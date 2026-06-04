Con trai Zidane tỏa sáng giúp Algeria đánh bại Hà Lan World Cup nóng rực trước giờ G

Luca Zidane tỏa sáng giúp Algeria đánh bại Hà Lan 2-1 ngay tại Rotterdam ảnh: reuters

Con trai Zidane tỏa sáng trong màu áo Algeria

Vào rạng sáng ngày 4.6 giờ VN, đội tuyển Algeria đã có trận giao hữu quan trọng với Hà Lan trên sân Rotterdam. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng cho cả 2 đội bóng khi World Cup 2026 chỉ còn 1 tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với kết quả gây sốc cho nhiều CĐV, khi đại diện châu Phi dù chơi trên sân của đội bóng truyền thống hàng đầu châu Âu đã bất ngờ giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Đây là trận đấu chứng kiến Luca Zidane, con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane tỏa sáng trong khung thành, với hàng loạt pha cản phá xuất sắc giúp giữ sạch mành lưới cho Algeria.

Chiến thắng trước Hà Lan giúp Algeria tự tin hướng đến World Cup 2026 ảnh: reuters

Tấn công nhiều nhưng không biến cơ hội thành bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá ở phút 86, khi Hadj Moussa - đang chơi cho CLB Feyenoord của Hà Lan - tung ra cú sút bằng chân trái hiểm hóc vào góc cao khung thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Luca Zidane (28 tuổi) đang chơi cho CLB Granada ở giải hạng hai Tây Ban Nha. Việc con trai Zidane tỏa sáng giúp Algeria đánh bại Hà Lan trên sân Rotterdam giúp anh ghi điểm ấn tượng để có thể góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới chỉ sau 1 tuần nữa.

Được biết vào lúc này Algeria đang sở hữu 4 thủ môn trong danh sách sơ bộ và sẽ chỉ chọn 3 gương mặt tham dự World Cup sẽ diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11.6 đến ngày 19.7.

Nỗ lực ghi bàn bất thành của Donyell Malen và Hà Lan trước Luca Zidane ảnh: reuters

Tại World Cup 2026, đội tuyển Algeria sẽ nằm ở bảng J lần lượt gặp Argentina của Messi lúc 8 giờ VN ngày 17.6, sau đó lần lượt tranh tài với Jordan lúc 10 giờ ngày 23.6 và Áo lúc 9 giờ ngày 28.6.

Trong khi đó "Cơn lốc màu da dam" Hà Lan của HLV Ronald Koeman sẽ đá trận ra quân gặp Nhật Bản (3 giờ VN ngày 15.6), trước khi đối đầu Thụy Điển (0 giờ VN ngày 21.6) và Tunisia (6 giờ ngày 26.6).

Trung vệ Virgil van Dijk không hài lòng: "Đây không phải là điều bạn muốn trong trận đấu chia tay CĐV nhà trước khi lên đường chuẩn bị dự World Cup. Nhìn lại trận đấu, lẽ ra Hà Lan phải dẫn trước ít nhất 2-0.

Hy vọng chúng ta sẽ sớm lấy lại phong độ và tận dụng tốt hơn các cơ hội từ giờ trở đi. Việc hầu hết các cầu thủ có thời gian thi đấu là điều tích cực, nhưng tất nhiên chúng ta không chơi để thua".