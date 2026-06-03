Di Maria chọn Messi hay hơn Ronaldo: Khác biệt nằm ở đâu?

Sự khác biệt của Messi

Trong cuộc phỏng vấn trước thềm World Cup 2026 với Ballondor.com, Di Maria đã có những chia sẻ đáng chú ý về hai huyền thoại bóng đá đương đại. Và khi được yêu cầu đưa ra lựa chọn cuối cùng, anh không ngần ngại gọi tên Messi, người đồng đội ở đội tuyển Argentina.

"Cristiano dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực thuần túy và bền bỉ mỗi ngày. Anh ấy luôn cố gắng hết sức để bắt kịp Leo, người sở hữu tài năng thiên bẩm, một món quà từ Thượng đế", Di Maria nhận xét.

Cựu cầu thủ Real Madrid cho rằng Ronaldo là hiện thân của sự khổ luyện. Theo anh, ngôi sao người Bồ Đào Nha luôn không ngừng hoàn thiện bản thân để cạnh tranh với Messi trong suốt gần 2 thập niên. Chính tinh thần ấy đã giúp Ronaldo giành được hàng loạt danh hiệu cá nhân, trong đó có 5 Quả bóng vàng.

Messi vẫn sẽ là thủ lĩnh chuyên môn lẫn tinh thần của đội tuyển Argentina ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Dù vậy, Di Maria vẫn đánh giá Messi nhỉnh hơn: "Với tôi, Leo giỏi hơn Cristiano bởi cậu ấy sở hữu tài năng thiên bẩm. Cậu ấy không cần phải liên tục nỗ lực để bắt kịp hay vượt qua ai đó".

Di Maria là một trong số ít cầu thủ có cơ hội chứng kiến cả hai siêu sao từ khoảng cách gần nhất. Anh từng sát cánh cùng Ronaldo trong màu áo Real Madrid, góp công lớn giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vô địch Champions League mùa giải 2013-2014. Trong khi đó, anh cũng là người đồng đội thân thiết của Messi ở tuyển Argentina, cùng nhau chinh phục Copa America 2021, Finalissima 2022 và đặc biệt là World Cup 2022 tại Qatar.

Ronaldo quá chăm chỉ

Chính vì vậy, những nhận xét của Di Maria nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, cựu tiền vệ 37 tuổi cũng dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Ronaldo. Theo anh, xét về tinh thần làm việc và sự chuyên nghiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha ở "một đẳng cấp khác": "Trong một thời gian dài, mọi người tranh luận liệu Quả bóng vàng nên thuộc về người vô địch Champions League hay người ghi nhiều bàn thắng hơn. Sau đó, họ gần như ngang bằng nhau, mỗi người có những phẩm chất riêng. Nhưng xét về sự chăm chỉ, Cristiano ở một đẳng cấp khác. Di Maria cũng cho rằng bóng đá thế giới khó có thể chứng kiến thêm một cuộc cạnh tranh nào vĩ đại như thế nữa.

Di Maria cũng rất tôn trọng, ngưỡng mộ Ronaldo ẢNH: REUTERS

Trong suốt gần 20 năm qua, Messi và Ronaldo đã cùng nhau thống trị bóng đá thế giới với tổng cộng 13 Quả bóng vàng, hàng chục chức vô địch quốc nội, Champions League và vô số kỷ lục ghi bàn. Và dù cuộc tranh luận ai xuất sắc hơn có lẽ sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, Di Maria – người từng thi đấu và kiến tạo cho cả hai – đã đưa ra câu trả lời của riêng mình: Ronaldo là biểu tượng của sự khổ luyện, nhưng Messi mới là cầu thủ sở hữu tài năng thiên bẩm vượt trội nhất.