Động đất ở khu vực đội tuyển Bồ Đào Nha rèn quân: Ronaldo thế nào?

Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter bất ngờ xảy ra ngoài khơi Vịnh Mexico vào ngày 8.6, đã tạo nên những rung chấn có thể cảm nhận rõ rệt tại bang Florida (Mỹ), nơi đội tuyển Bồ Đào Nha đang đặt đại bản doanh để rèn quân cho World Cup 2026. Sự cố thiên tai diễn ra ngay trước thềm ngày hội bóng đá thế giới khiến người hâm mộ, đặc biệt là các CĐV của siêu sao Cristiano Ronaldo vô cùng lo lắng cho sự an toàn của đội bóng bán đảo Iberia.

Ronaldo và các đồng đội bình an vô sự

Được biết, tâm chấn của trận động đất ở khá xa so với nơi đội tuyển Bồ Đào Nha đang đóng quân, nhưng vẫn gây tác động tới khu vực Palm Beach Gardens (hạt Palm Beach, bang Florida), nơi mà thầy trò HLV Roberto Martinez đang chọn làm điểm tập huấn chính thức. Nhiều người dân địa phương và các thành viên đội tuyển Bồ Đào Nha đã trải qua những giây phút hoang mang khi chứng kiến mặt đất và các tòa nhà rung lắc trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện đội tuyển Bồ Đào Nha đã nhanh chóng lên tiếng trấn an dư luận. Toàn bộ các cầu thủ, bao gồm đội trưởng Cristiano Ronaldo cùng ban huấn luyện và nhân viên hậu cần đều hoàn toàn an toàn và không có bất kỳ thiệt hại nào về cơ sở vật chất tại nơi đóng quân. Sau khoảnh khắc giật mình, nhà vô địch EURO 2016 đã nhanh chóng ổn định tâm lý và trở lại với nhịp độ sinh hoạt, tập luyện bình thường nhằm duy trì sự tập trung cao nhất cho chiến dịch săn cúp vàng sắp tới.

Ronaldo (7) sắp dự kỳ World Cup lần thứ 6 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Sự cố thiên tai này không làm ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị chuyên môn chuẩn chỉ mà HLV Roberto Martinez đã vạch ra cho các học trò. Trước khi chính thức bước vào các trận đấu kịch tính tại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ trải qua chuỗi trận giao hữu cọ xát quan trọng nhằm rà soát lực lượng và thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật cuối cùng. Đây là giai đoạn tối quan trọng để dàn sao đội bóng áo bã trầu làm quen với điều kiện thời tiết cũng như múi giờ tại nước Mỹ, qua đó giúp các cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Ronaldo phối hợp ăn ý nhất với lứa đàn em tài năng.

Mục tiêu của đội tuyển Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup lần này là tiến xa hơn thành tích lọt vào tứ kết của năm 2022, và hành trình đó sẽ chính thức bắt đầu bằng trận ra quân gặp đội tuyển CHDC Congo vào ngày 18.6. Sau đó, Ronaldo và các đồng đội lần lượt chạm trán Uzbekistan (ngày 24.6) và Colombia (28.6).