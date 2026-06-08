Curacao - đội bóng độc đáo nhất

Đó LÀ ĐỘI " H À L AN HẠNG NHÌ"

Với diện tích 444 km2 và dân số khoảng 158.000 người, Curacao là đất nước nhỏ nhất trong lịch sử có vinh dự xuất hiện ở VCK World Cup. Chính xác hơn đây chỉ là xứ sở tự trị thuộc chủ quyền của Vương quốc Hà Lan. Trên bản đồ bóng đá thế giới, cái tên Curacao chỉ mới xuất hiện cách đây đúng 15 năm (có tên trong hàng ngũ FIFA và đá trận quốc tế đầu tiên vào năm 2011).

Tương phản hoàn toàn với sự non trẻ của nền bóng đá Curacao là HLV Hà Lan Dick Advocaat. Đang ở tuổi 78, Advocaat là HLV già nhất trong lịch sử World Cup. Đây là lần thứ 11 ông dẫn dắt một ĐTQG (Hà Lan 3 lần, Curacao 2 lần, còn lại là UAE, Hàn Quốc, Bỉ, Nga, Serbia, Iraq).

Tiền đạo Tahith Chong (13) là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Curacao tại World Cup 2026 ẢNH: AFP

Thật ra, Advocaat đã huấn luyện đội Curacao từ năm 2024 và chính ông đã nhào nặn nên đội tuyển Curacao lịch sử này. Nhưng ông đã nghỉ việc trong một thời gian ngắn vì lý do gia đình. Về mặt kỹ thuật, ông chính là bản hợp đồng mới nhất tại World Cup 2026. Ông chỉ vừa trở lại thay chỗ HLV Fred Rutten vào ngày 11.5 - đúng 1 tháng trước khi World Cup 2026 khai mạc.

Mọi công dân Curacao đều có hộ chiếu Hà Lan. Trong bản danh sách 26 cầu thủ của đội bóng này tại World Cup, có đến 25 cầu thủ sinh ra tại Hà Lan - bằng đúng số tuyển thủ Hà Lan sinh tại quê hương (Hà Lan có 1 tuyển thủ sinh tại Zambia). Tiền đạo Tahith Chong xuất thân từ lò đào tạo M.U và từng khoác áo CLB này là cầu thủ duy nhất sinh tại Curacao, nhưng anh cũng di cư sang Hà Lan lúc 10 tuổi.

Không có gì lạ khi mọi đặc điểm chuyên môn của đội tuyển Curacao tại World Cup 2026 đều mang phong cách bóng đá Hà Lan. Họ đá theo sơ đồ 4-3-3, chơi trên nguyên tắc giữ bóng nhiều, thiên về tấn công, xem trọng vai trò của các cầu thủ đá cánh. Đành rằng mọi tuyển thủ Curacao đều vươn lên từ các lò trẻ thấm đẫm tinh thần bóng đá Hà Lan, nhưng còn phải nhấn mạnh họ được dẫn dắt bởi một HLV Hà Lan rất cổ điển.

L ỐI CHƠI QUAN TRỌNG HƠN ĐẲNG CẤP CÁ NHÂN

Đâu là ngôi sao, hoặc trong đội Curacao có ngôi sao hay không chẳng mấy quan trọng. Dĩ nhiên người ta sẽ chỉ xem đội bóng này như một đội hạng nhì. Vấn đề của họ nằm ở lối chơi và tinh thần, chứ không phải đẳng cấp cá nhân.

HLV Advocaat chỉ là người dày công xây dựng và huấn luyện đến mức nhuần nhuyễn đội tuyển Curacao này. Cựu danh thủ Hà Lan Patrick Kluivert mới là nhân vật tiên phong, có ảnh hưởng lớn nhất, khi ông dẫn dắt đội tuyển này giai đoạn 2015 - 2016. Kluivert chính là người mở ra ý tưởng "Hà Lan hóa" đội tuyển Curacao. Vấn đề không chỉ là truy tìm những tài năng có nguồn gốc Curacao trong làng bóng Hà Lan, mà là phải chọn đúng người, thuyết phục họ khoác áo đội tuyển và kết dính những tài năng đến từ khắp nơi thành một đội bóng thật sự.

Ông Advocaat hoàn toàn đồng ý. Bất kể nguồn gốc, dĩ nhiên đa số cầu thủ chuyên nghiệp ở Hà Lan đều chỉ mơ ước khoác áo đội tuyển Hà Lan. Làm sao thuyết phục họ chọn màu áo Curacao, mà nguyên nhân không phải là bị ngó lơ bởi đội Hà Lan, thì đấy là một nghệ thuật. Không có Kluivert thì không có một đội tuyển Curacao đủ mạnh để thu hút Advocaat. Không có Advocaat thì đội tuyển Curacao không dễ cải thiện đẳng cấp để đoạt vé dự VCK World Cup.

Cuối cùng, đội "Hà Lan hạng nhì" có đủ sức thi thố ở sân chơi World Cup? Hãy nhớ lại kỳ World Cup đầu tiên trong thế kỷ 21 (năm 2002). Khi ấy Senegal lần đầu dự giải trong bối cảnh không dễ biết họ là ai. Giống Curacao bây giờ, Senegal khi ấy là tập hợp các cầu thủ Pháp có nguồn gốc Senegal, khoác áo các CLB nhỏ hoặc chỉ chơi bóng ở giải hạng nhì. Kết quả là Senegal thắng Pháp ngay trận khai mạc, hệ quả là nhà ĐKVĐ bị loại ngay sau vòng bảng. Suy cho cùng đẳng cấp cầu thủ không phải là vấn đề duy nhất quan trọng, có những cách khác để người ta hướng đến chiến thắng khi trong tay không có ngôi sao đẳng cấp.

HLV Advocaat tự tin phát biểu trước thềm World Cup: "Curacao có thể thắng Đức. Ít ra tôi đang chuẩn bị để có được kết quả ấy".