Sao trẻ gốc Việt được dự đoán sang Man City, Liverpool hoặc Arsenal sau World Cup 2026

Maza mạnh ở điểm nào?

Trong bài viết có tiêu đề "16 cầu thủ có thể tận dụng World Cup 2026 để tạo ra các thương vụ chuyển nhượng đình đám ở châu Âu", cây viết Sam Tighe của ESPN ra ví dụ: "Năm 2014, James Rodriguez của Colombia đã giành Chiếc giày vàng World Cup và chuyển đến Real Madrid với giá 75 triệu euro. 4 năm sau, vào năm 2018, tiền đạo Kylian Mbappe của PSG, dù đã là cái tên quen thuộc ở châu Âu, vươn mình thành siêu sao đẳng cấp thế giới nhờ dẫn dắt đội tuyển Pháp đến chức vô địch. Vậy những cái tên tiếp theo sẽ là ai?".

Sam Tighe chia thành 2 nhóm: dưới 23 tuổi, đang trong giai đoạn khẳng định bản thân và nhóm đã thành danh nhưng vẫn có thể chuyển đến các CLB lớn hơn. Tiền vệ gốc Việt Ibrahim Maza (có mẹ là người Việt Nam) năm nay 20 tuổi, được xếp vào nhóm 1.

Maza (trái) dần trở thành trụ cột của đội tuyển Algeria ẢNH: REUTERS

Trong bài viết của ESPN, Maza được đánh giá đã thể hiện xuất sắc trong mùa giải đầu tiên khoác áo Leverkusen ở mùa 2025-2026, ra sân chính thức 32 trận ở mọi đấu trường dù phải cạnh tranh vị trí với những cầu thủ xuất sắc khác ở hàng tiền vệ. Cầu thủ 20 tuổi này giữ được vị trí của mình nhờ khả năng tắc bóng tuyệt vời, sự năng nổ và khả năng di chuyển linh hoạt, cùng với những đường chuyền sớm chính xác cho tiền đạo.

ESPN phân tích thêm: "Cựu tiền vệ của Manchester City, Riyad Mahrez, 35 tuổi, vẫn là ngôi sao của đội tuyển Algeria, nhưng Maza trẻ tuổi đã trở thành trái tim của đội và sẽ đóng vai trò quan trọng trong mọi khâu của toàn đội".

Cuối cùng, ESPN ước tính giá trị của Maza rơi vào khoảng 50 triệu euro. Nếu gây ấn tượng ở World Cup, anh có thể được Manchester City, Liverpool hay Arsenal theo đuổi.

Những người còn lại là ai?

Bên cạnh Maza, các tài năng trẻ được điểm danh trong nhóm này còn có Yan Diomande (19 tuổi, tiền đạo, Bờ Biển Ngà), Rayan (19 tuổi, tiền đạo, Brazil), Caleb Yirenkyi (20 tuổi, tiền vệ trung tâm, Ghana), Ayyoub Bouaddi (18 tuổi, tiền vệ trung tâm, Ma Rốc), Tarik Muharemovic (23 tuổi, trung vệ, Bosnia và Herzegovina), Lucas Herrington (18 tuổi, trung vệ, Úc), Victor Munoz (22 tuổi, tiền đạo, Tây Ban Nha).

Rodri sắp trở thành 1 phần của "Dải ngân hà"? ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ở nhóm các cầu thủ đã thành danh, một số gương mặt đáng chú ý có Enzo Fernandez (25 tuổi, tiền vệ trung tâm, Argentina), Rodri (29 tuổi, tiền vệ trung tâm, Tây Ban Nha), Aurelien Tchouameni (26 tuổi, tiền vệ trung tâm, Pháp)...

Rodri và Tchouameni có thể trở thành những mắt xích trong "dây chuyền" chuyển nhượng của Real Madrid. ESPN dự đoán: "Rodri chỉ còn 1 năm hợp đồng với Manchester City và đang được Real Madrid dành sự quan tâm. Nếu Quả bóng vàng 2024 cập bến Bernabeu, một số ngôi sao phải ra đi và Tchouameni rất có thể là người nói lời chia tay. Tất nhiên, vụ xích mích giữa tiền vệ người Pháp và đồng đội Federico Valverde hồi tháng 5 cũng góp phần vào điều này. Tchouameni khẳng định không còn vấn đề gì tồn đọng giữa 2 người, nhưng đó là một sự kiện gây sốc chắc chắn đã làm thay đổi bầu không khí trong phòng thay đồ".



