FIFA 'bạo chi' nhất lịch sử World Cup, trọng tài kiếm bộn tiền

Đãi ngộ hậu hĩnh cho trọng tài

Theo tờ The Times, các trọng tài tham dự World Cup 2026 có thể nhận tổng thù lao và tiền thưởng lên tới 100.000 USD. Đây là mức cao gần gấp đôi so với World Cup 2014, cho thấy quyết tâm của FIFA trong việc sử dụng những trọng tài hàng đầu thế giới tại giải đấu tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, con số 100.000 USD không phải mức thu nhập áp dụng đồng đều cho tất cả các trọng tài. Theo cách tính của FIFA ở các kỳ World Cup trước, trọng tài sẽ nhận một khoản thù lao cơ bản khi tham dự giải, sau đó được trả thêm dựa trên số trận được phân công và vòng đấu mà họ điều hành.

Điều đó đồng nghĩa những người được FIFA tin tưởng giao các trận đấu lớn ở vòng knock-out, bán kết hoặc chung kết sẽ nhận thu nhập cao hơn đáng kể so với nhóm chỉ làm nhiệm vụ ở vòng bảng. Nói cách khác, 100.000 USD được xem là mức trần dành cho những trọng tài đi sâu nhất cùng giải đấu.

Tại World Cup 2026, FIFA lựa chọn 52 trọng tài chính, 88 trợ lý trọng tài và 30 trọng tài VAR. Trong số này có những cái tên nổi tiếng như Michael Oliver và Anthony Taylor của Anh. Nếu tiếp tục vượt qua các đợt đánh giá chuyên môn và được phân công ở những trận đấu quan trọng, họ có thể nằm trong nhóm nhận mức thu nhập cao nhất giải.

Michael Oliver là trọng tài danh tiếng, có thể được bắt nhiều trận ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

So với các giải lớn khác thì sao?

So với các giải đấu lớn khác, World Cup vẫn đang thể hiện vị thế đặc biệt. Theo các số liệu từ English Football League (EFL), trọng tài Premier League hiện có mức thu nhập trung bình từ 170.000 đến 180.000 bảng Anh (gần 6 tỉ đến hơn 6,3 tỉ đồng) mỗi năm, bao gồm lương cơ bản, phí trận đấu và các khoản thưởng. Ngay cả những trọng tài hàng đầu như Michael Oliver hay Anthony Taylor cũng cần làm việc xuyên suốt cả mùa giải mới đạt tổng thu nhập khoảng 250.000 bảng (8,8 tỉ đồng).

Điều đó có nghĩa, chỉ trong hơn một tháng diễn ra World Cup, một trọng tài có thể kiếm được khoản tiền tương đương gần một nửa thu nhập cả năm tại Premier League. Nếu so với UEFA Champions League, khoảng cách cũng rất đáng kể. Trọng tài Champions League chủ yếu được trả công theo từng trận đấu, với mức thù lao cao nhất chỉ vài nghìn bảng mỗi trận ở các vòng đấu cuối. Trong khi đó, World Cup 2026 áp dụng cơ chế trả công theo cả giải đấu cùng nhiều khoản thưởng bổ sung, giúp thu nhập của các trọng tài được đẩy lên mức chưa từng có.







