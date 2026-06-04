Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Con trai Zidane tỏa sáng giúp Algeria đánh bại Hà Lan World Cup nóng rực trước giờ G

Nam Nhi
Nam Nhi
04/06/2026 09:56 GMT+7

Luca Zidane, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane tỏa sáng giúp Algeria đánh bại Hà Lan trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026.

Con trai Zidane tỏa sáng giúp Algeria đánh bại Hà Lan World Cup nóng rực trước giờ G- Ảnh 1.

Luca Zidane tỏa sáng giúp Algeria đánh bại Hà Lan 2-1 ngay tại Rotterdam

ảnh: reuters

Con trai Zidane tỏa sáng trong màu áo Algeria

Vào rạng sáng ngày 4.6 giờ VN, đội tuyển Algeria đã có trận giao hữu quan trọng với Hà Lan trên sân Rotterdam. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng cho cả 2 đội bóng khi World Cup 2026 chỉ còn 1 tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với kết quả gây sốc cho nhiều CĐV, khi đại diện châu Phi dù chơi trên sân của đội bóng truyền thống hàng đầu châu Âu đã bất ngờ giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Đây là trận đấu chứng kiến Luca Zidane, con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane tỏa sáng trong khung thành, với hàng loạt pha cản phá xuất sắc giúp giữ sạch mành lưới cho Algeria.

Con trai Zidane tỏa sáng giúp Algeria đánh bại Hà Lan World Cup nóng rực trước giờ G- Ảnh 2.

Chiến thắng trước Hà Lan giúp Algeria tự tin hướng đến World Cup 2026

ảnh: reuters

Tấn công nhiều nhưng không biến cơ hội thành bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá ở phút 86, khi Hadj Moussa - đang chơi cho CLB Feyenoord của Hà Lan - tung ra cú sút bằng chân trái hiểm hóc vào góc cao khung thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Luca Zidane (28 tuổi) đang chơi cho CLB Granada ở giải hạng hai Tây Ban Nha. Việc con trai Zidane tỏa sáng giúp Algeria đánh bại Hà Lan trên sân Rotterdam giúp anh ghi điểm ấn tượng để có thể góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới chỉ sau 1 tuần nữa.

Được biết vào lúc này Algeria đang sở hữu 4 thủ môn trong danh sách sơ bộ và sẽ chỉ chọn 3 gương mặt tham dự World Cup sẽ diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11.6 đến ngày 19.7.

Con trai Zidane tỏa sáng giúp Algeria đánh bại Hà Lan World Cup nóng rực trước giờ G- Ảnh 3.

Nỗ lực ghi bàn bất thành của Donyell Malen và Hà Lan trước Luca Zidane

ảnh: reuters

Tại World Cup 2026, đội tuyển Algeria sẽ nằm ở bảng J lần lượt gặp Argentina của Messi lúc 8 giờ VN ngày 17.6, sau đó lần lượt tranh tài với Jordan lúc 10 giờ ngày 23.6 và Áo lúc 9 giờ ngày 28.6.

Trong khi đó "Cơn lốc màu da dam" Hà Lan của HLV Ronald Koeman sẽ đá trận ra quân gặp Nhật Bản (3 giờ VN ngày 15.6), trước khi đối đầu Thụy Điển (0 giờ VN ngày 21.6) và Tunisia (6 giờ ngày 26.6).

Trung vệ Virgil van Dijk không hài lòng: "Đây không phải là điều bạn muốn trong trận đấu chia tay CĐV nhà trước khi lên đường chuẩn bị dự World Cup. Nhìn lại trận đấu, lẽ ra Hà Lan phải dẫn trước ít nhất 2-0. 

Hy vọng chúng ta sẽ sớm lấy lại phong độ và tận dụng tốt hơn các cơ hội từ giờ trở đi. Việc hầu hết các cầu thủ có thời gian thi đấu là điều tích cực, nhưng tất nhiên chúng ta không chơi để thua".

Tin liên quan

Đội tuyển Anh dùng ‘đồ chơi’ công nghệ cao, vượt nắng nóng khủng khiếp chinh phục World Cup

Đội tuyển Anh dùng ‘đồ chơi’ công nghệ cao, vượt nắng nóng khủng khiếp chinh phục World Cup

Harry Kane và các đồng đội đã được trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao để chống chọi với nắng nóng cực độ tại World Cup 2026. HLV Tuchel tuyên bố, đội tuyển Anh phải vượt qua mọi trở ngại mới có thể tiến xa nhất.

Yamal muốn sánh vai Messi và Ronaldo trong lịch sử World Cup

Đội tuyển Hà Lan: Cơn lốc hay chỉ là… làn gió thoảng?

Khám phá thêm chủ đề

World Cup Nhật Bản Thụy Điển Ronald Koeman Argentina Messi Van Dijk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận