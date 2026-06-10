Ấn định khả năng Messi đối đầu Ronaldo ở World Cup: 'Siêu kinh điển' tứ kết

Lần cuối của Messi và Ronaldo

World Cup 2026 nhiều khả năng là sân khấu lớn cuối cùng, người ta được thấy Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng nhau sải bước. Do ở cấp CLB, mỗi huyền thoại đã chọn một hướng đi riêng, nên sân chơi cấp đội tuyển là cơ hội duy nhất để Messi và Ronaldo còn có thể đối đầu nhau, khép lại kỷ nguyên đua tranh huy hoàng của hai huyền thoại.

Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J. Messi cùng đồng đội sẽ đối đầu với Algeria (16.6), Áo (22.6) và Jordan (27.6).

Nếu đứng đầu bảng này, Argentina sẽ đối đầu với đội xếp thứ hai của bảng H (Tây Ban Nha, Uruguay, Cape Verde hoặc Ả Rập Xê Út) vào ngày 4.7 ở vòng 32 đội.

Messi có thể đối đầu Ronaldo ở tứ kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Bồ Đào Nha của Ronaldo nằm ở bảng K, lần lượt đối đầu với Congo (17.6), Uzbekistan (23.6) và Colombia (27.6). Giống như Argentina, Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ đứng đầu bảng. Nếu vậy, nhánh đấu sẽ đưa họ vào trận gặp đội xếp thứ ba (ở một trong các bảng D/E/I/J/L) vào ngày 4.7 ở vòng 32 đội.

Messi và Ronaldo có thể gặp nhau trong trường hợp nào? Câu trả lời đơn giản: khi hai đội cùng đứng đầu bảng và thắng cả hai trận ở vòng 32 đội và vòng 16 đội, chúng ta sẽ được chứng kiến trận tứ kết đỉnh cao giữa Argentina và Bồ Đào Nha .

Với cấu trúc nhánh đấu như hiện tại, đó là kịch bản khả thi, với đối thủ khó khăn nhất trên lý thuyết của Argentina là Uruguay ở vòng 32 đội, trong khi Bồ Đào Nha dự kiến sẽ không gặp phải đối thủ mạnh nào cho đến tận vòng tứ kết.

Chung kết trong mơ?

Tuy nhiên, nếu cả hai đều đứng nhì bảng, nhánh đấu khó đoán hơn. Họ có thể chạm trán nhau ở vòng 16 đội.

Tất nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu Argentina và Bồ Đào Nha cùng thắng ở vòng 32 đội. Đó là viễn cảnh khó khăn hơn nhiều nếu xét đến các đối thủ tiềm năng mà Messi và Ronaldo phải so tài. Argentina có thể gặp Tây Ban Nha, còn Bồ Đào Nha gặp Croatia.

Còn nếu một trong hai đội đứng đầu bảng, còn đội kia đứng nhì, Argentina và Bồ Đào Nha có thể gặp nhau ở chung kết World Cup. Song, để có trận chung kết Messi gặp Ronaldo, hai đội sẽ phải vượt qua nhiều cửa ải gian nan hơn.

Argentina và Bồ Đào Nha đều không phải ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Theo giới chuyên môn, Pháp và Tây Ban Nha mới là những gương mặt nặng ký. ESPN thậm chí dự đoán Bồ Đào Nha là đội bóng lớn có khả năng bị loại ở vòng bảng cao nhất.

Argentina là đương kim vô địch World Cup, trong khi Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết giải trước, sau trận thua 0-1 trước Ma Rốc.