Harry Kane tiến gần đẳng cấp ghi bàn của Messi và Ronaldo, tiết lộ bí mật về HLV Tuchel…

Harry Kane khẳng định HLV Tuchel muốn đưa ra tuyên bố qua bản danh sách World Cup ảnh: AFP

Harry Kane đánh giá đội hình tranh cãi của HLV Tuchel

Đội trưởng đội tuyển Anh, tiền đạo Harry Kane hy vọng HLV Thomas Tuchel có thể dẫn dắt Tam Sư đến chiến thắng tại World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada - bất chấp bản danh sách đăng ký được nhiều người cho là gây tranh cãi.

Harry Kane cho biết, HLV Tuchel không hề tham khảo ý kiến anh về việc lựa chọn đội hình dự World Cup 2026, nhưng đã rất thẳng tay khi loại bỏ những ngôi sao như Harry Maguire, Phil Foden và Cole Palmer.

Trên tờ L'Equipe, Harry Kane đánh giá đội hình gây tranh cãi của HLV Tuchel: "Tôi không ngạc nhiên vì HLV Tuchel muốn đưa ra một tuyên bố. World Cup là một sự kiện lớn. Nên dù có linh cảm mình sẽ được chọn, nhưng nhận được cuộc gọi đó vẫn là một cảm giác rất tuyệt vời.

Tôi và HLV Tuchel nói chuyện ở kỳ nghỉ đông và giữ liên lạc suốt mùa giải, chủ yếu là tin nhắn ngắn chúc may mắn trước mỗi trận đấu. Chúng tôi chưa bao giờ trao đổi với nhau để lựa chọn cầu thủ. HLV Tuchel chỉ gọi điện thông báo tôi đã được chọn vào đội hình".

HLV Tuchel đã thẳng tay loại nhiều ngôi sao khỏi World Cup ảnh: AFP

Kane cho biết sẽ cân bằng vai trò người ghi bàn và người lãnh đạo ở đội tuyển Anh. Thủ quân Tam Sư cũng hướng đến nhiều kỷ lục hơn, và tất nhiên là danh hiệu Quả bóng vàng, sau mùa giải bùng nổ với 61 bàn thắng cho CLB Bayern Munich.

Điều này xây mạnh niềm tin Harry Kane tiến gần đẳng cấp ghi bàn của Messi - Ronaldo: "Ghi đến 61 bàn thắng cho CLB Bayern Munich thực sự là một con số đáng kinh ngạc. Kỷ lục trước đây của tôi trong một mùa giải cấp CLB là 44 bàn thắng (mùa 2023 - 2024).

Một khi vượt qua cột mốc 60 bàn thắng, bạn sẽ thấy mình ở một đẳng cấp mà cho đến gần đây chỉ có Messi (73 bàn thắng mùa 2011 - 2012) và Cristiano Ronaldo (61 bàn thắng mùa 2014 - 2015) mới đạt được.

Với những danh hiệu đã giành được mùa này và số bàn thắng ghi được, tôi chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho Quả bóng vàng. Đặc biệt là Anh vô địch World Cup, người ta có thể hình dung chiếc cúp sẽ thuộc về một cầu thủ người Anh.

Harry Kane muốn làm nên lịch sử cùng đội tuyển Anh, sau 61 ghi bàn cho CLB Bayern Munich ảnh: AFP

Khi nhìn vào những ứng cử viên sáng giá hiện tại cho Quả bóng vàng, có Michael Olise cùng một số cầu thủ đã lọt vào chung kết Champions League và cả tôi nữa. Tôi cố gắng để những màn trình diễn trên sân cỏ nói lên tất cả".

Harry Kane có những mục tiêu đặc biệt ở World Cup 2026, sau khi đã giành Chiếc giày vàng năm 2018 với 6 bàn thắng. Chân sút 32 tuổi đã có 8 bàn thắng tại World Cup, sẽ cần 3 bàn để phá kỷ lục về người Anh ghi bàn nhiều nhất ở World Cup của Gary Lineker (10 bàn). Miroslav Klose hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 16 bàn.

Anh ấy nói thêm: "Điều phi thường nhất mà tôi có thể đạt được là chinh phục kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup. Nhưng hiện tại tôi vẫn còn cách xa điều đó (vẫn kém Klose đến 8 bàn - PV).

Mặt khác, tôi có thể phá kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ người Anh ghi được tại World Cup. Nếu tôi phá được kỷ lục đó, điều đó chắc chắn có nghĩa là đội tuyển Anh đang thắng trận. Đó vẫn là điều quan trọng nhất".