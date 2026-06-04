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Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Anh dùng ‘đồ chơi’ công nghệ cao, vượt nắng nóng khủng khiếp chinh phục World Cup

Giang Lao
Giang Lao
04/06/2026 09:17 GMT+7

Harry Kane và các đồng đội đã được trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao để chống chọi với nắng nóng cực độ tại World Cup 2026. HLV Tuchel tuyên bố, đội tuyển Anh phải vượt qua mọi trở ngại mới có thể tiến xa nhất.

Đội tuyển Anh được "trang bị tận răng"

Đội tuyển Anh, biệt danh "Tam sư", đang tập luyện tại Palm Beach Gardens, Florida (Mỹ). Nhưng họ phải đối mặt với đợt nắng nóng cực độ tại đây với nhiệt độ lên đến 32 độ C và độ ẩm 66%. 

Đội tuyển Anh dùng ‘đồ chơi’ công nghệ cao, vượt nắng nóng khủng khiếp chinh phục World Cup- Ảnh 1.

Harry Kane và các đồng đội ở đội tuyển Anh tập luyện dưới điều kiện thời tiết nhiệt độ lên đến 32 độ C và độ ẩm 66% tại Florida (Mỹ)

Ảnh: Reuters

"Nhiệt độ dự kiến sẽ rất cao; mỗi trận đấu được tổ chức tại TP.Miami có khả năng vượt quá các ngưỡng nhiệt độ quan trọng, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Trong khi mọi địa điểm ngoại trừ sân Azteca ở Mexico City, đều đã chứng kiến mức độ nắng nóng tăng cao trong 30 năm qua", nhà báo Craig Hope của Daily Mail Sport theo chân đội tuyển Anh ở World Cup 2026, cho biết.

"Tuy nhiên, tin tốt là không có cầu thủ nào kêu ca. Tinh thần và cường độ tập luyện rất cao ở đội tuyển Anh, không kém gì nhiệt độ và độ ẩm", Craig Hope chia sẻ thêm.

Theo HLV Tuchel: "Nắng nóng là một yếu tố nhưng không nên hiểu rằng chúng tôi đã đưa ra lời bào chữa. Đó chỉ là điều không có lợi cho chúng tôi, và nó là một trở ngại cần phải vượt qua. Đội tuyển Anh muốn tiến xa nhất có thể ở World Cup, chúng tôi cần chiến thắng trước mọi thử thách và mọi điều kiện không mấy suôn sẻ".

Trong khi đó, tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson đã liên tục khuyến khích các đồng đội của mình phải "quen đi" với cái nóng khủng khiếp dự kiến tại World Cup lần này. 

Anh nói: "Các trận đấu tập huấn sắp tới (gặp New Zealand ngày 7.6 và Costa Rica ngày 11.6 đều tại Florida), sẽ rất tốt cho việc đó và để có được sự thích nghi tốt nhất có thể. Chúng tôi có một đội ngũ tuyệt vời hỗ trợ phía sau và họ đã nghiên cứu rất nhiều, cố gắng làm mát và phục hồi sức khỏe, tất cả những thứ tương tự, vì vậy đó là đẳng cấp hàng đầu mà chúng tôi có được".

Harry Kane và đồng đội được trang bị những gì để đối phó nắng nóng?

Theo tìm hiểu của Telegraph Sport, các cầu thủ đội tuyển Anh đã được trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao, qua đó họ liên tục được kiểm tra và có kế hoạch để đối phó với ngưỡng nhiệt độ cao và độ ẩm, điều kiện hoàn toàn không phù hợp với các cầu thủ đến từ xứ sở sương mù (nước Anh).

Đội tuyển Anh dùng ‘đồ chơi’ công nghệ cao, vượt nắng nóng khủng khiếp chinh phục World Cup- Ảnh 2.

HLV Tuchel rõ ràng là không mấy vui vẻ khi cùng các cầu thủ Anh tập luyện dưới thời tiết nắng nóng cực độ tại World Cup 2026 ở nước Mỹ

Ảnh: Reuters

"Một trong số đó là máy theo dõi sức khỏe dây đeo cổ tay trị giá khoảng gần 500 USD (hơn 13 triệu đồng/chiếc). Họ cũng được trang bị những chiếc áo lót giảm nhiệt khi tập luyện. Được cung cấp một buồng oxy và phòng xông hơi với ánh sáng màu đỏ, điều này giúp kích thích tế bào và hỗ trợ phục hồi cho các cầu thủ", theo Telegraph Sport

Ngoài ra, các cầu thủ đội tuyển Anh cũng sử dụng công nghệ điện thoại thông minh Whoop, để theo dõi giấc ngủ, nhịp tim và mức độ căng thẳng, trong quá trình chuẩn bị cho sức nóng của World Cup.

Những trang bị này giúp các cầu thủ của HLV Tuchel dần thích nghi với mọi điều kiện của World Cup tại nước Mỹ, trước khi họ bắt đầu chiến dịch chinh phục ngôi vô địch với trận ra quân gặp Croatia vào lúc 3 giờ ngày 18.6 ở bảng L.

HLV Tuchel ví von: "Sự đau khổ sẽ là một trong những tiêu đề của kỳ World Cup lần này, nhưng chúng tôi không kêu ca và phải vượt qua mới có thể tiến đến vinh quang".

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