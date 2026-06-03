Yamal chờ ‘phước lành’ từ Messi để vô địch World Cup

Yamal chưa vội mặc áo số 10, mặc số 19 như Messi ở World Cup đầu tiên

Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, lập hàng loạt kỷ lục bao gồm đóng góp 4 kiến tạo (nhiều nhất), vào đội hình tiêu biểu, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, và ghi bàn thắng đẹp nhất giải.

Tất cả chiến tích này khi đó đã trở nên nổi tiếng toàn cầu, đặc biệt khi một bức ảnh Messi (thời điểm 20 tuổi) đang tắm cho một cậu bé Lamine Yamal mới 6 tháng tuổi được công bố rộng rãi. Người hâm mộ đã ví von, đây là khoảnh khắc Messi "truyền ngọn lửa" và "ban phước lành" cho thần đồng bóng đá tương lai, và mọi thứ đã thành sự thật.

Yamal quyết định chọn mặc áo số 19 ở đội tuyển Tây Ban Nha, thay vì là số 10 như Messi Ảnh: Reuters

Đến World Cup 2026, trong lần đầu tiên sự nghiệp tham dự, và sau chiến tích vô địch EURO 2024, cùng CLB Barcelona 3 lần vô địch La Liga, người ta tin rằng Yamal đã đủ tự tin để nhận chiếc áo số 10 nổi tiếng ở đội tuyển Tây Ban Nha. Qua đó, cũng sẽ chính thức theo chân thần tượng Messi của mình, người luôn mặc áo số 10 ở đội tuyển Argentina.

Tuy nhiên, Yamal chưa vội khoác lên mình chiếc áo số 10, anh quyết định chọn lại áo số 19 như tại EURO 2024. Và đây cũng là một bước theo chân Messi, danh thủ cũng bắt đầu hành trình dự World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2006 ở nước Đức với chiếc áo số 19 ở đội tuyển Argentina.

"Đây có thể là một cột mốc rất đáng chú ý cách nhau đúng 20 năm. Yamal khởi đầu sự nghiệp chinh phục giấc mơ vô địch World Cup của mình, trong khi thần tượng của anh, danh thủ Messi đã ở lần dự World Cup thứ 6 trong sự nghiệp và là cuối cùng.

Một số áo khởi đầu như nhau (19), và có thể sẽ được kế tục với chiếc áo số 10 của những cầu thủ xuất chúng nhất từ lò La Masia trứ danh của CLB Barcelona trên sân khấu bóng đá thế giới", báo chí Tây Ban Nha bày tỏ.

Khi nào Yamal trở lại thi đấu?

Yamal hiện vẫn trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Sau quyết định chọn áo số 19, chiếc số 10 ở đội tuyển Tây Ban Nha đã được trao cho Dani Olmo, cũng là một cầu thủ xuất thân từ lò La Masia và của CLB Barcelona.

Yamal ký tặng các CĐV Tây Ban Nha tại Trung tâm huấn luyện Las Rozas sau một buổi tập luyện gần đây Ảnh: Reuters

Theo HLV Luis de la Fuente, Yamal đang có nhiều cải thiện trong điều trị chấn thương, nếu vẫn tiếp tục đà hồi phục nhanh và tập luyện cùng toàn đội trong các ngày tới đây, anh sẽ có đủ thể lực và khả năng thi đấu ngay trong trận ra quân tại World Cup 2026 vào ngày 15.6.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Uruguay, Cape Verde và Ả Rập Xê Út. Họ thi đấu trận ra quân gặp Cape Verde (lúc 23 giờ ngày 15.6), sau đó gặp Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ ngày 21.6 (cùng trên sân Mercedes-Benz), và trận cuối vòng bảng gặp "ông lớn" Nam Mỹ, Uruguay lúc 7 giờ ngày 27.6 trên sân Estadio Akron ở Mexico.

"La Roja" cũng sẽ có hai trận giao hữu chạy đà trước World Cup 2026, gồm gặp đội tuyển Iraq ngày 5.6 tại A Coruna (Tây Ban Nha) và gặp đội Peru vào ngày 9.6 tại Puebla, Mexico. Sau đó, họ sẽ hướng đến trại huấn luyện của mình tại Chattanooga, Tennessee (Mỹ), chuẩn bị cho trận ra quân gặp Cape Verde trên sân Mercedes-Benz ở TP.Atlanta.