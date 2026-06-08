Động thái đầu tiên của Mbappe sau tin đồn chia rẽ tuyển Pháp

Mbappe khiến nội bộ tuyển Pháp 'dậy sóng'?

Màn chạy đà của Pháp cho World Cup 2026 gặp trục trặc, khi Kylian Mbappe cùng đồng đội thua 1-2 trước Bờ Biển Ngà trong trận giao hữu tại Nantes.



Mbappe còn bị đồn đoán gây mâu thuẫn nội bộ đội tuyển Pháp, khi vùng vằng bỏ ra ngoài ở buổi tập của Les Bleus. Những tin đồn liên quan đến quyền lực ngầm của Mbappe chưa bao giờ nguội dù ở cấp CLB hay đội tuyển quốc gia. Nhất là khi, tiền đạo sinh năm 1998 bị cho rằng khó hòa hợp với Ousmane Dembele, người đồng đội đang "che mờ" Mbappe nhờ 2 chức vô địch Champions League cùng Paris Saint-Germain.

Tuy nhiên, theo tờ Le Sport (Pháp), mối quan hệ giữa Mbappe và Dembele vẫn tốt đẹp. "Cùng gắn bó với tuyển Pháp lâu năm, cả hai có mối quan hệ ổn cả trong lẫn ngoài sân cỏ", Le Sport phân tích.

Mbappe bị đồn đoán khiến nội bộ tuyển Pháp rạn nứt ẢNH: REUTERS

Theo những trang báo lớn của Pháp, Ousmane Dembele đã dành thời gian tâm sự với Mbappe sau buổi tập hôm qua (7.6). Số 10 của PSG không ngần ngại nhắc nhở Mbappe về nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự ở tuyển Pháp. Ở chiều ngược lại, Mbappe thừa nhận được Dembele hỗ trợ rất nhiều ở tuyển Pháp. "Chấn thương của Dembele ở EURO 2020 thậm chí còn ảnh hưởng đến Mbappe", tờ L'Equipe phân tích.

Báo chí Pháp khẳng định, nội bộ đội tuyển vẫn "sóng yên biển lặng", dù trong tay HLV Didier Deschamps là những cái tôi rất lớn như Mbappe, Dembele, Michael Olise hay William Saliba.

Nội bộ đoàn kết đã giúp Pháp trở thành đội tuyển thành công nhất trong 10 năm qua, với 1 chức vô địch, 1 ngôi á quân World Cup, 1 lần á quân và 1 lần vào bán kết EURO. Giải đấu lớn duy nhất Pháp không vào bán kết trong một thập kỷ qua là EURO 2020, nơi "Gà trống Gaulois" dừng bước ở vòng 16 đội trước Thụy Sĩ.

Lời cảnh tỉnh

Pháp thua Bờ Biển Ngà với tỷ số 1-2 ngay trước thềm World Cup. Sau mùa giải gập ghềnh ở châu Âu, nhiều học trò của Deschamps chưa sẵn sàng. Nhất là khi, Pháp có nhiều gương mặt chỉ mới vừa bước ra từ trận chung kết Champions League như Dembele, Bradley Barcola, Zaire-Emery, Desire Doue hay Saliba.

Theo Mbappe, thua Bờ Biển Ngà lại là... điều tốt với Pháp. "Cảm giác thua cuộc không dễ chịu, nhưng đó là lời cảnh tỉnh tốt", Mbappe khẳng định. "Khoảnh khắc này cũng tốt đấy chứ, nhất là khi CĐV nghĩ đội tuyển Pháp diễu hành trên đại lộ Champs-Élysées (nghi thức nếu vô địch World Cup) như thể không có chuyện gì xảy ra".

Pháp là ứng viên vô địch nặng ký ẢNH: REUTERS

Thay vì chìm đắm trong nỗi thất vọng, nhà vô địch thế giới năm 2018 lại chọn cách nhấn mạnh khía cạnh tích cực của thất bại này. "Đội tuyển Pháp sẽ tỉnh táo hơn", Mbappe nói.

Tại World Cup 2026, Pháp nằm cùng bảng Senegal (đương kim á quân châu Phi), Na Uy và Iraq. Trong khi Na Uy đang bay cao với cỗ máy săn bàn Erling Haaland với thành tích toàn thắng vòng loại, Iraq cũng gây bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha với tỷ số 1-1 ở trận giao hữu tuần trước. Trong bảng đấu khó khăn, Pháp cần khởi đầu tốt trước Senegal để tạo bàn đạp tâm lý.

"Con đường phía trước gian nan, nhưng tuyển Pháp đã sẵn sàng. Chúng tôi rất hào hứng khi được đến World Cup. Pháp sẽ đá trận chung kết ở New York vào ngày 19.7, có thể chứ", Mbappe nhấn mạnh.

Hôm nay (8.6), Pháp sẽ đá trận giao hữu gặp Bắc Ireland trên sân nhà Stade Pierre-Mauroy (Lille).