5 sân vận động lớn nhất World Cup 2026: Choáng ngợp với 'chảo lửa' tại Los Angeles

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại 16 sân vận động thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Dưới đây là tốp 5 sân đấu có sức chứa lớn nhất, nơi sẽ đón nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khán đài.
16 sân vận động phục vụ 104 trận đấu
Vòng chung kết World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến sự mở rộng quy mô lên đến 48 đội bóng tham dự. Để phục vụ số lượng trận đấu tăng kỷ lục, 16 sân vận động trên 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico đã được lựa lựa chọn. Các địa điểm này không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe từ FIFA về mặt kỹ thuật, hạ tầng giao thông mà còn là niềm tự hào lớn về mặt kiến trúc của mỗi thành phố đăng cai.
Bên cạnh yếu tố công nghệ hiện đại, quy mô sức chứa của các khán đài luôn là tiêu chí được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, bởi đây chính là thước đo cho sự bùng nổ và cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những sân đấu sở hữu hàng chục nghìn chỗ ngồi không chỉ mang lại nguồn doanh thu khổng lồ từ tiền bán vé, mà còn hứa hẹn tạo nên những chảo lửa đích thực để tiếp sức cho các ngôi sao sân cỏ. Trước khi guồng quay World Cup chính thức bắt đầu, hãy cùng điểm qua 5 sân vận động có sức chứa lớn nhất (theo số liệu công bố của FIFA) tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này.
1. Sân MetLife (New Jersey - Mỹ): 78.576 chỗ ngồi
2. Sân Azteca (Mexico City - Mexico): 72.766 chỗ ngồi
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