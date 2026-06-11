World Cup 2026: Na Uy mang… 6.000 quả cam đến Mỹ phục vụ Haaland và đồng đội, Argentina đem 900 kg thịt bò

Na Uy 'trang bị đến tận răng' khi đấu World Cup 2026

Theo báo chí Na Uy, đội tuyển nước này đến Mỹ dự World Cup 2026 đã mang theo nhiều loại thực phẩm đậm chất quê nhà của họ, như cá hồi đỏ, là một trong những loại cá hồi có giá trị thương phẩm cao nhất nhờ hàm lượng dầu dồi dào và hương vị đậm đà. Bên cạnh đó là pho mát và những quả cam, cùng nhiều loại thực phẩm khác.

Haaland và đồng đội sử dụng thức ăn quen thuộc mang theo từ quê nhà suốt World Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Có cảm giác, đội tuyển Na Uy đã mang cả "nhà bếp" của mình đến Mỹ, với khoảng 300 kg cá hồi đỏ, 116 kg pho mát và khoảng 6.000 quả cam. Họ cũng đã mời 3 đầu bếp hàng đầu từ nền ẩm thực Na Uy tháp tùng theo đội, trong đó có một đầu bếp rất nổi tiếng, những người sẽ chuẩn bị mọi bữa ăn hàng ngày cho đội", báo Pháp, Le Parisien cho biết dựa trên các thông tin từ Na Uy.

"Mục tiêu chính của Liên đoàn Bóng đá Na Uy là muốn giúp các cầu thủ đội tuyển quen thuộc với khẩu vị quê nhà, giúp họ thi đấu với phong độ tốt nhất. Số thực phẩm này cũng được xem rất cần thiết, đảm bảo các cầu thủ tiếp tục ăn những món ăn mà họ lớn lên cùng, giúp duy trì sự tập trung và thể lực trong suốt giải đấu.

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Na Uy đã từng áp dụng phương pháp này trước đây, bao gồm cả tại các kỳ Olympic, nơi họ thường xuyên vận chuyển các sản phẩm thực phẩm từ trong nước để hỗ trợ các VĐV của mình khi thi đấu", Le Parisien cho biết thêm.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Na Uy nằm ở bảng I cùng với đội tuyển Pháp, Senegal và Iraq. Do đó, báo chí Pháp quan tâm rất sát sao tình hình của tiền đạo Haaland và đồng đội.

Haaland trong trận đội tuyển Na Uy hòa Ma Rốc tỷ số 1-1 ngày 8.6, khi chạy đà trước World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Đội tuyển Pháp cũng đã lên đường dự World Cup 2026, họ cũng vừa đến Mỹ ngày 11.6 và đến nơi đóng quân tại Boston, Massachusetts. "Les Bleus" cũng mang đến Mỹ khoảng 6 tấn hàng hóa, nhưng không mang theo thực phẩm, đa số là các trang thiết bị, quần áo dự phòng hoặc các đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho các cầu thủ giải trí.

Argentina mang 900 kg thịt bò

Trong khi đó, đội tuyển dự định sẽ sử dụng nhiều thực phẩm quen thuộc từ quê nhà như Na Uy có thể là Argentina. Báo chí Argentina cho biết, Liên đoàn Bóng đá nước này (AFA) dự định sẽ mang đến Mỹ khoảng 900 kg thịt bò từ quê nhà.

Việc sử dụng thịt bò cho các buổi tiệc nướng được xem là nét văn hóa lâu nay ở đội tuyển Argentina. Tại World Cup 2022 ở Qatar, AFA cũng đã vận chuyển một lượng lớn thịt bò hảo hạng để phục vụ Messi và đồng đội trong suốt giải đấu.

Với đội tuyển Na Uy, ngoài việc chuẩn bị thực phẩm từ quê nhà để phục vụ Haaland và đồng đội, họ cũng là đội gây sốt dư luận trước World Cup 2026 khi thực hiện 3 bộ ảnh chụp toàn đội cực kỳ ấn tượng. Gồm bộ ảnh theo phong cách Viking, thể hiện khát vọng họ sẽ "ra khơi" chinh phục giấc mơ tại World Cup 2026. Bộ ảnh với toàn bộ cầu thủ mặc trang phục các CLB mà họ bắt đầu sự nghiệp, và bộ ảnh trong trang phục truyền thống của đội tuyển.

Đội tuyển Na Uy sẽ ra quân ở bảng I với trận gặp Iraq lúc 5 giờ ngày 17.6, sau đó gặp Senegal lúc 7 giờ ngày 23.6, và trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển Pháp lúc 2 giờ ngày 27.6.