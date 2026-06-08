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Thể thao World Cup 2026

Nguyên nhân Eriksen đổ gục xuống sân: Ngôi sao Đan Mạch giờ ra sao?

Thu Bồn
Thu Bồn
08/06/2026 18:30 GMT+7

Ở trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Đan Mạch và Ukraine trước thềm World Cup 2026, khoảnh khắc tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân khiến người hâm mộ phải bàng hoàng.

Máy khử rung tim đã hoạt động khi phát hiện bất thường

Trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine tại sân vận động Nature Energy Park (Odense) đã phải dừng lại ở phút 75, khi Đan Mạch đang dẫn trước 2-1. Trước đó, ở phút thứ 65, người hâm mộ bóng đá thế giới lại một lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng thót tim, khi Chistian Eriksen bất ngờ ôm ngực và đổ gục xuống sân cỏ.

Các nhân viên y tế đã ngay lập tức có mặt để sơ cứu cho tiền vệ đang khoác áo Wolfsburg trong suốt 13 phút, trước khi anh tỉnh táo trở lại và được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Giải thích về nguyên nhân dẫn đến sự cố này, bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch - ông Morton Boesen (người từng trực tiếp cứu sống Eriksen tại EURO 2020) cho biết thiết bị khử rung tim được cấy ghép (ICD) trong cơ thể Eriksen đã hoạt động khi phát hiện bất thường.

Nguyên nhân Eriksen đổ gục xuống sân: Ngôi sao Đan Mạch giờ ra sao?- Ảnh 1.

Christian Eriksen khiến người hâm mộ bóng đá lo lắng khi lần thứ hai đổ gục trên sân 

ẢNH: REUTERS

Để làm rõ hơn cơ chế này, chuyên gia tim mạch hàng đầu Sadi Raza nhận định trên mạng xã hội: "Rất có thể những gì xảy ra là do máy khử rung tim (ICD) của anh ấy đã phát điện kích sốc để điều hòa lại nhịp tim. Đó là lý do tại sao phản ứng ban đầu của Eriksen giống như vừa bị một cây gậy bóng chày đập mạnh vào ngực".

Bác sĩ Morton Boesen cũng nhấn mạnh thêm rằng cựu tiền vệ của Manchester United sẽ phải tiếp tục trải qua các cuộc kiểm tra chuyên sâu hơn tại bệnh viện để xác định chính xác nguyên nhân gốc rễ gây ra chứng rối loạn nhịp tim đột ngột này.

Eriksen đã ổn định và sớm được xuất viện

Bên cạnh những lo ngại về sức khỏe lâu dài của cầu thủ 34 tuổi, các thông tin cập nhật mới nhất từ phòng y tế đã mang lại sự nhẹ nhõm cho người hâm mộ. Trên trang cá nhân Instagram của mình, Eriksen đã chia sẻ lại thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch (DBU). Trong đó, bác sĩ Morton Boesen xác nhận tình hình chuyển biến rất tích cực: "Tôi đã nói chuyện với Christian vào sáng nay và anh ấy vẫn khỏe. Anh ấy hiện đang ở bên cạnh gia đình là có tinh thần rất tốt. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ sớm được xuất viện để trở về nhà".

Nguyên nhân Eriksen đổ gục xuống sân: Ngôi sao Đan Mạch giờ ra sao?- Ảnh 2.

Các cầu thủ cùng che chắn cho Eriksen trên sân. Khung cảnh rất giống với năm 2021

ẢNH: REUTERS

Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển Đan Mạch cùng liên đoàn bóng đá nước này đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ tâm lý cho toàn đội, nhằm giúp các cầu thủ vượt qua cú sốc tinh thần sau khi phải chứng kiến người đồng đội của mình đổ gục trên sân lần thứ hai.

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