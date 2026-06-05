Cristiano Ronaldo và cuộc chiến cuối cùng với thời gian

Lần cuối của Ronaldo

Khi Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở World Cup (2006), Lamine Yamal còn chưa ra đời.

Hai thập kỷ gắn bó với World Cup, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 VCK. Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha cùng bảng Congo, Colombia và Uzbekistan. Gần như chắc chắn, chân sút 41 tuổi sẽ có bàn thắng ở 6 VCK liên tục, kỷ lục mà phải rất lâu nữa mới có người tiệm cận, chưa nói đến vượt qua.

22 trận, 8 bàn và 3 kiến tạo, không cầu thủ Bồ Đào Nha nào in dấu giày vào nhiều bàn tại World Cup hơn Ronaldo. Từ sau thời huyền thoại "báo đen" Eusebio, Bồ Đào Nha mới lại có một tiền đạo xuất chúng, đủ sức kéo cả đoàn tàu tiến về phía trước.

Ronaldo chuẩn bị có kỳ World Cup thứ 6 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, lần gần nhất Bồ Đào Nha lọt vào bán kết World Cup là năm 2006, dưới quyền HLV Luiz Felipe Scolari. Lúc đó, Ronaldo mới 21 tuổi, vẫn là cầu thủ trẻ. Còn đến khi CR7 bước lên đỉnh cao sự nghiệp, Bồ Đào Nha không còn trở lại bán kết World Cup thêm lần nào. Đội tuyển áo bã trầu bị loại ở vòng 16 đội năm 2010, 2018, vòng bảng 2014 và tứ kết 2022. Giải đấu Ronaldo để lại dấu ấn lớn nhất là World Cup 2018, với 4 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha trong ngày ra quân. Sau đó, anh lại ghi 1 bàn giúp Bồ Đào Nha hạ Ma Rốc. Song, khi Bồ Đào Nha bị Uruguay loại ở vòng 16 đội, Ronaldo bất lực trước bộ đôi Diego Godin và Jose Gimenez, những "cận vệ" ở Atletico Madrid anh từng nhiều lần đánh bại khi khoác áo Real Madrid.

Ronaldo có "ADN vô địch", nhưng Bồ Đào Nha thì không. Đội bóng áo bã trầu chỉ có 2 chức vô địch trong lịch sử, đó là EURO 2016 và Nations League 2019. Cả 2 danh hiệu đều đến khi Ronaldo là đội trưởng, đang ở độ sung sức nhất. Thế nhưng, Bồ Đào Nha lại không đủ thiện chiến để vô địch World Cup, đấu trường vốn dĩ khắc nghiệt hơn nhiều.

Điểm chung của những nhà vô địch World Cup từ năm 1998 đến nay, đó là hoặc sở hữu một thế hệ tài năng cùng nhau nở rộ (Pháp 1998, 2018, Brazil 2002, Tây Ban Nha 2010, Đức 2014), hoặc có kinh nghiệm và độ lì đòn (Ý 2006, Argentina 2022).

Bồ Đào Nha chưa từng có một trong hai yếu tố này. Và đến khi "Brazil châu Âu" thực sự có một thế hệ uy lực, như Nuno Gomes, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes... lúc này, thì Ronaldo đã rời xa đỉnh cao.

Chạy đua với thời gian

Không ai thắng nổi thời gian, dù có là "siêu nhân" với cường độ tập luyện, sự chăm chỉ, tận hiến và cầu toàn hiếm ai sánh bằng như Ronaldo.

Chức vô địch Saudi Pro League cùng Al-Nassr là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của siêu sao Bồ Đào Nha, nhưng không phủ nhận được thực tế: Ronaldo đã xuống dốc. Cựu tiền đạo Real Madrid không còn theo kịp tốc độ chơi bóng đỉnh cao, thiếu đi sức rướn, khả năng tì đè, bứt tốc, hay đặc biệt là những pha rê dắt thương hiệu thời trẻ.

Ronaldo không còn như xưa ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha không bỏ rơi người đội trưởng. HLV Roberto Martinez khẳng định Ronaldo xứng đáng dự World Cup. Tại vòng loại World Cup 2026, Ronaldo vẫn đá 5 trận, ghi 5 bàn, tổng số phút thi đấu là 372. Trung bình mỗi trận, anh chơi 74,4 phút. Chỉ cần khỏe mạnh, Ronaldo sẽ đá chính.

Gặp những đội như Uzbekistan hay Congo, Ronaldo vẫn đủ sức ghi bàn. Với hậu thuẫn từ dàn tiền vệ mạnh bậc nhất thế giới, nơi Bruno Fernandes lập kỷ lục kiến tạo (21 lần) ở Ngoại hạng Anh, còn Vitinha với Joao Neves mới vô địch Champions League cùng Paris Saint-Germain, Ronaldo có thể làm điều anh giỏi nhất: chọn vị trí trong vòng cấm rồi vung chân. Song, càng vào sâu, khi đối thủ càng mạnh, HLV Martinez cần tính toán lại vị trí của Ronaldo.

"Ngay từ kỳ World Cup trước, Ronaldo đã lộ rõ là gánh nặng. Khi anh bị gạch tên khỏi đội hình chính để nhường chỗ cho Goncalo Ramos trong trận gặp Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha lột xác với 6 bàn, và Ramos lập hattrick. Song, CĐV trên khán đài vẫn hô vang tên Ronaldo. NĐó là minh chứng cho thấy một bộ phận của bóng đá hiện đại đang bị ám ảnh bởi danh tiếng cá nhân và tính trình diễn.

Nguy cơ lớn nhất là sự hiện diện của Ronaldo có thể khiến một thế hệ tiền vệ sáng tạo đầy tài năng và triển vọng của Bồ Đào Nha không bao giờ có cơ hội thực sự được giải phóng", tờ Guardian bình luận, lý giải việc gọi Ronaldo là "vòng kim cô" kìm hãm Bồ Đào Nha.

World Cup 2026 là cơ hội cuối cùng để Ronaldo chinh phục danh hiệu lớn duy nhất mà anh còn thiếu. Muốn vậy, CR7 cần chấp nhận vai trò khiêm tốn hơn, nếu muốn trước tiên là tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở vòng knock-out World Cup. Sau đó, là ánh sáng vinh quang mà trước đây chỉ là "ảo mông" của Bồ Đào Nha.