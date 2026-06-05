Đội tuyển Argentina chưa thể sống thiếu Messi

M ESSI QUÁ QUAN TRỌNG

Lịch sử các VCK World Cup từng chứng kiến 7 cầu thủ ở ngưỡng tứ tuần (40 tuổi trở lên) góp mặt. World Cup 2026 còn đặc biệt hơn nữa, khi có đúng 7 cầu thủ trên 40 tuổi (bằng tất cả các VCK trước đó cộng lại) được điền tên vào danh sách thi đấu. Tuy nhiên, phần lớn trong số này chỉ đóng vai trò điểm tựa tinh thần, hoặc nếu thi đấu thì ra sân ở vị trí như thủ môn, vốn dĩ không đòi hỏi nhiều thể lực. Rất khó tìm được gương mặt ở tuổi 39, 40 vẫn đóng vai "trái tim", đặc biệt ở những đội tuyển mạnh. Thế nhưng, cũng giống những lời đàm tiếu năm xưa khi một cầu thủ nhỏ con mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng chuyển từ Rosario (Argentina) tới Barcelona (Tây Ban Nha) để theo đuổi giấc mơ bóng đá, Lionel Messi sẵn sàng xô đổ mọi quy luật trường tồn của bóng đá, để viết nên câu chuyện của riêng mình.

Messi dẫn dắt Argentina trên đường bảo vệ ngai vàng World Cup Ảnh: REUTERS

Messi sẽ đón sinh nhật tuổi 39 tại Mỹ vào mùa hè này, khi cùng Argentina đi trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. 1 năm trước, anh tuyên bố bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026. Đó là thời điểm Messi chơi cho Inter Miami 2 mùa, đồng nghĩa 2 năm xa rời cường độ thi đấu đẳng cấp châu Âu mà anh dành nửa đời cống hiến. Siêu sao người Argentina không còn tốc độ, thể lực như thời đỉnh cao. Việc lựa chọn sang Mỹ "dưỡng già", toàn tâm cho gia đình, cũng là chỉ báo cho "kỷ nguyên Messi" ở World Cup đã khép lại.

Dù vậy, Messi quyết định trở lại World Cup, chỉ ít ngày sau khi phải rời sân vì quá tải và mệt mỏi cơ bắp ở trận Inter Miami thắng 6-4 trước Philadelphia Union (MLS). Tiền vệ 39 tuổi chưa dừng lại, vì anh còn khát vọng. Nhưng quan trọng hơn, Argentina chưa thể thích nghi với cuộc sống thiếu Messi.

Messi hoàn thành vòng loại World Cup 2026 với thống kê tuyệt hảo: ghi bàn nhiều nhất (8 bàn), in dấu giày vào nhiều pha lập công nhất (11 bàn), được chấm điểm cao nhất, có nhiều pha rê bóng thành công nhất (30 lần), dứt điểm nhiều nhất. Cựu sao Barcelona vừa dẫn dắt lối chơi, vừa tạo đột biến, kiến tạo, rồi đảm nhiệm luôn khâu ghi bàn. HLV Lionel Scaloni càng cần Messi, bởi những vệ tinh quanh anh như Enzo Fernandez, Alexis MacAllister hay Rodrigo de Paul không còn là chính mình.

V Ũ ĐIỆU CUỐI CÙNG

3 năm thi đấu tại Mỹ giống như bước chuẩn bị của Lionel Messi cho kỳ World Cup khép màn sự nghiệp. "El Pulga" đã không còn gì hối tiếc, khi chơi 2 trận chung kết và đoạt cúp năm 2022 để hoàn thành sự nghiệp viên mãn. Câu hỏi đặt ra là: Messi sẽ chơi thế nào để hoàn thành lời chia tay đẹp với World Cup, và với chính Argentina?

Tại World Cup 2022, Messi từng "đi bộ" lên đỉnh cao của giải. Anh không bị bó buộc vào vị trí nào. Anh chơi tự do, khi tăng tốc, lúc thong dong, nhưng luôn động não quan sát. Messi không cần chạy nhiều, bởi các đồng đội đã làm thay anh việc đó. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, MacAllister, Enzo hay De Paul, người được gọi vui là "vệ sĩ của Messi", sẵn sàng cày ải khắp mặt sân để bù đắp cho người đội trưởng. Đáp lại, Messi dồn năng lượng cho sáng tạo, cho nhãn quan nhạy bén như chiếc radar luôn tìm kiếm khoảng trống, cho đôi chân ma thuật không thường xuyên nước rút, nhưng cứ mỗi khi tăng tốc hay vung chân, khác biệt lập tức đến.

World Cup 2026 có thể khác, khi Messi đã chơi bóng suốt 3 năm ở nơi có chất lượng và cường độ thi đấu kém xa châu Âu. Thể lực Messi cũng không còn đảm bảo. Mùa này, anh mới chơi 16 trận ở MLS và CONCACAF Champions Cup. Tuy vẫn in dấu giày vào 20 bàn thắng, nhưng có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi của anh. Dù vậy, được về với tập thể sẵn sàng hy sinh vì mình, Messi vẫn đủ khả năng tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu như từng làm hàng nghìn lần trong suốt sự nghiệp.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào Messi là "báo động đỏ" với Argentina. Lúc này, HLV Scaloni không thể xây dựng hệ thống độc lập với nhãn quan của Messi, dẫn đến sự lệ thuộc kéo dài. Lớp kế cận của Argentina đang cạn kiệt tài năng, khiến tương lai đội tuyển là dấu hỏi lớn khi Messi rời đi vào một ngày không xa.