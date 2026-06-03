HLV Scaloni lần đầu tiết lộ mọi thứ về Messi và kế hoạch nóng tại World Cup 2026

"Messi muốn thi đấu chừng nào cậu ấy muốn"

"Tôi không có kế hoạch thay Messi trong trận đấu, cậu ấy muốn thi đấu đến chừng nào cậu ấy muốn. Việc Messi phải rời sân là điều khủng khiếp nhất, vì phải có điều gì đó tồi tệ cậu ấy mới rời sân. Có Messi trên sân, chúng tôi luôn tăng cơ hội chiến thắng, vì tất cả chúng ta đều biết anh ấy có khả năng làm được những gì, và không có gì ngạc nhiên khi anh ấy tham dự World Cup lần thứ sáu", HLV Scaloni chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Diario Ole.

HLV Scaloni và đội tuyển Argentina đã đến Kansas City (Mỹ), chính thức bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch cùng Messi Ảnh: Reuters

Scaloni cũng nhấn mạnh: "Sao lại có thể ngạc nhiên được? Điều đáng ngạc nhiên là Messi chỉ mới giành được bốn danh hiệu vô địch với đội tuyển quốc gia. Cậu ấy suýt nữa đã giành thêm hai chức vô địch Copa America (năm 2015 và 2016) và một World Cup nữa (2014)".

Đây là các giải đấu đội tuyển Argentina chỉ là á quân, và cũng là giai đoạn Messi bị chỉ trích dữ dội đến nỗi tuyên bố chia tay sự nghiệp quốc tế, trước khi trở lại giúp đội tuyển giành vé dự World Cup 2018 và cũng chỉ vào đến vòng 16 đội. Thất bại tiếp theo tại Copa America 2019 (đứng hạng ba), cũng được xem là chặng cuối trong sự nghiệp ở đội tuyển của Messi.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi kể từ khi HLV Scaloni được trao toàn quyền dẫn dắt đội tuyển Argentina, cùng với Pablo Aimar, nhà cầm quân này đã thuyết phục được Messi trở lại, và xây dựng một Albiceleste lừng lẫy như hiện nay bên cạnh phần lớn các cầu thủ mới và trẻ, đa số chưa từng biết đến Messi trước đây.

Hành trình của họ chói sáng trong hơn 6 năm qua, với hai chức vô địch Copa America liên tiếp 2021, 2024, Finalissima 2022 và đỉnh cao là World Cup 2022 tại Qatar.

HLV Scaloni khẳng định, Messi luôn khát khao chiến thắng Ảnh: Reuters

Dự World Cup 2026 để bảo vệ ngôi vô địch, nhiều người đánh giá Messi đã hết động lực sau khi đã giành đủ mọi thứ như mơ ước. Nhưng HLV Scaloni bác bỏ hoàn toàn nhận định này. Ông khẳng định: "Messi luôn khát khao chiến thắng".

Nhà cầm quân này cũng giải thích: "Chúng tôi luôn để Messi tự quyết định trận đấu cho mình, không có chiến thuật nào hết. Đối thủ cũng không biết cậu ấy đang như thế nào. Chỉ cần có Messi trên sân đã là điều tuyệt vời đối với chúng tôi. Chẳng ích gì khi nói rằng bây giờ chúng ta có kế hoạch nếu Messi đang có phong độ tuyệt vời, đó là loại kế hoạch gì chứ? Kế hoạch tôi từng có giờ không còn nữa: bây giờ là lúc quan sát anh ấy, xem anh ấy thế nào, cảm xúc của anh ấy ra sao, rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định".

Diario Ole cũng cho biết, Messi đến World Cup 2026 khi chưa ở trạng thái tốt nhất do ảnh hưởng chấn thương gần đây, HLV Scaloni đã để danh thủ này nghỉ ngơi hoàn toàn, phục hồi cẩn thận và tăng dần khối lượng công việc. Mục tiêu là để Messi hoàn toàn bình phục trước trận ra quân của Argentina gặp Algeria vào ngày 17.6.

Messi và đội tuyển Argentina chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

HLV Scaloni chỉ ra đến 10 ứng cử viên vô địch World Cup 2026

Theo HLV Scaloni, Argentina đương nhiên là một ứng cử viên sáng giá, bao giờ cũng vậy, bên cạnh là kình địch cùng khu vực Nam Mỹ, Brazil. Nhưng tại World Cup 2026, đang có rất nhiều ứng cử viên khác nữa, và nếu không đề cập, đó là một sự thiếu sót rất lớn, nhà cầm quân 48 tuổi của Albiceleste nhấn mạnh.

"10? Tôi không biết liệu mình có thiếu sót gì không. Nhưng đây phải là con số ít nhất cho các ứng cử viên vô địch, hoặc có khi phải đến 12 đội. Những đội đó bên cạnh Argentina và Brazil, là Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Anh, Colombia, Uruguay và Ma Rốc nữa, đừng quên họ (đội xếp hạng tư ở World Cup 2022). Nhưng tôi đã quên mất một đội rồi. Croatia, tôi quên Croatia!", HLV Scaloni chia sẻ thêm.

Croatia và Argentina là hai đội đã gặp nhau ở bán kết World Cup 2022 (Argentina thắng tỷ số 3-0). Tại World Cup 2026, Croatia vẫn còn danh thủ Luka Modric thi đấu ở tuổi 40.

Về khả năng bảo vệ thành công ngôi vô địch ở World Cup 2026, HLV Scaloni thừa nhận mọi thứ luôn khó khăn và không tài nào dự đoán được. Nhưng ông xác nhận với các CĐV Argentina một điều chắc chắn rằng, đội tuyển và Messi sẽ cống hiến hết mình, bởi vì đội bóng này có khả năng vượt qua mọi thử thách.