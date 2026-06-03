Yamal muốn sánh vai Messi và Ronaldo trong lịch sử World Cup

Yamal muốn sánh vai cùng Ronaldo, Messi trong lịch sử World Cup ảnh: AFP

Yamal muốn có chỗ đứng bên cạnh Messi, Ronaldo

World Cup 2026 bên cạnh là giải đấu cuối cùng của bộ đôi huyền thoại Messi và Ronaldo, cũng sẽ chứng kiến ngày ra mắt của thần đồng bóng đá Tây Ban Nha Lamine Yamal sẽ bước sang tuổi 19 vào tháng 7 tới.

Đó có thể sẽ là bước chuyển giao lịch sử, khi Yamal muốn đứng cạnh Messi và Ronaldo để từ đó viết nên chương mới của World Cup, đánh dấu bóng đá thế giới chuyển giao sang thế hệ cầu thủ mới trẻ trung hơn, không kém khát khao.

Kể từ khi ra mắt CLB Barcelona vào năm 2023 và lập kỷ lục ra mắt đội 1 lúc mới 15 tuổi và 9 tháng, Yamal đã thiết lập hàng loạt kỷ lục, gần nhất ghi 16 bàn thắng và 11 pha kiến tạo tại LaLiga 2025 - 2026 đưa Barca vô địch giải đấu lần thứ 2 liên tiếp.

Thành tích đó giúp Yaman nhận giải thưởng VĐV trẻ xuất sắc nhất năm tại Giải thưởng Thể thao Thế giới Laureus hồi tháng 4, khẳng định mình là VĐV U.21 xuất sắc nhất, đánh dấu lần thứ 2 liên tiếp nhận được vinh dự này sau khi giành giải VĐV đột phá của năm 2025.

Trước đó, Yamal đã tỏa sáng trên đấu trường lớn khi đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 và cá nhân giành được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Đến nay anh đã ghi 6 bàn và có 12 kiến tạo trong 26 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha

Chấn thương của Yaman trong màu áo CLB Barca ngày 22.4 ảnh: AFP

Dễ hiểu khi Yamal được kỳ vọng sẽ tiếp tục là trụ cột trong tham vọng vô địch của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, bất chấp anh đang phải vật lộn với chấn thương gân kheo khá khó chịu.

Chân sút trẻ đang tiếp nối hành trình của Messi tại CLB Barca chia sẻ trên FIFA: "Từ khi còn nhỏ, World Cup luôn là giải đấu mà mọi người đều theo dõi. Đó là điều làm nên sự đặc biệt của giải đấu.

Ngay cả khi bạn không phải là người hâm mộ bóng đá, khi đội tuyển quốc gia của bạn thi đấu, đột nhiên mọi người đều đổ ra đường, cùng nhau xem. Đó là vẻ đẹp của môn thể thao này. Tôi nổi da gà khi nghĩ rằng mình sẽ được tham gia vào đó".

Kể từ khi ra mắt đội 1 Barca, Yamal đã luôn được so sánh với những biểu tượng hàng đầu của làng túc cầu thế giới như Ronaldo, Mbappe… và đặc biệt là Messi. Tôn trọng các huyền thoại, nhưng Yamal muốn đặt dấu ấn riêng của mình tại World Cup 2026.

Yamal sẽ ra mắt World Cup ở tuổi 18, với rất nhiều mục tiêu để chinh phục ảnh: AFP

Chàng trai sinh năm 2007 bày tỏ: "Mục tiêu của tôi không phải là để được so sánh với những huyền thoại kể trên, mà là để được nhắc đến cùng với họ. Vì vậy, tên tôi sẽ nằm trong nhóm đó.

Nếu bạn cứ mãi so sánh bản thân với người khác, bạn có thể tự hại mình. Tôi muốn tìm con đường riêng của mình, tận hưởng trận đấu và mang lại nụ cười cho mọi người. Và khi tôi giải nghệ, tôi hy vọng mọi người vẫn thích quay lại xem tôi thi đấu".

Yamal đang chạy đua với thời gian chữa chấn thương gân kheo khiến anh nghỉ thi đấu từ ngày 22 .4. HLV trưởng đội Tây Ban Nha Luis de la Fuente dự định sẽ thận trọng trong quá trình hồi phục của Yamal. Tuy nhiên, anh được kỳ vọng sẽ sẵn sàng khi World Cup bắt đầu.

Tây Ban Nha sẽ mở màn bảng H bằng trận đấu với Cape Verde vào 23 giờ VN ngày 15.6, trước khi chạm trán với Ả Rập Xê Út và Uruguay. Nhà đương kim vô địch châu Âu đang tạm xếp thứ 2 thế giới là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.