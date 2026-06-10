Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

'Giáo sư' Arsene Wenger: Đội tuyển Pháp có thể mất cân bằng, nhưng...

Nghi Thạo
Nghi Thạo
10/06/2026 21:10 GMT+7

Cựu HLV Arsene Wenger bày tỏ niềm tin vào việc HLV Didier Deschamps sẽ tìm ra công thức cân bằng cho hàng công hùng hậu, qua đó đưa đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch tại World Cup 2026.

HLV Deschamps sẽ biết cách cân bằng

Trả lời trên trang Le Figaro (Pháp), cựu HLV - Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu FIFA Arsene Wenger, dành nhiều lời khen ngợi cho chiều sâu đội hình của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026. Ông tin rằng Didier Deschamps có thừa bản lĩnh và kinh nghiệm cần thiết để quản lý dàn siêu sao tấn công thượng hạng mà bóng đá Pháp đang sở hữu.

"Đội tuyển Pháp đang sở hữu quá nhiều tài năng. Didier Deschamps là người có kinh nghiệm. Ông ấy sẽ tìm ra sự cân bằng phù hợp", HLV Arsene Wenger nhận định.

'Giáo sư' Arsene Wenger: Đội tuyển Pháp có thể mất cân bằng, nhưng...- Ảnh 1.

HLV Deschamps (phải) nắm trong tay nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc

ẢNH: reuters

Thực tế, nền bóng đá xứ lục lăng vẫn liên tục sản sinh ra nhiều tiền đạo xuất sắc. Ở thời điểm hiện tại, những ngôi sao đẳng cấp như Kylian Mbappé, Ousmane Dembele cùng các cái tên đang lên như Desire Doue và Michael Olise đều đang phải cạnh tranh vô cùng gắt gao cho một suất đá chính trong đội hình của "gà trống Gaulois".

Cầu thủ tấn công phải tích cực hỗ trợ phòng ngự

Dù thừa nhận mối nguy tiềm ẩn từ việc nhồi nhét quá nhiều cầu thủ săn bàn vào sân có thể gây mất cân bằng hệ thống, "giáo sư" Wenger vẫn đưa ra góc nhìn đầy lạc quan dựa trên xu hướng của bóng đá thế giới ngày nay. Ông lập luận rằng các ngôi sao tấn công hiện đại không còn chỉ biết rình rập ở tuyến trên mà phải có trách nhiệm hỗ trợ mặt trận phòng ngự.

HLV Wenger phân tích: "Đội tuyển Pháp có quá nhiều cầu thủ tấn công. Vì vậy, đội hình có thể hơi mất cân bằng theo hướng thiên hẳn về phía trước. Tuy nhiên, cầu thủ hiện đại ngày nay, ngay cả các tiền đạo đều biết cách san sẻ gánh nặng với mặt trận phòng ngự".

Về cơ hội cạnh tranh của Les Bleus tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hè này, cựu HLV đội Arsenal chắc nịch: "Pháp sẽ vô địch World Cup".

Tin liên quan

HLV đội tuyển Anh báo tin không vui về ngôi sao Arsenal

HLV đội tuyển Anh báo tin không vui về ngôi sao Arsenal

HLV Thomas Tuchel tiết lộ rằng tiền vệ cánh Bukayo Saka vẫn đang gặp vấn đề với chấn thương gân achilles. Ngôi sao Arsenal được đánh giá là không thể tham gia một số trận đấu tại World Cup 2026.

5 sân vận động lớn nhất World Cup 2026: Choáng ngợp với 'chảo lửa' tại Los Angeles

HLV Park Hang-seo xuất hiện cùng đội tuyển Hàn Quốc: Thân thiết với sao PSG

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển pháp Arsene Wenger World Cup World Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận