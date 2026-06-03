Các đội châu Á sáng cửa tiến xa ở World Cup 2026

Nhật Bản làm rạng danh châu Á?

World Cup 2026 là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá châu Á có tới 9 đại diện góp mặt ở đấu trường thế giới, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Jordan, Úc và Iraq.

Đây cũng là 9 đội ưu tú nhất của bóng đá châu Á lúc này. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc và Ả Rập Xê Út là những ngọn cờ đầu đã liên tục góp mặt tại World Cup trong hai thập kỷ qua. Uzbekistan lần đầu dự giải, nhưng thực tế, đại diện Trung Á đã thống lĩnh giải trẻ và vươn lên nhóm đầu châu Á khoảng 10 năm gần nhất. Qatar vô địch Asian Cup 2019, 2023, còn Jordan là "hiện tượng" với ngôi á quân châu Á và vé World Cup chỉ trong 2 năm.

Nhật Bản rộng cửa tiến xa ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên ở World Cup, thành tích châu Á tương đối khiêm tốn. Ngoại trừ vé bán kết của Hàn Quốc ở kỳ World Cup nhiều tai tiếng cách đây 24 năm, hầu hết các đội châu Á đều sớm "bật bãi". Đội tuyển Nhật Bản được kỳ vọng nhất, nhưng chưa từng có mặt ở tứ kết.

World Cup 2026 sẽ khác. Đẳng cấp giải đấu bị "pha loãng" khi mở rộng lên 48 đội, đồng nghĩa xuất hiện thêm nhiều cái tên vừa tầm mà các đội châu Á có thể thắng, như Curacao, Haiti, Panama, Congo... Việc trao thêm suất vượt qua vòng bảng cho 8 trong số 12 đội hạng ba xuất sắc nhất cũng mở thêm cánh cửa để các đội bóng "chấp chới" có thể sửa sai.

Song, quan trọng nhất, thực lực các đội châu Á đã cải thiện.

Một số đội trung thành với con đường xuất khẩu cầu thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc... với ngày càng nhiều gương mặt thi đấu tại châu Âu. Qatar, Iran, Uzbekistan, Jordan hay Ả Rập Xê Út chủ yếu sử dụng cầu thủ nội địa, nhưng thể lực và kỹ chiến thuật đều đã nâng tầm, thu hẹp cách biệt với nhóm tầm trung thế giới.

Tại World Cup 2026, Nhật Bản tiếp tục là ngọn cờ đầu. "Samurai áo xanh" đã thắng Đức và Tây Ban Nha ở World Cup 2022 để dẫn dầu bảng tử thần, rồi dừng bước trước Croatia trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội.

Với lực lượng đang chinh chiến tại châu Âu, được dẫn dắt bởi các nhân tố kinh nghiệm như Ritsu Doan, Wataru Endo... Nhật Bản đang là đội châu Á ở gần nhóm hàng đầu thế giớ nhất.

Nhật Bản lấy sức mạnh tập thể làm nền móng phát triển. Các cá nhân dù ưu tú, cũng chỉ là một phần trong mắt xích vận hành lối chơi. Sự khoa học, đồng đều từ triển khai bóng, pressing đến tổ chức tấn công của Nhật Bản được xây dựng từ bóng đá học đường cấp tiểu học, cùng các học viện cộng đồng, lò đào tạo chuyên nghiệp.

Nằm ở bảng F cùng Hà Lan, Thụy Điển (đội còn lại là Tunisia), Nhật Bản phải cạnh tranh với hai đội bóng có thể hình, sức đấu tay đôi thuộc hàng tốt nhất giải. Song, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã "chạy đà" từ sớm khi thắng Anh, Scotland, cũng là các đội châu Âu rất nhanh và khỏe, để tích lũy kinh nghiệm khắc chế lục địa già.

"Nhật Bản sẽ vô địch World Cup nếu đồng lòng", HLV Moriyasu khẳng định. Ở World Cup 2026, Nhật Bản sẵn sàng viét trang sử mới.

Hàn Quốc, Úc có cơ hội

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc có bảng đấu vừa sức với chủ nhà Mexico, Nam Phi và CH Czech. Thầy trò HLV Hong Myung-bo đủ khả năng góp mặt ở vòng 16 đội nếu chơi đúng khả năng. Song, muốn tiến xa hơn, "Những chiến binh Taeguk" cần thêm những miếng đánh nhuyễn và đa dạng, thay vì chỉ trông đợi ở Son Heung-min hay Lee Kang-in.

Hàn Quốc nằm bảng đấu vừa sức ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Úc cũng có bảng đấu vừa phải, với chủ nhà Mỹ, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là bảng đấu cân sức bậc nhất tại World Cup 2026. Với kinh nghiệm thường xuyên vượt qua vòng bảng cùng dàn cầu thủ rải khắp châu Âu, Úc là ứng viên đi tiếp sáng giá.

Ở các bảng còn lại, Qatar cũng nằm ở bảng có chủ nhà (Canada) cùng Bosnia và Thụy Sĩ. Dù là đương kim vô địch Asian Cup 2 giải gần nhất, nhưng so với đẳng cấp World Cup, Qatar còn kém tương đối xa. Minh chứng là ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, Qatar chỉ xếp thứ 4/6 đội. Đại diện Tây Á khó tiến xa ở giải năm nay.

Jordan, Iran, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan... cũng nằm ở bảng khó do nằm trong nhóm hạt giống số bốn. Các đội châu Á phải nỗ lực nhiều nếu muốn tạo nên kỳ tích.