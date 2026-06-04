Bi kịch liên tiếp đẩy sao đội tuyển Pháp vào cuộc chiến với trầm cảm

Cú sốc vì người đồng đội

Trong cuộc phỏng vấn với France Inter, tuyển thủ Pháp tiết lộ cái chết của người đồng đội Diogo Jota cùng em trai Andre Silva trong vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 7.2025 đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của anh. Chưa dừng lại ở đó, cha của Konate là ông Hamady cũng qua đời vào tháng 1.2026 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

"Có những giai đoạn tồi tệ, có cả trầm cảm. Cầu thủ bóng đá cũng có thể bị trầm cảm và không có gì phải xấu hổ khi nói về điều đó", Konate chia sẻ.

Jota (trái) và Konate rất thân thiết ẢNH: REUTERS

Trung vệ 27 tuổi cho biết anh từng nghe nhiều người cho rằng các cầu thủ không thể trầm cảm vì kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp đánh giá đó là quan điểm sai lầm bởi trầm cảm là vấn đề cá nhân, xuất phát từ sâu bên trong mỗi con người.

Konate thừa nhận việc Diogo Jota qua đời đã khiến anh suy sụp hoàn toàn. Bộ đôi từng là hàng xóm trong thời gian cùng sinh sống tại thành phố Liverpool. Anh nói: "Điều đó đã hủy hoại tôi. Khi ấy tôi không còn hứng thú với bất cứ điều gì nữa. Nhưng chúng tôi vẫn phải trở lại sân cỏ vì trách nhiệm với CLB, với gia đình của Diogo và với chính bản thân mình".

Nỗi đau tiếp nối nỗi đau

Trong lúc chưa thể vượt qua cú sốc mất người đồng đội thân thiết, Konate tiếp tục nhận tin dữ về tình trạng sức khỏe của cha mình. Anh cho biết bản thân từng rơi vào trạng thái hoang mang khi không biết nên trở về nhà chăm sóc cha hay tiếp tục ở lại thi đấu vì đội bóng đang cần mình.

Konate từng bật khóc khi ghi bàn vào lưới Newcastle sau quãng nghỉ để chịu tang cha ẢNH: REUTERS

Anh bộc bạch: "Tôi không biết phải làm gì. Tôi cũng không biết nên tâm sự với ai nên đã giữ mọi thứ trong lòng. Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ với mọi người: khi gặp khó khăn, hãy chia sẻ với những người xung quanh".

Dù trở lại thi đấu sau thời gian nghỉ phép đặc biệt để hỗ trợ Liverpool trong giai đoạn khủng hoảng nhân sự, Konate thừa nhận anh chưa bao giờ thực sự hồi phục về mặt tinh thần. Mỗi khi cảm thấy mình sắp vượt qua được nỗi đau, một biến cố khác lại xuất hiện.

Mùa giải 2025-2026, Konate ra sân 51 trận cho Liverpool nhưng không thể duy trì phong độ cao như những năm trước. Dẫu vậy, anh vẫn có tên trong danh sách 26 cầu thủ tuyển Pháp tham dự World Cup 2026, nơi "Les Bleus" được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

"Gia đình, đồng đội và người hâm mộ Liverpool đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải tự học cách đứng dậy. Tôi biết cha mình sẽ muốn tôi tiếp tục tiến về phía trước", Konate khép lại.