Đội tuyển Argentina và Messi liên tiếp nhận tin vui

Messi nhận cú hích lớn ngay trước World Cup

Messi vừa đăng thông điệp cảm ơn các nhà tổ chức giải thưởng Công chúa Asturias danh giá của Tây Ban Nha dành cho thể thao, khi tôn vinh anh là người chiến thắng năm 2026. Vinh dự này đến chỉ vài ngày sau khi Messi được triệu tập vào đội tuyển Argentina tham dự World Cup lần thứ sáu trong sự nghiệp.

Messi đã tăng dần khối lượng tập luyện và trên đà hồi phục hoàn toàn trước trận ra quân của đội tuyển Argentina tại World Cup Ảnh: Reuters

Theo Bernama, giải thưởng này công nhận "tài năng chói sáng, sự nghiệp thể thao đặc biệt và công việc từ thiện liên tục, và rất đáng ngưỡng mộ của danh thủ 38 tuổi, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất".

Messi đã tiếp bước theo cựu ngôi sao quần vợt Serena Williams, với tư cách là nhân vật thể thao mới nhất nhận được vinh dự này. Kể từ khi ra mắt năm 1987, vinh dự này cũng đã thuộc về các VĐV tên tuổi thế giới như Carolina Marin, Sebastian Coe, đội tuyển bóng bầu dục New Zealand và đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha, cùng nhiều đội khác.

Ban giám khảo cho biết: "Messi cũng nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người vì hành vi mẫu mực trên sân cỏ, cũng như sự kiên trì, khiêm tốn và cam kết với trận đấu tập thể".

Đáp lại, trong thông điệp vừa đăng tải ngày 4.6 trên mạng xã hội, Messi bày tỏ lòng biết ơn đối với giải thưởng Công chúa xứ Asturias. Anh nói: "Đây là một vinh dự rất lớn đối với tôi".

Messi sắp trở lại thi đấu cùng nhiều đồng đội dưỡng thương

Messi cùng với Nico Paz, Nahuel Molina và Gonzalo Montiel đang tập luyện riêng trong quá trình hồi phục chấn thương và thể lực. Tương tự là thủ môn Emiliano Martinez. Trong khi trung vệ Cuti Romero và tiền đạo Julian Alvarez đã trở lại tập luyện bình thường. Tuy nhiên, đã xuất hiện tin đồn tiền vệ trẻ Nico Paz sẽ chia tay World Cup 2026 do không kịp bình phục chấn thương.

Messi và Nico Paz (phải), cầu thủ trẻ cực kỳ quan trọng của đội tuyển Argentina hiện nay Ảnh: Reuters

Tin tức này lập tức được Nico Paz bác bỏ, anh cho biết qua thông điệp đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội: "Đang ở những ngày cuối cùng của quá trình hồi phục. Thực sự háo hức để bắt đầu".

Nhà báo Gaston Edul và Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, người có mối quan hệ thân cận với Nico Paz, cũng xác nhận: "Nico Paz chắc chắn góp mặt ở World Cup, và sẵn sàng hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Nico Paz đã bắt đầu tập luyện ở cường độ cao hơn. Dự định của Nico Paz sẽ trở lại tập luyện chung toàn đội sau trận giao hữu với Honduras (ngày 7.6), và có thể thi đấu ở trận gặp Iceland (10.6)".

Trong khi đó, Messi và Emiliano Martinez dự kiến không thi đấu trong cả 2 trận giao hữu của đội tuyển Argentina, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân tại World Cup gặp Algeria ở bảng J lúc 8 giờ ngày 17.6. Messi vẫn tập riêng, nhưng anh đã tăng dần cường độ tập luyện, cũng như đã tập với bóng trong suốt các ngày qua, Gaston Edul cho biết thêm.

Cùng ngày 4.6, đối thủ của đội tuyển Argentina trong trận ra quân ở World Cup là Algeria đã có trận giao hữu gây bất ngờ khi đánh bại đội tuyển Hà Lan với tỷ số 1-0 ngay tại Rotterdam.

Bàn thắng duy nhất trận đấu do công cầu thủ Anis Hadj Moussa ghi phút 86. Nhưng công đầu trong chiến thắng của Algeria phải thuộc về thủ môn Luca Zidane, con trai cựu danh thủ Pháp Zinedine Zidane, khi có hàng loạt pha cứu thua suốt cả trận trong sự áp đảo của đội chủ nhà Hà Lan.