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Thể thao World Cup 2026

5 sân vận động lớn nhất World Cup 2026: Choáng ngợp với 'chảo lửa' tại Los Angeles

Nghi Thạo
Nghi Thạo
09/06/2026 14:30 GMT+7

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại 16 sân vận động thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Dưới đây là tốp 5 sân đấu có sức chứa lớn nhất, nơi sẽ đón nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khán đài.

16 sân vận động phục vụ 104 trận đấu

Vòng chung kết World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến sự mở rộng quy mô lên đến 48 đội bóng tham dự. Để phục vụ số lượng trận đấu tăng kỷ lục, 16 sân vận động trên 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico đã được lựa lựa chọn. Các địa điểm này không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe từ FIFA về mặt kỹ thuật, hạ tầng giao thông mà còn là niềm tự hào lớn về mặt kiến trúc của mỗi thành phố đăng cai.

Bên cạnh yếu tố công nghệ hiện đại, quy mô sức chứa của các khán đài luôn là tiêu chí được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, bởi đây chính là thước đo cho sự bùng nổ và cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những sân đấu sở hữu hàng chục nghìn chỗ ngồi không chỉ mang lại nguồn doanh thu khổng lồ từ tiền bán vé, mà còn hứa hẹn tạo nên những chảo lửa đích thực để tiếp sức cho các ngôi sao sân cỏ. Trước khi guồng quay World Cup chính thức bắt đầu, hãy cùng điểm qua 5 sân vận động có sức chứa lớn nhất (theo số liệu công bố của FIFA) tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này.

1. Sân MetLife (New Jersey - Mỹ): 78.576 chỗ ngồi

5 sân vận động lớn nhất World Cup 2026: Choáng ngợp với 'chảo lửa' tại Los Angeles- Ảnh 1.

Khung cảnh tại sân MetLife trước trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và PSG. Đây cũng là nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19.7

ẢNH: REUTERS

2. Sân Azteca (Mexico City - Mexico): 72.766 chỗ ngồi

5 sân vận động lớn nhất World Cup 2026: Choáng ngợp với 'chảo lửa' tại Los Angeles- Ảnh 2.

Sân Azteca từng chứng kiến 2 trận chung kết World Cup vào các năm 1970 và 1986. Sân đấu này sẽ diễn ra trận khai màn World Cup 2026 giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi vào ngày 11.6

ẢNH: REUTERS

3. Sân AT&T (Texas - Mỹ): 70.122 chỗ ngồi

5 sân vận động lớn nhất World Cup 2026: Choáng ngợp với 'chảo lửa' tại Los Angeles- Ảnh 3.

Sân vận động hiện đại bậc nhất World Cup 2026 này được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ để khắc phục cái nóng mùa hè khắc nghiệt của bang Texas. Nơi đây đăng cai tổ chức nhiều trận đấu hơn bất kỳ địa điểm nào khác. Ban đầu, sân đấu này là ứng cử viên hàng đầu để diễn ra trận chung kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình

ẢNH: REUTERS

4. Sân SoFi (Los Angeles - Mỹ): 69.650 chỗ ngồi

5 sân vận động lớn nhất World Cup 2026: Choáng ngợp với 'chảo lửa' tại Los Angeles- Ảnh 4.

Sân SoFi được đánh giá địa điểm thi đấu ấn tượng nhất tại World Cup 2026. Theo nhiều báo cáo, kinh phí xây dựng nơi này lên tới 5,5 tỉ USD, biến nó trở thành sân vận động đắt đỏ nhất từng được tạo ra. Một trong những điểm nhấn trong sân là màn hình video 4K khổng lồ, nặng gần 1.000 tấn được treo lơ lửng từ trên mái vòm. Nhờ thiết kế hình bầu dục và có hai mặt hiển thị, các CĐV có thể dễ dàng quan sát bất kể họ đang ngồi ở vị trí nào trên khán đài.

ẢNH: REUTERS

5. Sân Levi’s (California - Mỹ): 69.391 chỗ ngồi

5 sân vận động lớn nhất World Cup 2026: Choáng ngợp với 'chảo lửa' tại Los Angeles- Ảnh 5.

Sân vận động này tiêu tốn 1,3 tỉ USD chi phí xây dựng nhưng phần lớn thiết kế lại không có mái che, khiến các CĐV phải hứng chịu mọi tác động của thời tiết. Tuy nhiên, việc lắp đặt thêm mái che hay tấm chắn nắng là điều không khả thi, do khu vực này đang áp dụng các quy định nghiêm ngặt về hạn chế chiều cao xây dựng vì nằm gần sân bay San Jose

ẢNH: REUTERS

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