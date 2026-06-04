Từng suýt thua đội tuyển Việt Nam, đảo quốc 156.000 dân quyết gây sốc ở World Cup 2026

Mộng World Cup của đảo quốc khiêm nhường

World Cup thú vị không chỉ bởi cuộc đua vô địch giữa các thế lực như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Argentina, Brazil, Đức... mà còn truyền cảm hứng bởi những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Trong đó, tấm vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của đảo quốc Curacao xứng đáng được ngợi ca.

Curacao là cái tên không xa lạ với khán giả Việt Nam. Năm 2019, đội tuyển Việt Nam từng so tài đội bóng Trung Mỹ tại chung kết King's Cup, diễn ra tại Thái Lan. Dù gặp đối thủ rất mạnh với lá cờ đầu Cuco Martina (từng chơi cho Arsenal), đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo vẫn hòa 1-1, sau đó thua trên chấm đá luân lưu.

Curacao là quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, trên bản đồ túc cầu thế giới, Curacao vẫn là chấm nhỏ xa lạ. Với diện tích vỏn vẹn 443 km² và dân số 156.000 người, nhỏ hơn nhiều quận của các thành phố lớn trên thế giới, Curacao trở thành quốc gia nhỏ nhất đoạt vé tới World Cup.

Điều gì tạo nên phép màu Curacao? Trước tiên, đây là đội bóng có "chất liệu" Hà Lan chẳng kém chính đội tuyển Hà Lan. Thuộc lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Hà Lan (tương tự Suriname), các tuyển thủ được đào tạo trong hệ thống bóng đá Hà Lan. Nhiều người sinh ra ở Hà Lan, nhưng có gốc gác Curacao. 25 cầu thủ trong đội hình Curacao mà HLV Dick Advocaat (cũng là người Hà Lan) mang đến World Cup có gốc gác từ xứ hoa Tulip.

Nói cách khác, Curacao cung cấp nhân tài cho Hà Lan, ngược lại, chính đại diện châu Âu là môi trường nuôi dưỡng, giúp quốc đảo bé nhỏ này có lực lượng cầu thủ đẳng cấp cao.

Phép màu

Là thành viên non trẻ của FIFA (gia nhập năm 2011), Curacao đã dành nhiều năm chuẩn bị giấc mơ World Cup. Nhất là khi, VCK World Cup 2026 tăng số đội lên 48.

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico cũng mở ra cơ hội chưa từng có cho đại diện vùng Caribbean. Thủ môn kỳ cựu Eloy Room thừa nhận việc không phải đối đầu những ông lớn của khu vực như Mỹ, Mexico hay Canada ở vòng loại khu vực CONCACAF (3 đội này là chủ nhà World Cup nên được miễn đá vòng loại) đã tiếp thêm động lực cho toàn đội.

"Chúng tôi hiểu rằng nếu có cơ hội giành vé dự World Cup, thì đó chính là lần này," Room chia sẻ.

Hành trình lịch sử của Curacao bắt đầu từ chiến thắng 5-1 trước Haiti. Sau đó, trận hòa 0-0 với Trinidad & Tobago giúp đội bóng nhận ra giấc mơ World Cup hoàn toàn nằm trong tầm tay. Bước ngoặt đến ở cuộc đối đầu với Jamaica. Chiến thắng 2-0 trên sân nhà tạo lợi thế lớn trước khi Curaçao kiên cường cầm hòa đối thủ 0-0 ở trận lượt về để chính thức giành vé đến World Cup.

Đội bóng vùng Caribbean kết thúc chiến dịch vòng loại với 10 trận bất bại, trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup.

Phép màu Curacao được viết nên ở World Cup 2026? ẢNH: REUTERS

"Đó là định mệnh," đội trưởng Leandro Bacuna nhớ lại. "Jamaica tạo ra nhiều cơ hội, có những cú sút trúng cột dọc và xà ngang, nhưng thủ môn của chúng tôi đã chơi một trận xuất sắc. Cảm giác như câu chuyện ấy được viết riêng cho Curacao".

Tại World Cup 2026, Curacao chung bảng với Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà. Việc vượt qua vòng bảng được xem là thử thách cực đại, nhưng đội bóng vẫn đặt niềm tin vào lối chơi kiểm soát bóng đã trở thành bản sắc.

"Chúng tôi cầm bóng ít hơn, nhưng điều quan trọng là phải phát huy những gì làm nên sức mạnh của Curacao," thủ môn Eloy Room khẳng định.

Một trong những nhân tố quan trọng nhất phía sau kỳ tích của Curacao là huấn luyện viên Dick Advocaat. Ở tuổi 78, chiến lược gia người Hà Lan sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục của Otto Rehhagel khi dẫn dắt Hy Lạp tại World Cup 2010.

Advocaat tiếp quản Curacao vào năm 2024 và nhanh chóng biến đội tuyển nhỏ bé này thành tập thể cạnh tranh. Tuy nhiên, đầu năm 2026, ông bất ngờ từ chức để dành thời gian chăm sóc cô con gái đang điều trị bệnh.

Sau khi tình hình sức khỏe của con gái chuyển biến tích cực, làn sóng ủng hộ Advocaat trở lại ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, ông được tái bổ nhiệm và tiếp tục đồng hành cùng Curacao trong chuyến phiêu lưu lịch sử tại World Cup 2026.

Nếu Advocaat là kiến trúc sư trưởng của kỳ tích, thì Leandro Bacuna chính là biểu tượng tinh thần của đội tuyển Curacao. Tiền vệ 34 tuổi đã gắn bó với đội tuyển quốc gia hơn một thập kỷ và từng có ba mùa giải thi đấu tại Premier League trong màu áo Aston Villa.

Cùng với người em trai Juninho Bacuna, anh thuộc một trong những gia đình bóng đá nổi tiếng nhất Curacao. Anh được người dân địa phương yêu mến bởi sự gần gũi và tinh thần cống hiến. Trong những chuyến tập trung đội tuyển, anh sẵn sàng hỗ trợ đồng đội từ những việc nhỏ nhất, từ vận chuyển hành lý đến công tác hậu cần.

Đối với người dân Curacao, Bacuna không chỉ là đội trưởng, mà còn là hiện thân cho hành trình vươn lên của một quốc đảo nhỏ bé đang chuẩn bị viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá thế giới.