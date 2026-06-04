Đội tuyển Hà Lan: Cơn lốc hay chỉ là… làn gió thoảng?

Dấu hỏi trên hàng công

Trong lịch sử bóng đá Hà Lan, những thế hệ thành công nhất luôn gắn liền với các ngôi sao tấn công. Từ Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy cho đến Arjen Robben và Robin van Persie, người hâm mộ đã quen với hình ảnh đội tuyển Hà Lan sở hữu những chân sút hoặc cầu thủ sáng tạo thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới. Nhưng ở World Cup 2026 thì khác. HLV Ronald Koeman bước vào giải đấu với một trong những cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng nhất kể từ khi ông trở lại dẫn dắt đội tuyển. Hàng loạt cầu thủ quan trọng ở tuyến trên gặp chấn thương hoặc đánh mất phong độ trong mùa giải này.

Van Dijk (trái) liệu có đủ sức gánh vác đội tuyển Hà Lan? ẢNH: AFP

Xavi Simons, niềm hy vọng lớn nhất của thế hệ mới, phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương dây chằng chéo trước. Memphis Depay, chân sút giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển, gặp vấn đề nghiêm trọng ở gân kheo. Frenkie de Jong vật lộn với chấn thương trong phần lớn mùa giải, trong khi Cody Gakpo có phong độ phập phù, lúc hay lúc dở. Nhìn vào đội hình hiện tại của "Cơn lốc màu da cam", thật khó thể tìm ra một nhân tố có thể tạo ra cảm giác yên tâm tuyệt đối trong khâu ghi bàn. Đội tuyển Hà Lan vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng lại thiếu một ngôi sao tấn công đủ sức định đoạt trận đấu như những thế hệ trước. Nhìn chung, họ vẫn là một đội tuyển mạnh, nhưng không phải ứng viên hàng đầu. Theo Opta, cơ hội vô địch của thầy trò HLV Koeman chỉ là 3,6%.

Niềm tin vào Van Dijk

Nếu phải chọn ra một biểu tượng của đội tuyển Hà Lan hiện tại, cái tên được nhắc đến đầu tiên chắc chắn là Virgil van Dijk. Điều này cho thấy nhiều vấn đề. Trong quá khứ, ngôi sao số một của đội tuyển Hà Lan gần như luôn là một tiền đạo hoặc một tiền vệ tấn công. Nhưng hiện nay, thủ lĩnh của đội bóng lại là một trung vệ đã bước sang tuổi 34. HLV Van Dijk không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất đội hình mà còn là cánh tay nối dài của Koeman trên sân, là người dẫn dắt phòng thay đồ. Quan trọng hơn, Van Dijk chính là nền móng để Koeman xây dựng đội bóng.

Trong bối cảnh hàng công thiếu ổn định, hàng thủ trở thành điểm tựa lớn nhất của đội tuyển Hà Lan. Bên cạnh đội trưởng Liverpool còn có Nathan Ake và Micky van de Ven, trung vệ đang nổi lên như một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của bóng đá Hà Lan những năm gần đây. Sở hữu tốc độ hiếm thấy ở một trung vệ cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ, Van de Ven mang đến nguồn năng lượng mới cho hàng phòng ngự. Ngoài ra, anh còn có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, việc những cái tên được kỳ vọng nhất đều là hậu vệ phần nào phản ánh thực trạng của đội tuyển áo cam.

Một đội bóng có thể tiến xa nhờ hàng thủ chắc chắn, nhưng để vô địch World Cup, họ vẫn cần những khoảnh khắc thiên tài trên hàng công. Đó là điều đội tuyển Hà Lan đang thiếu. Dĩ nhiên, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp đội bóng của HLV Ronald Koeman. Họ vẫn sở hữu bản sắc, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình đủ để cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Mục tiêu tối thiểu mà Liên đoàn Bóng đá Hà Lan đặt ra là bán kết, còn Koeman thậm chí công khai tham vọng vô địch. Nhưng để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, "Cơn lốc màu da cam" cần nhiều hơn những pha tắc bóng hay những tình huống chỉ huy của Virgil van Dijk. Bởi World Cup luôn là nơi các ngôi sao tấn công tạo nên khác biệt. Và nếu muốn lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vàng thế giới, đội tuyển Hà Lan sẽ phải tìm ra một người đủ sức đưa họ trở lại với hình ảnh hào hoa và bùng nổ từng làm nên thương hiệu của bóng đá xứ sở hoa tulip.