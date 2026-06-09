FIFA thu hồi vé xem World Cup của CĐV Iran: Bi kịch cho đội bóng Tây Á

FIFA tiếp tục làm khó Iran

FIFA đã thu hồi quyền phân bổ vé cho người hâm mộ Iran tại 3 trận đấu vòng bảng World Cup của đội tuyển này ở Mỹ. Thông tin nói trên được Liên đoàn Bóng đá Iran xác nhận vào hôm nay (9.6).

Theo quy định, mỗi liên đoàn của 48 đội tham dự World Cup đều được quyền nhận và phân phối lượng vé tương đương 8% sức chứa sân vận động tại World Cup, tức là khoảng vài nghìn vé cho mỗi trận đấu.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi Iran bắt đầu chiến dịch World Cup vào ngày 15.6 tại sân vận động của Los Angeles Rams (Inglewood, Mỹ) gặp New Zealand, liên đoàn bóng đá nước này đã tuyên bố trong một thông cáo được truyền thông nhà nước đưa tin rằng họ hiện không thể cung cấp bất kỳ vé nào cho người hâm mộ. Hiện FIFA chưa bình luận về thông tin này.

Đội tuyển Iran đứng trước kỳ World Cup sóng gió ẢNH: REUTERS

Tuyên bố này càng làm gia tăng thêm sự hỗn loạn giữa bóng đá Iran, FIFA và nước đồng chủ nhà World Cup Mỹ. FIFA toàn quyền kiểm soát hoạt động bán vé tại World Cup, thế nhưng Liên đoàn bóng đá Iran lại cho rằng "Mỹ có những động thái nhằm cản trở sự hiện diện của người hâm mộ Iran tại các sân vận động".

"Khoản phân bổ vé dành cho Liên đoàn Bóng đá Iran đã bị thu hồi. Lúc này, liên đoàn không thể cung cấp dù chỉ một vé cho người hâm mộ. Vụ việc đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về ảnh hưởng của các yếu tố chính trị và phi thể thao với công tác tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới", Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết.

Hiện FIFA chưa bình luận về thông tin này.

Đội tuyển Iran hiện đang đóng quân tại thành phố biên giới Tijuana của Mexico thay vì kế hoạch ban đầu là tập luyện tại Tucson, Arizona. Đại diện Tây Á không được quyền lưu trú tại Mỹ.

Một số quan chức bóng đá Iran cũng bị từ chối cấp visa nhập cảnh vào Mỹ. Tại đây, sau trận ra quân với New Zealand, Iran cũng sẽ đấu Bỉ tại Inglewood vào ngày 21.6 và sau đó là với Ai Cập tại Seattle vào ngày 26.6.

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ESPN đưa tin, từ năm ngoái, người dân Iran đã phải chịu lệnh cấm nhập cảnh từ Mỹ và khó có khả năng được cấp thị thực nhập cảnh để xem World Cup. Hiện chưa rõ có bao nhiêu vé trong số vé dành cho Iran đã được bán (tính từ khi lễ bốc thăm giải đấu được tiến hành vào tháng 12.2025) cho cộng đồng người Iran ở nước ngoài, bao gồm cả Mỹ.

Chính sách của Mỹ đối với du khách xem World Cup đang trở thành chủ đề nóng. Một trọng tài do FIFA phân công nhiệm vụ đến từ Somalia đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ tại Miami cuối tuần trước. Sau đó, ông bị loại khỏi danh sách các trọng tài điều hành World Cup.

Một cầu thủ người Iraq cũng bị giữ lại vài giờ khi đến Chicago và một nhiếp ảnh gia đi cùng đoàn bị từ chối nhập cảnh.