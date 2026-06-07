Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Endrick ghi bàn cho Brazil, lập tức cảm ơn HLV Ancelotti

Giang Lao
Giang Lao
07/06/2026 07:46 GMT+7

Tiền đạo 19 tuổi Endrick đã đánh dấu đầy ấn tượng lần trở lại đội tuyển Brazil ngay trước thềm World Cup 2026, khi ghi bàn quyết định giúp đội nhà đánh bại Ai Cập với tỷ số 2-1 sáng 7.6. Anh lập tức cảm ơn HLV Ancelotti.

HLV Ancelotti đã tìm ra đội hình chính thức, nhưng hàng thủ Brazil vẫn đầy nỗi lo

Trong trận giao hữu cuối trước khi bước vào chiến dịch chinh phục ngôi vô địch World Cup 2026, trừ Neymar vắng mặt, HLV Ancelotti đã tung ra sân trận gặp Ai Cập đội hình tốt nhất của mình hiện có. Đây cũng sẽ là đội hình chính khi Selecao thi đấu trận mở màn ở bảng C gặp Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6 tới.

Endrick ghi bàn cho Brazil, lập tức cảm ơn HLV Ancelotti- Ảnh 1.

Endrick (19) ghi bàn quyết định giúp đội tuyển Brazil đánh bại Ai Cập với tỷ số 2-1 ngày 7.6

Ảnh: Reuters

Với thủ môn Alisson, cặp trung vệ là Marquinhos và Ibanez (do Gabriel Magalhaes chấn thương). Còn Wesley và Douglas Santos là các hậu vệ biên. Hàng tiền vệ gồm Casemiro và Bruno Guimaraes, và Lucas Paqueta. Trong khi Vinicius, Igor Thiago và Raphinha là 3 mũi nhọn trên hàng công.

Đội tuyển Brazil chiếm ưu thế và sớm mở tỷ số 1-0 ngay phút thứ 7 do công Bruno Guimaraes ghi. Tuy nhiên, ngay sau đó hàng thủ của đội bóng vàng xanh lại mắc lỗi nghiêm trọng. 

Trung vệ giàu kinh nghiệm Marquinhos có pha chuyền bóng về rất tệ và Ai Cập đã tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa tỷ số 1-1. Bàn thắng do công cầu thủ Mostafa Ziko ghi.

Phía Ai Cập, ngôi sao của Man City Omar Marmoush thi đấu từ đầu. Trong khi tiền đạo nổi tiếng Mohamed Salah chỉ vào sân từ đầu hiệp 2. Đây cũng là trận chạy đà cuối của "The Pharaohs" (biệt danh đội Ai Cập), trước khi bước vào trận mở màn ở World Cup 2026 tại bảng G gặp đội Bỉ lúc 2 giờ ngày 16.6.

Trong hiệp hai trận Brazil gặp Ai Cập, cả hai đội đều thay gần như toàn bộ đội hình ở hiệp một. Phía Brazil, sự có mặt của tiền đạo Endrick, tương tự như trong trận thắng Panama tỷ số 6-2 gần đây. Nhưng lần này Endrick đã cho thấy sự tiến bộ của mình, khi anh ghi bàn then chốt và cực kỳ quan trọng giúp Brazil giành chiến thắng tỷ số 2-1 ở phút 52.

Endrick ghi bàn cho Brazil, lập tức cảm ơn HLV Ancelotti- Ảnh 2.

Tiền đạo Mohamed Salah chỉ vào sân từ đầu hiệp 2 trong trận Ai Cập thua Brazil tỷ số 1-2 ngày 7.6

Ảnh: Reuters

Bàn thắng này cũng hết sức quan trọng cho cá nhân Endrick sau một thời gian dài anh không có cơ hội thi đấu ở đội tuyển, cũng như tại CLB Real Madrid và phải sang Lyon thi đấu theo diện cho mượn để cứu vãn sự nghiệp. 

Cầu thủ trẻ này đã được HLV Ancelotti trao cơ hội. Vì vậy, ngay sau bàn thắng cho đội tuyển Brazil, anh đã lập tức chạy thẳng ra đường biên để cảm ơn chiến lược gia người Ý.

Việc Endrick khơi thông trở lại khả năng ghi bàn của mình ở đội tuyển, rõ ràng anh sẽ là một giải pháp hữu hiệu để HLV Ancelotti sử dụng tại World Cup 2026, dù Neymar có kịp trở lại hay không.

Mặc dù vậy, theo báo chí Brazil, sau trận đấu Selecao đã nhận thiệt hại đáng kể khi có tin hậu vệ Wesley sau khi bị thay ra ở giờ nghỉ, anh có khả năng đã bị chấn thương nặng và đã bật khóc. Hiện chưa có báo cáo y tế chính thức, nhưng có khả năng đây là chấn thương nặng có thể khiến đội tuyển Brazil phải thay thế cầu thủ khác.

Tin liên quan

Đàn em Ronaldo đánh người nhận thẻ đỏ, nguy cơ bị cấm thi đấu World Cup 2026

Đàn em Ronaldo đánh người nhận thẻ đỏ, nguy cơ bị cấm thi đấu World Cup 2026

Trong trận giao hữu Bồ Đào Nha thắng Chile với tỷ số 2-1 ngày 7.6, đàn em của Ronaldo là tiền đạo Rafael Leao nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1 do hành vi đấm vào mặt khiến đối phương, nguy cơ bị cấm thi đấu ở World Cup.

Đội tuyển Argentina nhận tin cực vui: Messi đã sẵn sàng thi đấu!

HLV Ancelotti tiết lộ tình trạng của Neymar ở đội tuyển Brazil

Khám phá thêm chủ đề

HLV Ancelotti Endrick Bruno Guimaraes Đội tuyển Brazil World Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận