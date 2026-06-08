Cực nóng: Eriksen lại đổ gục xuống sân, ám ảnh đột quỵ ở EURO 2020 hiện về

Eriksen lại khiến người hâm mộ 'nín thở'

Trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine (diễn ra rạng sáng ngày 8.6 theo giờ Việt Nam) đã bị hủy ở phút 66, sau khi tiền vệ Christian Eriksen ngã gục xuống sân.

Cầu thủ Đan Mạch gục xuống dù không va chạm với bất cứ ai. Các cầu thủ Đan Mạch và Ukraine lập tức có mặt để lập hàng rào che chắn cho Eriksen, trong lúc các nhân viên y tế vào sân sơ cứu. Anh được đưa đến bệnh viện điều trị, đồng thời trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, khép lại trận đấu ở phút 66, khi Đan Mạch đang dẫn trước 2-1.

Theo chia sẻ của các CĐV trên X, khoảnh khắc Eriksen đổ gục xuống sân đã khiến nhiều người "nín thở". Bởi đây không phải lần đầu, Eriksen đột quỵ. Theo cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch, Eriksen đã tỉnh táo và đang hồi phục.

Eriksen lại đổ gục xuống sân ẢNH: REUTERS

Cách đây 5 năm, cựu tiền vệ Inter Milan đã ngã xuống trong trận ra quân EURO 2020, gặp đội tuyển Phần Lan trên sân Parken (Đan Mạch). "Trong 25 năm làm nghề, đây là khoảnh khắc khó khăn, áp lực và xúc động nhất tôi từng chứng kiến khi tham gia trên sóng truyền hình. Mau khỏe nhé, Eriksen", cựu tuyển thủ Anh Gary Lineker nhớ lại khoảnh khắc đáng quên tại EURO 2020. Ngay lập tức, Eriksen được sơ cứu và đưa đến bệnh viện. Trước nỗ lực của đội ngũ y tế cùng lời cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới, Eriksen đã qua cơn nguy kịch. Anh được lắp máy khử rung tim, sau đó tiếp tục trở lại thi đấu như một phép màu.

Theo bác sĩ Morten Boesen, người trực tiếp điều trị cho Eriksen, tình hình của tiền vệ Đan Mạch chuyển biến xấu ngay trên sân Parken, nhưng nhờ can thiệp đúng lúc của đội ngũ y tế, cầu thủ này đã giành lại sự sống.

"Chúng tôi được thông báo vào sân sau khi Christian đột quỵ. Cậu ấy nằm im trên sân. Khi chúng tôi tiếp cận, cậu ấy vẫn đang thở, mạch đập bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi rất nhanh.

Sau đó, chúng tôi phải thực hiện xoa bóp tim và hô hấp nhân tạo. Chúng tôi được hỗ trợ bởi đội ngũ bác sĩ tại sân, để rồi mang được Christian trở lại. Trước khi được đưa tới bệnh viện, Christian đã có thể giao tiếp với tôi", bác sĩ Boesen chia sẻ.

Eriksen hồi phục và Đan Mạch cũng viết nên câu chuyện đáng nhớ tại EURO 2020 khi lọt vào tới bán kết, dù thua Phần Lan 0-1 ở trận mở màn.

Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của bóng đá Đan Mạch. Đến World Cup 2022, "Những chú lính chì" dừng bước ở bảng đấu có Pháp, Úc và Tunisia. Còn ở World Cup 2026, Đan Mạch không vượt qua vòng loại.

Eriksen tiếp tục con đường bóng đá chuyên nghiệp với máy khử rung để bảo vệ trái tim. Anh chơi cho Brentford mùa giải 2022, rồi chuyển sang khoác áo Manchester United trong 3 năm (2022-2025). Hiện Eriksen đang chơi cho Wolfsburg (Đức).



