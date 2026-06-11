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Thể thao World Cup 2026

World Cup 2026: Ronaldo nín thở vì đàn em chấn thương, Bồ Đào Nha và Anh thắng vẫn lo

Giang Lao
Giang Lao
11/06/2026 07:34 GMT+7

Ngày 11.6, Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha có trận chạy đà cuối trước World Cup 2026 thắng Nigeria với tỷ số 2-1, nhưng hậu vệ Nuno Mendes dính chấn thương nặng. Trong khi đội tuyển Anh thắng Costa Rica tỷ số 3-0 sau cơn mưa lớn và sấm sét ở Florida (Mỹ).

Ronaldo vẫn tịt ngòi, chỉ có 4 cú sút

Đây là trận thứ hai liên tiếp Ronaldo thi đấu chính cho đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trước thềm World Cup 2026, nhưng anh vẫn không để lại dấu ấn nào đáng kể. Suốt 65 phút có mặt trên sân, Ronaldo chỉ thực hiện được 4 cú sút. Thậm chí, danh thủ này còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở hiệp một.

World Cup 2026: Ronaldo nín thở vì đàn em chấn thương, Bồ Đào Nha và Anh thắng vẫn lo- Ảnh 1.

Biểu cảm của Ronaldo sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn một cách khó tin

Ảnh: Reuters

Theo MARCA, tình huống bỏ lỡ của Ronaldo đã lan truyền khắp mạng xã hội và cũng khiến nhiều người đã đặt câu hỏi: "Liệu Ronaldo có còn ở đẳng cấp World Cup sau màn trình diễn mới nhất của anh?". Ronaldo có tình huống đối mặt thủ môn đối phương trong thế trống trải và thoải mái, nhưng lại xử lý vụng về trước khi tung cú sút đi chệch khung thành.

"Phản ứng của tiền đạo 41 tuổi này rất nhanh chóng - anh khoa tay múa chân dữ dội và không giấu nổi sự tức giận vì đã bỏ lỡ một cơ hội vàng mà anh hiếm khi bỏ lỡ", theo MARCA.

Mặc dù Ronaldo mắc sai lầm hiếm hoi, nhưng Bồ Đào Nha đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 23 nhờ cú sút mạnh mẽ bằng chân trái của Pedro Neto mở tỷ số 1-0. Nigeria đã đáp trả trước giờ nghỉ, tìm được bàn thắng gỡ hòa ở phút 37 nhờ công của Akor Adams, khiến mọi thứ trở nên khó đoán hơn trong hiệp hai.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Bồ Đào Nha đã tái lập thế trận. Họ tìm được bàn thắng quyết định nhờ Francisco Conceicao ghi bàn phút 75 ấn định chiến thắng tỷ số 2-1. Trước đó, HLV Roberto Martinez đã phải rút Ronaldo ra nghỉ để thay vào tiền đạo Goncalo Ramos, thì lối chơi của Bồ Đào Nha mới sáng nước hơn.

World Cup 2026: Ronaldo nín thở vì đàn em chấn thương, Bồ Đào Nha và Anh thắng vẫn lo- Ảnh 2.

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha phải nín thở vì chấn thương của hậu vệ số 1 Nuno Mendes

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, việc Ronaldo không ghi bàn chưa hẳn là điều đáng lo cho Bồ Đào Nha, mà là việc hậu vệ Nuno Mendes vào sân đầu hiệp hai, nhưng đến phút 79 đã phải tập tễnh rời sân vì chấn thương có vẻ rất nặng. 

Bên ngoài sân, Ronaldo quan sát và thể hiện cảm xúc đầy lo lắng cho người đàn em của mình. Nuno Mendes đang thi đấu cho PSG, hiện là hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. Việc mất anh ngay trước thềm World Cup 2026 sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Bồ Đào Nha.

Chỉ có một tin vui cho Bồ Đào Nha là tiền đạo Rafael Leao nhận thẻ đỏ trong trận thắng Chile tỷ số 2-1 ngày 7.6, sẽ không bị cấm thi đấu ở World Cup 2026, theo Điều 69 của FIFA xác nhận lệnh cấm thẻ đỏ trong các trận giao hữu không được áp dụng vào các giải đấu chính thức, theo L'Equipe. Tiền đạo Nicolas Jackson của Senegal nhận thẻ đỏ trong trận hòa Ả Rập Xê Út tỷ số 0-0 cũng không bị cấm.

Đội tuyển Anh trải nghiệm trận đấu bị hoãn vì mưa lớn và sấm sét

Trận giao hữu cuối của đội tuyển Anh thắng Costa Rica tỷ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Declan Rice, Anthony Gordon và Ollie Watkins, đã phải bị hoãn hơn một giờ đồng hồ sau khi mưa lớn và sấm sét ở Florida (Mỹ) khiến mặt sân tại sân vận động Inter&Co bị ngập nặng.

Theo AFP, kinh nghiệm này có thể hữu ích cho đội bóng của HLV Thomas Tuchel trong những tuần tới, khi việc hoãn trận đấu do thời tiết dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong kỳ World Cup 2026 với 48 đội lần đầu tiên trong lịch sử khởi tranh ngày 12.6 (giờ Việt Nam).

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