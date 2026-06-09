CR7 chưa phải ‘già nhất’ ở World Cup 2026

World Cup 2026 chứng kiến cột mốc lịch sử khi có tới 7 cầu thủ từ 40 tuổi trở lên góp mặt, bằng tất cả các kỳ World Cup trước đó cộng lại. CR7 (41 tuổi, 126 ngày) hiển nhiên là gương mặt đáng chú ý nhất, bên cạnh Guillermo Ochoa (40 tuổi, 333 ngày), Luka Modric (40 tuổi, 275 ngày), Edin Dzeko (40 tuổi, 86 ngày), Manuel Neuer (40 tuổi, 76 ngày) và Vozinha (40 tuổi, 8 ngày). Tuy nhiên, CR7 hay Modric không phải những gương mặt "già" nhất.

Danh hiệu cầu thủ lớn tuổi nhất thuộc về Craig Gordon, thủ môn của Scotland, góp mặt tại World Cup 2026 khi 43 tuổi 162 ngày. Người gác đền này từng chơi cho Celtic và Sunderland. Trong đó, thương vụ chuyển đến Sunderland năm 2007 với giá 12 triệu USD từng biến anh trở thành thủ môn đắt giá nhất Vương quốc Anh. Đỉnh cao của Gordon là giai đoạn 2014 - 2020 khi anh đoạt 5 chức vô địch quốc gia, 4 Cúp quốc gia và 4 Cúp liên đoàn Scotland. Trong đó, vào các mùa 2016-2017, 2017-2018 và 2018-2019, Gordon đoạt cú ăn ba quốc nội.

Ronaldo tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp ẢNH: AP

Điều đáng nói ở Gordon là anh từng giải nghệ vào năm 2025 khi đã 42 tuổi. Tuy nhiên, HLV Steve Clarke đã động viên anh tiếp tục thi đấu. Anh gia hạn thêm 1 năm với Hearts, tiếp tục đóng vai thủ môn dự bị ở đội tuyển Scotland. Đây là quyết định đúng đắn nhất của Gordon. Anh được đôn lên bắt chính thay Angus Gunn (chấn thương), góp công giúp Scotland hạ Đan Mạch (4-2) để giành vé dự World Cup sau 28 năm ròng rã chờ đợi. Nhờ vậy, Gordon được HLV Clarke điền tên vào danh sách đội tuyển Scotland dự World Cup. Sau 20 năm bắt cho đội tuyển, đây mới là lần đầu Gordon "hít thở" bầu không khí World Cup, rất khác so với những lão tướng dự sân chơi thế giới nhiều lần như CR7, Modric, Dzeko hay Neuer.

Việc World Cup bùng nổ "lão tướng" cho thấy sự phát triển vượt bậc của khoa học thể thao đã giúp cầu thủ cải thiện nền tảng thể lực và kéo dài tuổi nghề. Trong số 7 cầu thủ trên 40 tuổi từng đá World Cup trước đây, hầu hết là các thủ môn, ở vị trí vốn không đòi hỏi nhiều sức bền. Song tại World Cup 2026, chỉ có 4 cầu thủ trong danh sách lớn tuổi nhất là các thủ môn (Neuer, Vozinha, Gordon và Ochoa). Bên cạnh đó là 3 "cây trường sinh" biểu trưng cho sự bền bỉ: CR7, Modric và Dzeko. Cả ba vẫn là trụ cột đội tuyển quốc gia và có thể cày ải ít nhất 3 trận vòng bảng.

Trong đó, CR7 đón kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Lần đầu tiên CR7 đá World Cup và ghi bàn (2006), ngôi sao Lamine Yamal của Tây Ban Nha còn chưa ra đời. CR7 ghi bàn ở 5 kỳ World Cup, trong đó ấn tượng nhất là World Cup 2018 với 4 bàn thắng. Theo HLV Roberto Martinez, CR7 xứng đáng dự World Cup bởi anh là biểu tượng cho sự bền bỉ, cần mẫn và chuyên nghiệp dù bước sang bên kia sườn dốc. Modric cũng có 20 năm đá cho Croatia với 157 trận. Anh đoạt Quả bóng vàng World Cup 2018 khi "gánh" Croatia đoạt ngôi á quân. Dù đã 40 tuổi, Modric vẫn đá tới 36 trận mùa này cho AC Milan, là nhân tố quan trọng nhất tuyến giữa. Ở các trận giao hữu với Bỉ và Slovenia, Modric đá chính, góp mặt 58 phút, dù chơi ở vị trí hoạt động nhiều nhất trên sân.

Đồng thời, nhờ World Cup tăng số đội từ 32 lên 48, những đội tuyển khiêm tốn như Cape Verde mới hiện diện. Nhờ vậy, thủ môn Vozinha (40 tuổi 8 ngày) có cơ hội bước chân vào ngôi đền kỷ lục World Cup. Theo The Guardian, đấy là nét thú vị của World Cup 2026. Thêm đội bóng, thêm câu chuyện, và thông điệp "bóng đá cho tất cả" giá trị hơn bao giờ hết khi những đội bóng vô danh bước đến sân khấu thế giới.



