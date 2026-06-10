'Giáo sư' Arsene Wenger: Đội tuyển Pháp có thể mất cân bằng, nhưng...

HLV Deschamps sẽ biết cách cân bằng

Trả lời trên trang Le Figaro (Pháp), cựu HLV - Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu FIFA Arsene Wenger, dành nhiều lời khen ngợi cho chiều sâu đội hình của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026. Ông tin rằng Didier Deschamps có thừa bản lĩnh và kinh nghiệm cần thiết để quản lý dàn siêu sao tấn công thượng hạng mà bóng đá Pháp đang sở hữu.

"Đội tuyển Pháp đang sở hữu quá nhiều tài năng. Didier Deschamps là người có kinh nghiệm. Ông ấy sẽ tìm ra sự cân bằng phù hợp", HLV Arsene Wenger nhận định.

HLV Deschamps (phải) nắm trong tay nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc ẢNH: reuters

Thực tế, nền bóng đá xứ lục lăng vẫn liên tục sản sinh ra nhiều tiền đạo xuất sắc. Ở thời điểm hiện tại, những ngôi sao đẳng cấp như Kylian Mbappé, Ousmane Dembele cùng các cái tên đang lên như Desire Doue và Michael Olise đều đang phải cạnh tranh vô cùng gắt gao cho một suất đá chính trong đội hình của "gà trống Gaulois".

Cầu thủ tấn công phải tích cực hỗ trợ phòng ngự

Dù thừa nhận mối nguy tiềm ẩn từ việc nhồi nhét quá nhiều cầu thủ săn bàn vào sân có thể gây mất cân bằng hệ thống, "giáo sư" Wenger vẫn đưa ra góc nhìn đầy lạc quan dựa trên xu hướng của bóng đá thế giới ngày nay. Ông lập luận rằng các ngôi sao tấn công hiện đại không còn chỉ biết rình rập ở tuyến trên mà phải có trách nhiệm hỗ trợ mặt trận phòng ngự.

HLV Wenger phân tích: "Đội tuyển Pháp có quá nhiều cầu thủ tấn công. Vì vậy, đội hình có thể hơi mất cân bằng theo hướng thiên hẳn về phía trước. Tuy nhiên, cầu thủ hiện đại ngày nay, ngay cả các tiền đạo đều biết cách san sẻ gánh nặng với mặt trận phòng ngự".

Về cơ hội cạnh tranh của Les Bleus tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hè này, cựu HLV đội Arsenal chắc nịch: "Pháp sẽ vô địch World Cup".