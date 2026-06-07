Endrick ghi bàn cho Brazil, lập tức cảm ơn HLV Ancelotti

HLV Ancelotti đã tìm ra đội hình chính thức, nhưng hàng thủ Brazil vẫn đầy nỗi lo

Trong trận giao hữu cuối trước khi bước vào chiến dịch chinh phục ngôi vô địch World Cup 2026, trừ Neymar vắng mặt, HLV Ancelotti đã tung ra sân trận gặp Ai Cập đội hình tốt nhất của mình hiện có. Đây cũng sẽ là đội hình chính khi Selecao thi đấu trận mở màn ở bảng C gặp Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6 tới.

Endrick (19) ghi bàn quyết định giúp đội tuyển Brazil đánh bại Ai Cập với tỷ số 2-1 ngày 7.6 Ảnh: Reuters

Với thủ môn Alisson, cặp trung vệ là Marquinhos và Ibanez (do Gabriel Magalhaes chấn thương). Còn Wesley và Douglas Santos là các hậu vệ biên. Hàng tiền vệ gồm Casemiro và Bruno Guimaraes, và Lucas Paqueta. Trong khi Vinicius, Igor Thiago và Raphinha là 3 mũi nhọn trên hàng công.

Đội tuyển Brazil chiếm ưu thế và sớm mở tỷ số 1-0 ngay phút thứ 7 do công Bruno Guimaraes ghi. Tuy nhiên, ngay sau đó hàng thủ của đội bóng vàng xanh lại mắc lỗi nghiêm trọng.

Trung vệ giàu kinh nghiệm Marquinhos có pha chuyền bóng về rất tệ và Ai Cập đã tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa tỷ số 1-1. Bàn thắng do công cầu thủ Mostafa Ziko ghi.

Phía Ai Cập, ngôi sao của Man City Omar Marmoush thi đấu từ đầu. Trong khi tiền đạo nổi tiếng Mohamed Salah chỉ vào sân từ đầu hiệp 2. Đây cũng là trận chạy đà cuối của "The Pharaohs" (biệt danh đội Ai Cập), trước khi bước vào trận mở màn ở World Cup 2026 tại bảng G gặp đội Bỉ lúc 2 giờ ngày 16.6.

Trong hiệp hai trận Brazil gặp Ai Cập, cả hai đội đều thay gần như toàn bộ đội hình ở hiệp một. Phía Brazil, sự có mặt của tiền đạo Endrick, tương tự như trong trận thắng Panama tỷ số 6-2 gần đây. Nhưng lần này Endrick đã cho thấy sự tiến bộ của mình, khi anh ghi bàn then chốt và cực kỳ quan trọng giúp Brazil giành chiến thắng tỷ số 2-1 ở phút 52.

Tiền đạo Mohamed Salah chỉ vào sân từ đầu hiệp 2 trong trận Ai Cập thua Brazil tỷ số 1-2 ngày 7.6 Ảnh: Reuters

Bàn thắng này cũng hết sức quan trọng cho cá nhân Endrick sau một thời gian dài anh không có cơ hội thi đấu ở đội tuyển, cũng như tại CLB Real Madrid và phải sang Lyon thi đấu theo diện cho mượn để cứu vãn sự nghiệp.

Cầu thủ trẻ này đã được HLV Ancelotti trao cơ hội. Vì vậy, ngay sau bàn thắng cho đội tuyển Brazil, anh đã lập tức chạy thẳng ra đường biên để cảm ơn chiến lược gia người Ý.

Việc Endrick khơi thông trở lại khả năng ghi bàn của mình ở đội tuyển, rõ ràng anh sẽ là một giải pháp hữu hiệu để HLV Ancelotti sử dụng tại World Cup 2026, dù Neymar có kịp trở lại hay không.

Mặc dù vậy, theo báo chí Brazil, sau trận đấu Selecao đã nhận thiệt hại đáng kể khi có tin hậu vệ Wesley sau khi bị thay ra ở giờ nghỉ, anh có khả năng đã bị chấn thương nặng và đã bật khóc. Hiện chưa có báo cáo y tế chính thức, nhưng có khả năng đây là chấn thương nặng có thể khiến đội tuyển Brazil phải thay thế cầu thủ khác.