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Thể thao World Cup 2026

World Cup của những lão tướng

Kinh Thi
Kinh Thi
03/06/2026 06:59 GMT+7

Chưa bao giờ World Cup lại quy tụ đến hàng chục 'ông lão' ở độ tuổi trên dưới 40 như giải năm nay. Rất nhiều lão tướng sẽ bước vào World Cup 2026 với tư cách ngôi sao tấn công ở đội mình. Họ có làm nên chuyện?

KWORLD CUP… GIÀ NHẤT XƯA NAY

Trong toàn bộ lịch sử 22 kỳ World Cup trước đây, chỉ có 7 cầu thủ từng ra sân ở tuổi 40 trở lên, đó là: Essam El Hadary (Ai Cập, năm 2018, lúc đó 45 tuổi), Faryd Mondragon (Colombia, 2014, 43 tuổi), Ali Boumnijel (Tunisia, 2006, 40 tuổi), Roger Milla (Cameroon, 1994, 42 tuổi), Peter Shilton (Anh, 1990, 41 tuổi), Pat Jennings (Bắc Ireland, 1986, 41 tuổi), Dino Zoff (Ý, 1982, 40 tuổi). Trừ Milla, cả 6 cầu thủ còn lại đều là thủ môn. Ai cũng biết độ tuổi của thủ môn thường cao hơn rất nhiều so với các cầu thủ còn lại.

World Cup của những lão tướng- Ảnh 1.

Luka Modric (trái) vẫn còn rất hữu ích với đội tuyển Croatia

ảnh: AFP

Tại World Cup 1994, Milla chỉ ra sân 2 lần ở vòng bảng, đều từ ghế dự bị. Ở trận đầu (thua Brazil 0-3), Milla trở thành cầu thủ phía trên (tức không phải thủ môn) đầu tiên trong lịch sử World Cup ra sân ở tuổi 40 trở lên. Đến tận bây giờ kỷ lục này của ông vẫn đang đứng vững. Ở trận sau, ông nâng cấp kỷ lục của mình, không chỉ ra sân mà còn ghi bàn (Cameroon thua Nga 1-6).

Tại World Cup 2014, Mondragon là thủ môn dự bị của Colombia. Ông chỉ được ra sân trong 5 phút chót của trận cuối cùng vòng bảng, khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Tại World Cup 2018, thủ môn El Hadary chỉ được xuất hiện trong trận cuối cùng vòng bảng, khi đội Ai Cập của ông đã chắc chắn bị loại. Rõ ràng sự góp mặt của Milla, Mondragon, El Hadary đều là vì mục đích tạo ra kỷ lục về tuổi tác, chứ không nặng về vấn đề thi đấu.

Bây giờ World Cup 2026 có đúng 7 cầu thủ đang ở tuổi 40 trở lên trong danh sách các đội - bằng với toàn bộ 22 kỳ World Cup trước cộng lại, gồm: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 41 tuổi), Luka Modric (Croatia, 41 tuổi), Edin Dzeko (Bosnia, 40 tuổi), Manuel Neuer (Đức, 40 tuổi), Craig Gordon (Scotland, 43 tuổi), Guillermo Ochoa (Mexico, 41 tuổi), Vozinha (Cape Verde, 40 tuổi). Trong số này chỉ có 4 thủ môn, còn lại là 3 ngôi sao tấn công nức tiếng.

Đấy là chỉ mới thống kê ở cột mốc 40 tuổi trở lên. So với họ, Lionel Messi (Argentina) hãy còn trẻ chán, khi anh mới 38 tuổi (sẽ tròn 39 trong thời gian World Cup diễn ra). Có gần chục hảo thủ khác đang ở độ tuổi 38 - 40. Và đấy là vẫn chưa kể những lão tướng khác còn trẻ hơn nữa, dù họ đã nhẵn mặt trên sân cỏ quốc tế hơn chục năm nay như Neymar (Brazil, 34 tuổi), N'Golo Kante (Pháp, 35 tuổi), Jordan Henderson (Anh, 36 tuổi)…

KHÔNG CHỈ LÀ "GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY"

Có những trường hợp chịu sự chỉ trích, như Ronaldo (Bồ Đào Nha) hoặc Neuer (Đức). Nhưng ngược lại HLV Lionel Scaloni (Argentina) đã thở phào nhẹ nhõm khi rút cuộc Messi cũng đã đồng ý tham dự World Cup lần nữa. Chuyện về Dzeko càng quá rõ ràng khi đây là sản phẩm tốt nhất mà đội tuyển Bosnia có thể giới thiệu trên sân cỏ quốc tế. Trong đa số trường hợp, các lão tướng tham dự World Cup năm nay không phải chỉ vì đấy là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo là trường hợp đặc biệt. Một quan chức trong LĐBĐ Bồ Đào Nha từng hỏi ngược phóng viên: "Ai sẽ quảng cáo, tài trợ khi gương mặt của Ronaldo không xuất hiện ở đội tuyển quốc gia nữa? Anh sẽ giới thiệu nguồn thu mới ư?". Phần mình, Ronaldo có những cột mốc riêng mà anh buộc phải hướng đến, và sẽ cố gắng đến mức tận lực để đạt cho bằng được. Có khi động lực này còn quan trọng hơn cả yếu tố sức khỏe hoặc khả năng chuyên môn. Bản thân anh đã giữ kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp (không chia sẻ với bất cứ ai). Nếu anh lại ghi bàn ở giải năm nay, đấy có thể sẽ là kỷ lục mãi mãi không ai bắt kịp. Nhìn xa hơn, Ronaldo cũng đang hướng đến bàn thắng thứ 1.000 (anh đã có 973 bàn). Còn ai trên đời khao khát, quyết tâm hơn anh trong việc chắt chiu cơ hội ghi bàn?

Với Modric, khả năng tung ra đường chuyền từ 40 m để lập tức kiến tạo cơ hội ghi bàn luôn là chỗ độc đáo riêng mà các hảo thủ trẻ khỏe không dễ sánh được. Với Neuer, đấy là kinh nghiệm quan sát và chỉ huy đồng đội như một HLV ngay trong sân (Neuer còn lớn tuổi hơn HLV Julian Nagelsmann). Người ta nói "gừng càng già càng cay", nhưng xem ra giá trị của các lão tướng tại World Cup này còn lớn hơn câu ấy. 

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