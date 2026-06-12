Lịch thi đấu Mỹ - Paraguay (8 giờ ngày 13.6, trực tiếp trên VTV): Kỳ vọng gấp bội với chủ nhà

K HÔNG CHỈ CÓ P ULISIC

Hướng đến kỳ World Cup trên sân nhà, Hiệp hội Bóng đá Mỹ đã đưa ra một tuyên bố đầy sức nặng về tham vọng của mình bằng việc bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino vào chiếc ghế nóng.

Sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Tottenham và PSG đã mang lại làn sóng phấn khích lớn cho người yêu bóng đá xứ cờ hoa, mở ra kỳ vọng về một lối chơi hiện đại, áp đặt cường độ cao. Trong hệ thống chiến thuật của HLV người Argentina, Christian Pulisic vẫn là một đầu tàu mang tính biểu tượng. Cựu tiền đạo Chelsea và hiện khoác áo AC Milan từ lâu vẫn được người hâm mộ gọi là "Captain America" với khả năng bùng nổ và truyền cảm hứng lên toàn đội bóng.

Trận đấu phát trên VTV và FPT Play Ảnh: FPT PLAY

Pulisic (10) là đầu tàu của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Dẫu vậy, HLV Mauricio Pochettino hiểu rằng đội tuyển Mỹ lúc này không chỉ biết dựa dẫm vào mỗi Pulisic. Bên cạnh các nhân tố chạy cánh và tuyến giữa nổi bật được kỳ vọng sẽ giúp lối chơi toàn đội khởi sắc, niềm hy vọng lớn của chủ nhà còn đặt vào Folarin Balogun. Tiền đạo đang khoác áo AS Monaco vừa khép lại mùa giải tạo tiếng vang ở châu Âu với 19 bàn thắng trên mọi đấu trường. Sự tỏa sáng của chân sút này vào cuối mùa giải hứa hẹn sẽ là lời giải cho bài toán trung phong có thể đe dọa khung thành đối phương. Balogun được đánh giá là mảnh ghép mà đội tuyển Mỹ từng thiếu thốn rõ rệt tại kỳ World Cup trước trên đất Qatar.

"H ÀNG THỦ THÉP" TỪ Nam Mỹ

Màn đối đầu tại sân SoFi (Los Angeles) còn chứng kiến cuộc đấu trí thú vị trên cabin huấn luyện giữa 2 thuyền trưởng đồng hương người Argentina nhưng sở hữu triết lý hoàn toàn tương phản. Trái ngược với phong cách tấn công rực lửa của HLV Pochettino, ông Gustavo Alfaro của Paraguay lại là một bậc thầy ở trường phái phòng ngự thực dụng với phương châm không thua trước khi nghĩ đến chuyện thắng. Đoàn quân của HLV Alfaro sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng, chủ động lùi sâu để bóp nghẹt các ngòi nổ của đối phương, kiên nhẫn chờ đợi sai lầm và tung đòn trừng phạt. Điểm tựa của Paraguay là hàng thủ vững chãi, chỉ để thủng lưới 10 bàn sau 18 lượt trận tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Sự cứng cáp của Paraguay được tôi luyện qua "cuộc chiến sinh tồn" khốc liệt để giành tấm vé trở lại đấu trường thế giới sau 16 năm chờ đợi. Điều này cũng mang sắc thái hoàn toàn đối lập khi đặt cạnh đội chủ nhà Mỹ chỉ tích lũy kinh nghiệm qua 10 trận giao hữu cọ xát. Bước ngoặt của bóng đá Paraguay đến từ tháng 8.2024, khi ông Alfaro tiếp quản một tập thể rệu rã nhưng đã nhanh chóng vực dậy tinh thần chiến đấu kiên cường cho cả đội. Đội bóng Nam Mỹ lập kỷ lục 9 trận bất bại liên tiếp tại vòng loại World Cup, bao gồm cả những chiến thắng chấn động 1-0 trước Brazil và 2-1 trước đương kim vô địch Argentina vào cuối năm 2024. Trong thế trận phòng ngự phản công chớp nhoáng đó, Paraguay sở hữu 2 "mũi khoan" cực kỳ tốc độ và tính sát thương cao là Julio Enciso và Miguel Almiron ở hành lang cánh. Đây là những cái tên mà đội tuyển Mỹ cần hết sức dè chừng.

Lần gần nhất 2 đội đụng độ tại một kỳ World Cup đã cách đây gần 1 thế kỷ, vào năm 1930 với chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Mỹ. Ở trận giao hữu vào tháng 11.2025, đội bóng xứ cờ hoa cũng giành thắng lợi sát nút 2-1 trước Paraguay. Thành tích đối đầu cùng việc được chơi trên sân nhà là lợi thế lớn, nhưng đồng thời cũng là áp lực khổng lồ đè nặng lên vai thầy trò HLV Pochettino. Ngược lại, Paraguay nhập cuộc với tâm thế thoải mái, sẵn sàng phá hỏng bữa tiệc của đội chủ nhà.