liên đoàn, ông sẽ thưởng thêm từ tiền quyên góp cá nhân, và sau khi công bố quyết định từ chức sau World Cup 2026.

Trong khi đó, cùng với Chủ tịch KFA, Chung Mong-gyu, ông Park Hang-seo, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, hiện là Phó chủ tịch KFA, cũng sẽ tham gia làm nhiệm vụ điều hành cùng đội tuyển Hàn Quốc thi đấu ở World Cup 2026.

Sau giải đấu này, ông Park Hang-seo có thể theo chân ông Chung Mong-gyu đều chia tay công việc ở KFA. Trước đó, ông Park Hang-seo cũng gây bất ngờ khi nhận lời làm HLV CLB hạng hai ở Thái Lan là Kanchanaburi Power FC, và ông sẽ bắt tay vào thử thách mới này ngay sau chiến dịch ở World Cup 2026 kết thúc.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc thi đấu các trận ở bảng A đều diễn ra ở Mexico, gồm trận ra quân gặp CH Czech lúc 9 giờ ngày 12.6, ngay sau trận khai mạc World Cup 2026 của đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ cùng ngày. Trận tiếp theo, Hàn Quốc gặp Mexico lúc 8 giờ ngày 19.6, và trận cuối vòng bảng gặp Nam Phi lúc 8 giờ ngày 25.6.