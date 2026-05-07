Báo quốc tế chê Bayern Munich, PSG được ca ngợi sau vé chung kết Champions League
Quỳnh Phương
07/05/2026 08:26 GMT+7

Truyền thông châu Âu đồng loạt ca ngợi PSG sau khi loại Bayern Munich để vào chung kết Champions League, trong khi đại diện nước Đức bị chỉ trích nặng nề vì màn trình diễn bạc nhược và thiếu sắc bén.

Bayern Munich bị PSG loại khỏi Champions League sau trận hòa 1-1 ở lượt về trên sân Allianz Arena rạng sáng 7.5. Kết quả này khiến truyền thông quốc tế đồng loạt ca ngợi bản lĩnh của PSG, đồng thời chỉ trích màn trình diễn nhạt nhòa từ đại diện nước Đức.

Tờ L'Équipe nhận định Allianz Arena tiếp tục mang tới những ký ức đẹp cho PSG, còn Le Figaro đánh giá đội bóng Pháp đã phòng ngự quả cảm để tiến gần hơn tới chức vô địch châu Âu thứ 2.

Marca cho rằng HLV Luis Enriquetiếp tục biến Munich thành "vùng đất lành" của PSG, trong khi AS gọi đội bóng Pháp là "Bestia Negra" của Bayern Munich.

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich nhận nhiều lời chê bai. The Guardian cho rằng đội bóng Đức bị PSG "vô hiệu hóa hoàn toàn", còn The Sun mô tả Bayern Munich "sụp đổ trong hỗn loạn".

Dù Harry Kane ghi bàn ở cuối trận, Bayern Munich vẫn không thể lật ngược tình thế. Sau 2 lượt trận, PSG được đánh giá xứng đáng giành vé vào chung kết nhờ sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng phản công sắc bén.

Đối thủ tiếp theo của PSG sẽ là Arsenal ở trận chung kết Champions League diễn ra ngày 30.5 tại Budapest (Hungary).

