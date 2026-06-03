Đội tuyển Brazil bị chất vấn trên đất Mỹ: ‘Ronaldinho đâu?’

HLV Ancelotti hài lòng với hành trình của đội tuyển Brazil

Ngoài sự cố bị kiểm tra và việc các nhân viên an ninh sân bay liên tục hỏi về Ronaldinho, cựu danh thủ của bóng đá Brazil, còn lại đội tuyển Brazil đã được chào đón một cách ấn tượng khi đến Mỹ dự World Cup 2026, theo Geglobo.

Ban đầu nhiều người liên hệ đến sự cố hộ chiếu của cựu danh thủ này gặp phải trước đây (năm 2020) liệu có thể đã gây ảnh hưởng đến đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, mọi việc sau đó đều đã được giải quyết nhanh chóng, kênh truyền hình hàng đầu Brazil cho biết thêm.

HLV Ancelotti trả lời báo chí, sau khi cùng đội tuyển Brazil đến sân bay quốc tế Newark ở New Jersey (Mỹ) Ảnh: Reuters

Ngay khi đặt chân đến Mỹ, HLV Ancelotti chia sẻ: "Chúng tôi rất hài lòng, vui vẻ, tràn đầy động lực, hào hứng để cống hiến hết mình".

Đội tuyển Brazil ngay sau khi đến nơi đóng quân tại New Jersey, đã ra sân tập buổi đầu tiên. Tổng cộng 25 trong số 26 cầu thủ được triệu tập đã ra sân luyện. Neymar là người duy nhất vắng mặt do đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Trong trận giao hữu với Ai Cập (lúc 5 giờ, ngày 7.6), HLV Ancelotti cho biết, ông chắc chắn sẽ có hai sự thay đổi so với đội hình xuất phát trận gặp Panama (thắng tỷ số 6-2 ngày 1.6): đó là sự góp mặt của các hậu vệ Marquinhos và Gabriel Magalhaes, những người sẽ thay thế vị trí của Bremer và Leo Pereira. Ngoài ra, cũng có thể sẽ có thêm những thử nghiệm khác trong đội hình xuất phát của Brazil, theo Geglobo.

Trước khi đến Mỹ, chiếc chuyên cơ riêng chở toàn đội tuyển Brazil đã được thực hiện nghi thức làm lễ ban phước cho chuyến hành trình đến World Cup, mang đến một chút may mắn đặc biệt cho đội tuyển. "Brazil hy vọng sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup lần thứ sáu, và sẽ phá kỷ lục!", Geglobo nhận định.

HLV Ancelotti chỉ còn chờ Neymar bình phục chấn thương là có đủ 26 cầu thủ đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil nằm ở bảng C, họ thi đấu trận ra quân gặp Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6. Sau đó gặp Haiti lúc 7 giờ 30 ngày 20.6, và trận cuối vòng bảng gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6.